Στην Ελλάδα το νέο Audi Q3

Στην ελληνική αγορά, το Audi Q3 είναι κάτι περισσότερο από ένα δημοφιλές compact SUV. Έχει εδραιωθεί ως best-seller της μάρκας στην κατηγορία του, χτίζοντας φήμη για την ικανότητά του να συνδυάζει premium ποιότητα, τεχνολογική πρωτοπορία και καθημερινή πρακτικότητα. Για περισσότερα από δέκα χρόνια, αποτέλεσε επιλογή εμπιστοσύνης για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες, προσφέροντας αυτό ακριβώς που υπόσχεται η Audi: δυναμισμό με ουσία

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Σήμερα, η νέα γενιά επαναφέρει το Q3 στην κορυφή. Με πιο ώριμο σχεδιασμό, πλήρως ψηφιακό εσωτερικό που αγκαλιάζει τον οδηγό, προηγμένες τεχνολογίες φωτισμού και –πάνω απ’ όλα– το Q3 TFSI e-hybrid με ηλεκτρική αυτονομία έως 119 km WLTP (118 km για το Sportback), το νέο Q3 επανακαθορίζει το σημείο αναφοράς στην compact premium κατηγορία. Είναι η απάντηση της Audi στη σύγχρονη κινητικότητα: premium εμπειρία χωρίς συμβιβασμούς.

Κινητήρες & Τεχνολογίες: το e-hybrid στο επίκεντρο

Η σημαντικότερη τεχνολογική τομή είναι το Q3 TFSI e-hybrid. Η αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία του φτάνει έως 119 km WLTP για το SUV (118 km για το Sportback), επίδοση κορυφαία στην compact premium κατηγορία. Στο ελληνικό καθημερινό μοτίβο –όπου οι περισσότερες διαδρομές κινούνται σημαντικά κάτω από τα 40 km– αυτό μεταφράζεται σε λειτουργία σαν «καθαρό» EV τις περισσότερες ημέρες, με το πλεονέκτημα του θερμικού κινητήρα όταν χρειάζεται ευελιξία σε μεγάλες αποστάσεις (συνολική αυτονομία >900 km).

Η υβριδική αρχιτεκτονική είναι παράλληλη: ο εξελιγμένος βενζινοκινητήρας 1.5 TFSI evo2 συνεργάζεται με ηλεκτροκινητήρα 85 kW (116 hp) μέσω του αυτόματου κιβωτίου S tronic 6 σχέσεων (DQ400e evo). Η συνδυαστική ισχύς αγγίζει τα 200 kW (272 hp) και η ροπή τα 400 Nm, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση, με τελική 140 km/h αποκλειστικά σε EV – στοιχείο που αποδεικνύει ότι η ηλεκτρική λειτουργία δεν περιορίζεται στην πόλη.

Η μπαταρία υψηλής τάσης διαθέτει 25,7 kWh μικτή / 19,7 kWh καθαρή χωρητικότητα και 96 πρισματικά κελιά σε 4 modules. Το ενεργειακό περιεχόμενό της έχει σχεδόν διπλασιαστεί έναντι του προγενέστερου μοντέλου, με παρόμοιο αποτύπωμα στο αμάξωμα – επιτυχία που οφείλεται στη βελτίωση της χημείας και του packaging. Βάρος μπαταρίας: 171 kg. Η φόρτιση υποστηρίζει DC έως 50 kW (10–80% σε λιγότερο από 30’ υπό ιδανικές συνθήκες) και AC έως 11 kW (τριφασικό), ώστε ο χρήστης να καλύπτει γρήγορα ενδιάμεσες ανάγκες και να φορτίζει αποδοτικά στο σπίτι ή στην εργασία.

Στο επίπεδο λειτουργίας, ο οδηγός επιλέγει EV (αμιγώς ηλεκτρική κίνηση), Hybrid Auto (έξυπνη συνεργασία TFSI/EM ανάλογα με τη ζήτηση) ή Battery Hold (διατήρηση φόρτισης για αργότερα – π.χ. είσοδο σε αστικό δακτύλιο). Η ανάκτηση ενέργειας λειτουργεί διαρκώς στο παρασκήνιο και προσαρμόζεται στο εκάστοτε σενάριο οδήγησης, ενισχύοντας την αποδοτικότητα χωρίς να απαιτείται «εκμάθηση» από τον οδηγό. Σε απαιτητικές επιταχύνσεις, η συνεργασία θερμικού/ηλεκτρικού συστήματος προσφέρει ξεκάθαρη αίσθηση boost, διατηρώντας την κατανάλωση και τις εκπομπές υπό έλεγχο.

Σημαντική τεχνική λεπτομέρεια: ο 1.5 TFSI του e-hybrid διαφέρει από τον συμβατικό 1.5 TFSI MHEV. Δεν διαθέτει COD, αλλά υιοθετεί κύκλο Miller, τούρμπο VTG, λόγο συμπίεσης 11,5:1, έγχυση έως 350 bar και πλασματική επίστρωση κυλίνδρων για μειωμένες τριβές – συνδυασμός που βελτιστοποιεί θερμοδυναμική απόδοση και κατανάλωση.

Για την ελληνική αγορά η γκάμα συμπληρώνεται από τρεις εκδόσεις που καλύπτουν κάθε προφίλ πελάτη:

1.5 TFSI 110 kW (150 hp) με Mild Hybrid και Cylinder on Demand, σε συνδυασμό με S tronic 7 σχέσεων – ιδανικός για όσους θέλουν χαμηλή κατανάλωση με σπιρτάδα στην πόλη.

• 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm με S tronic 7 σχέσεων – επιλογή για μεγάλες αποστάσεις και σταθερά χαμηλό λειτουργικό κόστος.

Σχεδίαση & Αεροδυναμική: ισορροπία μυϊκότητας και ακρίβειας

Το νέο Q3 εκφράζει μια αισθητική που ωριμάζει χωρίς να χάνει τη νεανική του ενέργεια. Το πλατύ Singleframe χαρίζει αυτοπεποίθηση στο εμπρός μέρος, ενώ οι χαρακτηριστικοί quattro blisters –οι μυώδεις «ώμοι» των φτερών– προβάλλουν το κλασικό Audi DNA. Οι επιφάνειες «παίζουν» με το φως και τη σκιά, δημιουργώντας όγκους που δείχνουν το αυτοκίνητο στέρεο, planted, έτοιμο να κινηθεί.

Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση βοηθά τόσο στην αποδοτικότητα όσο και στην ησυχία κύλισης. Για πρώτη φορά στην compact κατηγορία της Audi, είναι διαθέσιμα ακουστικά κρύσταλλα εμπρός που «φιλτράρουν» τον θόρυβο του αέρα, αναβαθμίζοντας την premium αίσθηση στο ταξίδι.

Η έκδοση Sportback τονίζει την coupe πλευρά του Q3 με οροφή χαμηλότερη κατά 29 mm, προσθέτοντας ροή στη σιλουέτα χωρίς ουσιαστική επίπτωση στην πρακτικότητα. Το αποτέλεσμα είναι ένα SUV με δύο πρόσωπα: λειτουργικό όταν το χρειάζεσαι, αισθησιακά δυναμικό όταν το κοιτάς.

Φώτα: η καινοτομία της Audi που δεν έχει ανταγωνισμό!

Ο φωτισμός είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς τομείς καινοτομίας της Audi – και στο νέο Q3 γίνεται εργαλείο ασφάλειας και αισθητικής.

Για πρώτη φορά στην compact premium κατηγορία της μάρκας, συνδυάζονται:

Digital Matrix LED προβολείς με micro-LED : υψηλή φωτεινότητα, εξαιρετικό κοντράστ και ψηφιακές λειτουργίες καθοδήγησης.

: υψηλή φωτεινότητα, εξαιρετικό κοντράστ και ψηφιακές λειτουργίες καθοδήγησης. Digital OLED πίσω φώτα: ομοιογενής φωτεινή υπογραφή με δυναμικά μοτίβα φωτισμού κατά το άνοιγμα/κλείδωμα.

Πέρα από το εντυπωσιακό εφέ, οι λειτουργίες υπηρετούν τον οδηγό:

Lane light & Orientation light προβάλλουν οδηγούς και οπτικές αναφορές λωρίδας πάνω στο οδόστρωμα, ενισχύοντας την αίσθηση προσανατολισμού – ειδικά σε νύχτα και εθνικό δίκτυο.

προβάλλουν οδηγούς και οπτικές αναφορές λωρίδας πάνω στο οδόστρωμα, ενισχύοντας την αίσθηση προσανατολισμού – ειδικά σε νύχτα και εθνικό δίκτυο. Ένδειξη Lane Change Assist απεικονίζεται στο όριο του lane light όταν εντοπίζεται όχημα στο τυφλό σημείο.

απεικονίζεται στο όριο του lane light όταν εντοπίζεται όχημα στο τυφλό σημείο. Σύμβολο «νιφάδας» προειδοποιεί για πιθανή ολισθηρότητα/παγετό.

προειδοποιεί για πιθανή ολισθηρότητα/παγετό. Coming/Leaving-home animations με δυνατότητα επιλογής μέσω MMI, ώστε ο κάθε ιδιοκτήτης να «υπογράφει» το δικό του Q3.

Το Q3 δεν «ρίχνει» απλώς φως. Επικοινωνεί – με τρόπο διακριτικό, κατανοητό, ασφαλή.

Εσωτερικό: ψηφιακή σκηνή, premium υλικά, ανθρώπινη εργονομία

Το cockpit έχει σχεδιαστεί ως ενιαία ψηφιακή σκηνή: Audi Virtual Cockpit 11,9’’ και MMI Touch 12,8’’ σε καμπυλωμένη διάταξη, με καθαρή τυπογραφία και απεικόνιση υψηλής ευκρίνειας. Προαιρετικά, το Head-up Display φέρνει κρίσιμες πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού, μειώνοντας την καταπόνηση. Η νέα μονάδα χειρισμών στο τιμόνι εισάγει δύο μοχλούς –έναν για επιλογή σχέσεων και έναν για φώτα/υαλοκαθαριστήρες– απελευθερώνοντας την κεντρική κονσόλα για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο. Η εργονομία γίνεται πιο διαισθητική, η οδήγηση πιο καθαρή.

Ο ήχος είναι premium by design: το SONOS ηχοσύστημα με 12 ηχεία και subwoofer (420 W) γεμίζει την καμπίνα με καθαρότητα και ένταση, ενώ τα τέσσερα προφίλ (neutral, concert, lounge, podcast) προσαρμόζουν τον χαρακτήρα του ήχου στην περίσταση. Το ambient lighting με έως 30 χρώματα και δυναμικά μοτίβα στις πόρτες επιτρέπει να «συνθέτεις» την ατμόσφαιρα που ταιριάζει στη διάθεσή σου.

Η βιωσιμότητα για την Audi δεν είναι σύνθημα, αλλά ουσία: επενδύσεις Passage & Impressum από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα, πατάκια Econyl από ανακτημένα δίχτυα ψαρέματος και βιομηχανικά απόβλητα, ξύλινες επιφάνειες από είδη ταχείας ανάπτυξης. Το Q3 αποδεικνύει ότι το premium και το υπεύθυνο μπορούν να συνυπάρχουν στο ίδιο αντικείμενο επιθυμίας.

Πρακτικότητα: η καθημερινότητα στο κέντρο

Το Q3 παραμένει ένα SUV που συνδυάζει την πρακτικότητα της καθημερινότητας με την ποιότητα Audi. O χώρος αποσκευών ξεκινά από 488 L (375 L στο e-hybrid) και φτάνει τα 575 L με μετακίνηση της πίσω σειράς και όρθια ρύθμιση της πλάτης. Με πλήρη αναδίπλωση των καθισμάτων, διαμορφώνεται επίπεδος χώρος έως 1.386 L (1.293 L στο e-hybrid)) – ενώ το Sportback φτάνει έως 1.289 L (1.196 L στο e-hybrid). Η πίσω σειρά μετακινείται και ρυθμίζει κλίση, ώστε να βρίσκεις κάθε φορά το «sweet spot» μεταξύ άνεσης επιβατών και φόρτωσης.

Η ρυμούλκηση φτάνει έως 2.100 kg (SUV), υπερκαλύπτοντας ανάγκες ελεύθερου χρόνου και επαγγελματικής χρήσης. Για το e-hybrid ισχύουν ειδικά όρια ανά κλίση (1.700 kg στο 8% και 1.400 kg στο 14%), διασφαλίζοντας ασφάλεια και ανθεκτικότητα.

Σασί & Οδική Συμπεριφορά: άνεση όταν τη θες, δυναμισμός όταν τον ζητάς

Η νέα ανάρτηση αξιοποιεί αμορτισέρ δύο βαλβίδων για ευρύτερη «κλίμακα» συμπεριφοράς: μαλακή και αθόρυβη κύλιση στην πόλη, δεμένη και ακριβής αίσθηση στις στροφές. Το προοδευτικό τιμόνι αυξάνει δυναμικά τη γωνία στρέψης όσο μεγαλώνει η εντολή, προσφέροντας ευελιξία στο παρκάρισμα και σταθερότητα στον αυτοκινητόδρομο. Για όσους θέλουν πιο τονισμένη αίσθηση, υπάρχει σπορ ανάρτηση.

Στις εκδόσεις με quattro, η μετάδοση προσφέρει ήρεμη σιγουριά στο βρεγμένο, ισορροπία σε μικτές επιφάνειες και προοδευτική ελκτική ικανότητα στην έξοδο της στροφής. Στο e-hybrid, η ρύθμιση του σασί έχει προσαρμοστεί στις ιδιαιτερότητες βάρους, ενώ η απόσταση από το έδαφος είναι +10 mm σε σχέση με τη βάση, για λόγους προστασίας και αξιοπιστίας στις ελληνικές αστικές συνθήκες (σαμαράκια, κακής ποιότητας οδόστρωμα).

ADAS & Ασφάλεια: τεχνολογία που σε φροντίζει διακριτικά

Το Q3 ενσωματώνει ένα πλήρες «δίχτυ» υποβοήθησης που δεν κουράζει τον οδηγό, αλλά τον ενισχύει εκεί που έχει νόημα:

Adaptive Driving Assistant Plus με λειτουργίες υποβοήθησης λωρίδας και Emergency Assist.

• Parking Assist Plus, κάμερες 360° και Trained Parking για επαναλαμβανόμενους ελιγμούς.

• Parking Assist Plus, κάμερες 360° και Trained Parking για επαναλαμβανόμενους ελιγμούς. Driver Monitoring με προειδοποίηση κόπωσης/υπνηλίας.

Front Assist με Evasive και Turn Assist, Rear Assist και Traffic Sign Recognition.

Η συνέργεια με τον ψηφιακό φωτισμό ενισχύει την αποτελεσματικότητα: οδηγοί/σύμβολα προβάλλονται στο οδόστρωμα, αυξάνοντας την επίγνωση χωρίς να διασπούν την προσοχή. Είναι ο ορισμός της Audi λογικής: τεχνολογία που υπηρετεί τον άνθρωπο.

Εξοπλιστικές γραμμές & ζάντες: εξατομίκευση με ουσία

Το Q3 προσφέρεται σε δύο εκδόσεις: advanced (βάση) και S line (πιο σπορτίφ αισθητική/ρύθμιση). Το Q3 Sportback διαθέτει 17’’ ζάντες στάνταρ, ενώ η γκάμα περιλαμβάνει επιλογές από 18’’ έως 20’’, με αεροδυναμικές σχεδιάσεις σε 18’’ και 19’’ που μειώνουν τις απώλειες και προσθέτουν οπτικό βάρος. Δεν χρειάζεται να κυνηγήσεις τη διάμετρο για να φαίνεται «γεμάτο» – το design εδώ κάνει τη δουλειά.

Διαστάσεις & εργονομία χώρων: compact απ’ έξω, γενναιόδωρο από μέσα

Με μήκος 4,53 m, πλάτος 1,86 m, ύψος 1,58 m και μεταξόνιο 2,81 m, το Q3 παραμένει «εύστοχα» compact για την πόλη, αλλά γενναιόδωρο για πέντε επιβάτες. Η αύξηση στο συνολικό μήκος έναντι του προηγούμενου μοντέλου (+ ~4 cm) βελτιώνει την οπτική ισορροπία και την παρουσία στο δρόμο, ειδικά στο εμπρός μέρος. Η σχεδίαση καμπίνας με τα νέα χειριστήρια τιμονιού ελευθερώνει αποθηκευτικούς χώρους στην κεντρική κονσόλα – μια έξυπνη λεπτομέρεια που φαίνεται στην καθημερινότητα (φορτιστές, κινητά, μικροαντικείμενα).

Βιωσιμότητα & Audi positioning: premium με περιεχόμενο

Η Audi δεν αντιμετωπίζει τη βιωσιμότητα ως συμπλήρωμα, αλλά ως αναπόσπαστο στοιχείο της premium εμπειρίας. Το νέο Q3 ενσωματώνει υλικά από ανακυκλωμένες πηγές στο εσωτερικό του, μειώνει το αποτύπωμα CO₂ μέσω της κορυφαίας ηλεκτρικής αυτονομίας του PHEV και βελτιστοποιεί την ενεργειακή του απόδοση με τεχνολογίες αιχμής.

Η φιλοσοφία “Vorsprung durch Technik” εκφράζεται εδώ με ανθρώπινο μέτρο: η τεχνολογία είναι παρούσα, διακριτική όταν χρειάζεται, ξεκάθαρη όταν πρέπει. Ο ιδιοκτήτης ενός Q3 δεν αποκτά απλώς ένα αυτοκίνητο· αποκτά έναν ψηφιακό συνοδοιπόρο που τον καταλαβαίνει, τον ξεκουράζει και τον προστατεύει – από τα καθίσματα και τον φωτισμό μέχρι τον τρόπο που το αυτοκίνητο επιταχύνει, φρενάρει και συμπεριφέρεται στο δρόμο.

Ελληνική αγορά: γιατί το Q3 «κουμπώνει» εδώ

Η κατηγορία compact premium SUV είναι από τις πιο δυναμικές στην Ελλάδα. Οι εταιρικοί στόλοι αναζητούν χαμηλό TCO και φορολογικά πλεονεκτήματα· οι ιδιώτες ζητούν κύρος χωρίς να θυσιάζουν πρακτικότητα. Το Q3 TFSI e-hybrid δίνει ξεκάθαρη απάντηση: 119 km WLTP ηλεκτρικής αυτονομίας για την καθημερινότητα, >900 km συνολικής αυτονομίας, φορτίσεις AC 11 kW / DC 50 kW για ρεαλιστική διαχείριση χρόνου. Και, φυσικά, κορυφαία Audi ποιότητα που κρατά αξία στον χρόνο. Το νέο Q3 δεν είναι απλώς το επόμενο κεφάλαιο: είναι το σωστό εργαλείο για την ελληνική πραγματικότητα.

Τεχνικά στοιχεία – σύνοψη

Διαστάσεις (SUV): 4,53 × 1,86 × 1,58 m · Μεταξόνιο 2,81 m · Sportback : οροφή –29 mm.

4,53 × 1,86 × 1,58 m · Μεταξόνιο 2,81 m · : οροφή –29 mm. Χώρος αποσκευών (SUV): 488–575 L, έως 1.386 L με αναδίπλωση · Sportback έως 1.289 L. • Ρυμούλκηση: έως 2.100 kg (SUV) · e-hybrid: 1.700 kg (8%) / 1.400 kg (14%).

488–575 L, έως 1.386 L με αναδίπλωση · έως 1.289 L. • έως 2.100 kg (SUV) · e-hybrid: 1.700 kg (8%) / 1.400 kg (14%). Q3 TFSI e-hybrid: 200 kW (272 hp) συνολικά · Η/Κ 85 kW (116 hp), 330 Nm · EV 140 km/h · S tronic 6-σχ. (DQ400e evo).

200 kW (272 hp) συνολικά · Η/Κ 85 kW (116 hp), 330 Nm · EV 140 km/h · S tronic 6-σχ. (DQ400e evo). Μπαταρία: 25,7 kWh gross / 19,7 kWh net · 96 κελιά / 4 modules · 171 kg.

25,7 kWh gross / 19,7 kWh net · 96 κελιά / 4 modules · 171 kg. Φόρτιση: DC έως 50 kW (10–80% < 30’) · AC έως 11 kW (τριφασικό).

DC έως 50 kW (10–80% < 30’) · AC έως 11 kW (τριφασικό). ICE: 1.5 TFSI 110 kW (150 hp) MHEV με COD, S tronic 7-σχ. · 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm, S tronic 7-σχ. · 2.0 TFSI quattro 195 kW (265 hp), 0–100 σε 5,7 s.

1.5 TFSI 110 kW (150 hp) MHEV με COD, S tronic 7-σχ. · 2.0 TDI 110 kW (150 hp), 360 Nm, S tronic 7-σχ. · 2.0 TFSI quattro 195 kW (265 hp), 0–100 σε 5,7 s. Σασί: στάνταρ εξελιγμένο · σπορ ή adaptive 2-valve (προαιρετικά) · προοδευτική διεύθυνση.

στάνταρ εξελιγμένο · σπορ ή adaptive 2-valve (προαιρετικά) · προοδευτική διεύθυνση. Φωτισμός: Digital Matrix LED (micro-LED) μπροστά, Digital OLED πίσω, με lane/orientation light, ένδειξη LCA, σύμβολο «νιφάδας», επιλέξιμα animations.

Συμπέρασμα: το πιο ολοκληρωμένο Q3 μέχρι σήμερα

Το νέο Audi Q3 συγκεντρώνει όλα όσα περιμένεις από ένα σύγχρονο Audi – και κάτι παραπάνω. Η κορυφαία ηλεκτρική αυτονομία του TFSI e-hybrid, ο ψηφιακός φωτισμός που «διαβάζει» τον δρόμο, το high-tech εσωτερικό με premium υλικά και η οδική ισορροπία ανάμεσα σε άνεση και σπορ αίσθηση το καθιστούν ένα SUV πλήρως εναρμονισμένο με το σήμερα.

Στην Ελλάδα, όπου οι ανάγκες είναι ποικίλες και οι διαδρομές εναλλάσσονται από το κέντρο της πόλης στις αποδράσεις της εβδομάδας, το Q3 προσφέρει ευελιξία, οικονομία, ασφάλεια και κύρος.

Vorsprung durch Technik – με ουσία, με ακρίβεια, με σεβασμό στον οδηγό. Αυτό είναι το νέο Audi Q3.