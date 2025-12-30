Τέλη κυκλοφορίας: Λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας πληρωμής – Η διαδικασία & τα κλιμακωτά πρόστιμα

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Η διαδικασία για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη με τα ειδοποιητήρια να είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες οχημάτων καλούνται να εξοφλήσουν τα τέλη έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς η προθεσμία παραμένει αμετάβλητη και δεν αναμένεται καμία παράταση.

Σε περίπτωση εκπρόθεσμης πληρωμής επιβάλλεται πρόστιμο που φτάνει έως το 100% επί των τελών. Οι νέες κλίμακες στοχεύουν στην αποτροπή καθυστερήσεων και διασφαλίζουν ότι οι οδηγοί θα καλύψουν τις υποχρεώσεις τους εγκαίρως. Παρά το γεγονός ότι τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα, η έγκαιρη πληρωμή καθίσταται πλέον πιο σημαντική από ποτέ, καθώς οι καθυστερήσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διπλασιασμό του κόστους για χιλιάδες πολίτες.

Όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, η έγκαιρη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας εξασφαλίζει ομαλή κυκλοφορία και αποφεύγει περιττά πρόστιμα και καθυστερήσεις.

Η διαδικασία έκδοσης και πληρωμής των τελών είναι απλή και πραγματοποιείται σε λίγα λεπτά. Πιο αναλυτικά:

1.Επισκεφθείτε τη σελίδα myAADE.

2.Επιλέξτε Ψηφιακές υπηρεσίες > myCAR > Οχήματα > Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet.

3.Εισάγετε ΑΦΜ, αριθμό κυκλοφορίας του οχήματός σας και έτος τελών κυκλοφορίας.

4.Εκτυπώστε το ειδοποιητήριο και ακολουθήστε τη διαδικασία πληρωμής.

Αυστηρότερα και κλιμακωτά πρόστιμα ανά μήνα

Αν και τα ποσά των τελών παραμένουν αμετάβλητα σε σχέση με πέρυσι, από φέτος τίθεται σε εφαρμογή ένα νέο, αυστηρότερο σύστημα προστίμων για όσους δεν καταβάλουν εμπρόθεσμα το ποσό. Οι επιβαρύνσεις φτάνουν από 25% έως και 100% του οφειλόμενου ποσού.

Η σημαντική αλλαγή φέτος αφορά στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες πληρωμές, τα οποία έχουν γίνει αυστηρότερα και πλέον εφαρμόζονται κλιμακωτά:

-25% πρόστιμο για πληρωμή έως 31 Ιανουαρίου 2026.

-50% πρόστιμο για πληρωμή έως 28 Φεβρουαρίου 2026.

-100% πρόστιμο για καθυστερημένη καταβολή από 1η Μαρτίου 2026 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση, το ελάχιστο πρόστιμο δεν μπορεί να είναι μικρότερο από 30 ευρώ, ανεξαρτήτως ύψους των τελών. Για παράδειγμα, εάν κάποιος οφείλει 100 ευρώ, θα πληρώσει 130 ευρώ αν καθυστερήσει έως τον Ιανουάριο, 150 ευρώ εάν εξοφλήσει τον Φεβρουάριο και 200 ευρώ αν πληρώσει μετά την 1η Μαρτίου.

Καθορισμός τελών κυκλοφορίας

Το ύψος των τελών βασίζεται στην πρώτη άδεια κυκλοφορίας, στον κυβισμό του κινητήρα και στις εκπομπές CO₂. Τα οχήματα που ταξινομήθηκαν πριν από τις 31 Οκτωβρίου 2010 φορολογούνται βάσει κυβισμού, ενώ όσα κυκλοφόρησαν μετά την 1η Νοεμβρίου 2010 βάσει εκπομπών CO₂. Τα τέλη για οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1.1.2021 υπολογίζονται ως εξής: μηδενικά για εκπομπές έως 122 γρ./χλμ., και μέχρι 2,85 ευρώ ανά γραμμάριο για εκπομπές πάνω από 281 γρ./χλμ.

Αποφυγή προστίμου με το τέλος ακινησίας

Οι ιδιοκτήτες που επιθυμούν να θέσουν το όχημά τους σε προσωρινή ακινησία και να αποφύγουν την πληρωμή των τελών θα πρέπει να το δηλώσουν έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 μέσω της εφαρμογής MyCAR, με χρήση κωδικών Taxisnet. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο χώρος στάθμευσης να είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος. Σε περίπτωση πολλαπλών ιδιοκτητών, απαιτείται η έγκριση όλων.

Αν το όχημα που έχει δηλωθεί ως ακινητοποιημένο χρησιμοποιηθεί, ο κάτοχος αντιμετωπίζει πρόστιμο διπλάσιο των τελών και πρόσθετη χρηματική ποινή 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, το πρόστιμο τριπλασιάζεται στα 30.000 ευρώ και αφαιρείται το δίπλωμα οδήγησης για τρία χρόνια.

Διευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας από το υπουργείο Οικονομικών

Διευκρινίσεις για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 παρείχε το υπουργείο Οικονομικών, απαντώντας σε ερωτήσεις πολιτών σχετικά με μεταβιβάσεις οχημάτων, υποχρεώσεις συνιδιοκτητών, αλλαγές πινακίδων, περιπτώσεις ακινησίας και τις συνέπειες της εκπρόθεσμης πληρωμής. Αναλυτικότερα:

1. Αν μεταβιβάσω το όχημα εντός του τρέχοντος έτους, οφείλω τέλη κυκλοφορίας του επομένου έτους;

Όχι. Τα τέλη πρέπει να καταβληθούν από αυτόν που είναι κάτοχος την 1η Ιανουαρίου.

2. Είμαι συνιδιοκτήτης ενός οχήματος και έχουν εκδοθεί έντυπα τελών για κάθε ΑΦΜ. Πρέπει να τα καταβάλλουμε όλοι οι συνιδιοκτήτες;

Όχι. Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο καθένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

Tα πρόστιμα για όσους καθυστερήσουν να τα πληρώσουν ξεκινούν από 25% και φτάνουν έως και 100% του ποσού

3. Έχει αλλάξει ο αριθμός κυκλοφορίας και έχω πληρώσει τα τέλη πριν την αλλαγή. Οφείλω τέλη και στο νέο αριθμό;

Όχι, γιατί οι δύο αριθμοί συσχετίζονται και ισχύει η πληρωμή ανεξάρτητα σε ποιον αριθμό έγινε.

4. Πότε δεν οφείλονται τέλη;

Όταν το όχημα έχει τεθεί σε ακινησία, εκούσια ή αναγκαστική, πριν την έναρξη του έτους τελών.

5. Ποιες επιπτώσεις υπάρχουν αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας;

Εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:

ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.

το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο

30 ευρώ, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 ευρώ

6. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ελλιπή στοιχεία για τον υπολογισμό των τελών»;

Ανάλογα με τον τύπο του οχήματος, τα τέλη υπολογίζονται βάσει των κυβικών εκατοστών του κινητήρα (cc), των εκπομπών ρύπων (CO2), του μεικτού βάρους και των θέσεων.

Αν η βάση υπολογισμού δεν είναι συμπληρωμένη, δεν μπορούν να υπολογιστούν τα τέλη και θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών, προκειμένου να διορθωθεί η άδεια κυκλοφορίας.

7. Γιατί εμφανίζεται το μήνυμα «Ο ΑΦΜ δεν εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης του οχήματος»;

Ο ΑΦΜ που έχετε συμπληρώσει ή είναι λανθασμένος (οπότε συμπληρώνετε τον σωστό) ή αναγράφεται στην άδεια ΑΦΜ διαφορετικός από αυτόν του κατόχου (οπότε απευθύνεστε στην Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών) ή είναι διαφορετικός στα στοιχεία που τηρούνται από την Υπηρεσία μας (οπότε απευθύνεστε στη ΔΟΥ).

Αν δεν ισχύει κάτι από τα ανωτέρω, τότε ενδεχομένως να συμπληρώνετε λανθασμένο αριθμό κυκλοφορίας.