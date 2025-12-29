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Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμάκωση των μπλόκων - Κομμένη στα δύο παραμένει η χώρα
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
21:37 - 29 Δεκ 2025

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κλιμάκωση των μπλόκων - Κομμένη στα δύο παραμένει η χώρα

Reporter.gr Newsroom
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Με τον αποκλεισμό των παρακαμπτήριων δρόμων απαντούν οι αγρότες του βασικού μπλόκου της Νίκαιας στις επανειλημμένες εκκλήσεις της κυβέρνησης, αλλά και μερίδας του αγροτικού κινήματος για έναρξη ουσιαστικού διαλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, με τα ισχυρά μπλόκα στον αυτοκινητόδρομο Ε-65 και την Ιόνια Οδό, η χώρα έχει ουσιαστικά διχοτομηθεί, με τις μετακινήσεις από Βορρά προς Νότο και αντίστροφα να απαιτούν πολύωρη αναμονή. Την ίδια στιγμή, χιλιομετρικές ουρές σχηματίζονται και από φορτηγά στα σύνορα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfauhx7lqidd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Στον Προμαχώνα και στους Ευζώνους, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό των τελωνείων, εγκλωβίζοντας εκατοντάδες νταλίκες, ενώ κινητοποιήσεις εντείνονται και στον Έβρο, με αιφνιδιαστικούς αποκλεισμούς φορτηγών και σχέδια για καθολικό κλείσιμο των διελεύσεων. Στη Νίκαια περισσότερα από 1.500 τρακτέρ παραμένουν παρατεταγμένα, με τους αγρότες να δηλώνουν ενωμένοι και αποφασισμένοι να συνεχίσουν.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaxe98h716x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει από την πλευρά της την έκκληση για διάλογο μέσω του ίδιου του πρωθυπουργού, ασκώντας όμως και κριτική για την ταλαιπωρία που έχει προκληθεί στις μετακινήσεις των πολιτών.

Στην ίδια γραμμή, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι έχουν γίνει βήματα ικανοποίησης αιτημάτων και καταδίασε πιέσεις προς μπλόκα που εμφανίζονται διατεθειμένα να συζητήσουν. Παρά τις παρεμβάσεις, οι αγρότες δηλώνουν αμετακίνητοι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν αποχωρούν αν δεν δικαιωθούν τα αιτήματά τους.

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