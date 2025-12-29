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Manager of the Year 2025 ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος της ΚΥΚΝΟΣ
Επιχειρήσεις
22:45 - 29 Δεκ 2025

Manager of the Year 2025 ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος της ΚΥΚΝΟΣ

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Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού, ουσίας και έντονης συναισθηματικής φόρτισης, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στο InterContinental AthenaeumAthens, η Τελετή Απονομής των Βραβείων Manager of theYear 2025, τιμώντας τις ηγετικές προσωπικότητες που, μέσα από τις αποφάσεις και τις ομάδες τους, επηρεάζουν καθοριστικά την πορεία της ελληνικής και κυπριακής οικονομίας.

Περισσότερα από 700 στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικοί φορείς και η επιχειρηματική κοινότητα έδωσαν το «παρών» σε έναν θεσμό που εδώ και χρόνια αναδεικνύει τη διοίκηση ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και κοινωνικής προόδου.

Την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, η οποία έδωσε συνοχή, ρυθμό και θεσμικό βάθος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ηγεσία, τις αξίες και το όραμα.

Η Πολιτεία παρούσα – Η οικονομία σε τροχιά ευθύνης και προοπτικής

Την έναρξη των απονομών σηματοδότησε η παρουσία του Εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργού Ανάπτυξης, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, ο οποίος απένειμε το βραβείο Business Development Managerof the Year 2025, υπογραμμίζοντας τη σημασία της στρατηγικής σκέψης, της εξωστρέφειας και της ανθεκτικότητας σε ένα διεθνές περιβάλλον διαρκών μεταβολών.

Από το βήμα του θεσμού, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις ευκαιρίες που διαμορφώνονται, επισημαίνοντας ότι:

«Η ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που σχεδιάζουν, επιμένουν και τολμούν να κοιτάξουν μπροστά».

Τουρισμός, εξωστρέφεια και συλλογική προσπάθεια

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στρατηγικό ρόλο του τουρισμού από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία σημείωσε:

«Η Ελλάδα στον τουρισμό δεν είναι απλώς μια αξία, είναι μια υπερδύναμη. Το 2025 δεν θα είναι απλώς μια χρονιά ρεκόρ – θα είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά».

Όπως τόνισε, τα αυξημένα έσοδα ενισχύουν την εθνική και τις τοπικές οικονομίες, ενώ επιστρέφουν στην κοινωνία ως ανταποδοτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες της προσπάθειας, της συνέπειας και της συλλογικότητας ενώνουν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Η αισιοδοξία ως πολλαπλασιαστής ισχύος

Ο Πολιτικός Διοικητής Αγίου Όρους, πρώην Αρχηγός ΓΕΣ και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, μοιράστηκε μια προσωπική του παρατήρηση:

«Μπαίνοντας στην αίθουσα με εντυπωσίασαν δύο πράγματα: τα χαμόγελα και το αίσθημα αισιοδοξίας. Και πιστεύω βαθιά ότι η αισιοδοξία είναι πολλαπλασιαστής της ισχύος μας».

Ηγεσία σημαίνει συνεργασία και σκοπός

Το βραβείο Startup Manager of the Year 2025 απένειμε ο Coach Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος, αντλώντας από τη μακρά διαδρομή του στον αθλητισμό, υπογράμμισε ότι:

«Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη σωστή συνεργασία. Όταν υπάρχει κοινός σκοπός, ξεκάθαρο πλάνο και έμπνευση, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε».

Συγκίνηση και αναγνώριση ζωής

Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του Lifetime Achievements Manager of the Year2025 στον Δρ. Νικόλαο Αγγελόπουλο, ιδρυτή και Πρόεδρο του Ομίλου Aldemar Resorts και επίτιμο Πρόεδρο του ΣΕΤΕ.

Το βραβείο απένειμαν ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Ιδρυτής & CEO του Ομίλου EFA, Κρίστιαν Χατζημηνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΕΝΕ, Παύλο Ευθυμίου, τιμώντας τη μακρόχρονη συμβολή του Δρ. Αγγελόπουλου στην εθνική οικονομία, τον τουρισμό και τη θεσμική αναβάθμιση του κλάδου.

Πρώτη φορά: Cyprus Manager of the Year

Ιστορική στιγμή για τον θεσμό αποτέλεσε η πρώτη απονομή του Cyprus Manager of the Year 2025, που απονεμήθηκε στον Δημήτρη Ζορπά, CEO του Zorbas Group.

Σε έναν ιδιαίτερα προσωπικό και ουσιαστικό λόγο, ο κ. Ζορπάς ανέφερε:

«Αυτή η διάκριση είναι ένας καθρέφτης διαδρομής. Δεν είναι ένας τίτλος, αλλά ένας ρόλος γεμάτος ευθύνη, αποφάσεις και δέσμευση προς την ομάδα και το όραμα».

Αναφερόμενος στη διαδρομή των 20 ετών του Ομίλου, στα 100 σημεία πώλησης, τις εξαγωγές σε 8 χώρες και στους 3.700 εργαζόμενους, τόνισε:

«Δουλεύουμε μαζί, αντέχουμε μαζί, χτίζουμε μαζί. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».

«Το κοστούμι Ελλάδα δεν μας χωρά πια»

Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, σημείωσε:

«Είναι πια φανερό ότι το “κοστούμι” Ελλάδα δεν μας χωρά. Πρέπει – και μπορούμε – να βγούμε παραέξω. Και αυτό το βλέπω όλο και περισσότερο».

Η μεγάλη στιγμή: Manager of the Year 2025

Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή του τίτλου Managerof the Year 2025, με νικητή τον Αχιλλέα Αγγελόπουλο, CEO της KYKNOS Greek Canning Company S.A.

Σε έναν βαθιά ουσιαστικό λόγο, ο κ. Αγγελόπουλος μίλησε για τον μετασχηματισμό ως αναγκαιότητα, για την αλήθεια ως προϋπόθεση ηγεσίας και για το όραμα μιας «startup 110 ετών»:

«Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται περίπλοκα σχέδια, αλλά καθαρό όραμα και αλήθεια».

Ευχαρίστησε την ομάδα του, τους συναγωνιστές του και τους προηγούμενους Managers of the Year, υπογραμμίζοντας ότι:

«Κανείς δεν φτάνει ψηλά μόνος του».

Ηγεσία με αξίες, αποτύπωμα και συνέχεια

Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και αβεβαιότητας, τα Manager of the Year 2025 ανέδειξαν ότι η πραγματική επιτυχία στη διοίκηση μετριέται όχι μόνο με δείκτες, αλλά με ανθεκτικότητα, εξέλιξη, ανθρώπους και αξίες.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του θεσμού, Δέσποινα Τραυλού, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, «ο Manager of the Year δεν είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά ο άνθρωπος πίσω από αυτόν: ο ηγέτης που εμπνέει, που καθοδηγεί με αξίες, συνέπεια και ανθρώπινο πρόσωπο».
Ένας θεσμός που εξελίσσεται μαζί με την αγορά, αναδεικνύει πρότυπα αξιοκρατίας, αριστείας και υπευθυνότητας και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης, σύγχρονης και βιώσιμης επιχειρηματικής κουλτούρας — με επίκεντρο, πάντα, τον άνθρωπο.

Αναλυτικά οι Νικητές των Βραβείων “Manager of the Year" για το 2025:

1. The Manager of the Year 2025 Award

Αχιλλέας Αγγελόπουλος, CEO Kyknos Greek Canning Company SA

2. Cyprus Manager of the Year 2025 Award

Δημήτρης Ζορπάς, CEO Zorbas Group

3. International Manager of the Year 2025 Award

Πέγκυ Αντωνάκου, General Manager Southern Europe, CEO Google Hellas

4. Lifetime Achievements Manager of the Year 2025 Award

Δρ. Νικόλαος Αγγτελόπουλος, Πρόεδρος, Aldermar ResortsGroup, Επίτιμος Πρόεδρος Σ.Ε.Τ.Ε., Επίτιμος Διδάκτωρ, Πανεπιστημίου Πειραιώς

5. NGO – Non-Profit Organization Manager of the Year 2025Award

Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος ΔΣ «Φλόγα», Συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες

6. Startup Manager of the Year 2025 Award

Αγγελίνα Μπιντούδη, CEO Optimems SA

7. Business Development Manager of the Year 2025 Award

Δρ. Σπύρος Αρσένης, Vice Director of Group Strategy, Head NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

8. COO – Chief Operations Manager of the Year 2025 Award

Παναγιώτης Ζέρβας, COO SCiO

9. Commercial and Sales Manager of the Year 2025 Award

Βασίλης Δημητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΔΕΗ

10. Corporate Affairs and Communication Manager of the Year 2025 Award

Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών

11. CSR – Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2025 Award

Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου, ESG & CorporateCommunication Director, Μπάρμπα Στάθης

12. Customer Management Manager 2025 Award

Ελένη Δουλάμη, Group Sr. Customer Development Manager, FAMAR

13. Digital Transformation Manager of the Year 2025 Award

Αντώνιος Κύρκος, Chief Digital & Strategy Officer, TITAN Group

14. ESG – Environmental, Social, and Governance Manager of the Year 2025 Award

Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου, ESG & CorporateCommunication Director, Μπάρμπα Στάθης

15. Ethics and Compliance Manager of the Year 2025 Award

Ματίνα Κρέστα, Chief Legal & Compliance Value Officer, Roche Hellas SA

16. Finance & Accounting Manager of the Year 2025 Award

Βασίλης Μπαλούμης, Group CFO, Lavipharm SA

17. Health & Safety Manager of the Year 2025 Award

Θεοδωρος Καρβέλας, HSEQ Manager, Diana Wilhemsen Management Limited

18. Human Resources Manager of the Year 2025 Award

Δροσιά Καρδάση, Head of Human Resources, INTERMERICAN HELLENIC INSURANCE CO. SA

19. Information and Communication Technology Manager of the Year 2025 Award

Παναγιώτης Οικονόμου, Group C.I.O. Box Now

20. Legal Manager of the Year 2025 Award

Αναστασία Πετσινάρη, General Counsel, Head of Legal and Corporate Governance, Optima Bank

21. Manufacturing and Production Manager of the Year 2025Award

Εμμανουέλα Πλατανάκη, Business Unit Head, FAMAR

22. Marketing Manager of the Year 2025 Award

Στάθης Ευθυμίου, Marketing & Communication Director, HERON Energy SA

23. Security and Cybersecurity Manager of the Year 2025Award

Παναγιώτης Καλαντζής, Group Chief Information Security Officer (CISO), Titan Materials

24. Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2025Award

Ευστάθιος Μακαντάσης, Supply Chain Director, Delta Foods SA

Τελευταία τροποποίηση στις 29/12/2025 - 22:37
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