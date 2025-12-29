Manager of the Year 2025 ο Αχιλλέας Αγγελόπουλος της ΚΥΚΝΟΣ

Περισσότερα από 700 στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι της Πολιτείας, θεσμικοί φορείς και η επιχειρηματική κοινότητα έδωσαν το «παρών» σε έναν θεσμό που εδώ και χρόνια αναδεικνύει τη διοίκηση ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης, ανθεκτικότητας και κοινωνικής προόδου.
Την τελετή παρουσίασε η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη, η οποία έδωσε συνοχή, ρυθμό και θεσμικό βάθος σε μια βραδιά αφιερωμένη στη σύγχρονη ηγεσία, τις αξίες και το όραμα.
Η Πολιτεία παρούσα – Η οικονομία σε τροχιά ευθύνης και προοπτικής
Την έναρξη των απονομών σηματοδότησε η παρουσία του Εκπροσώπου του Προέδρου της Ελληνικής Κυβέρνησης και Υπουργού Ανάπτυξης, Παναγιώτη Θεοδωρικάκου, ο οποίος απένειμε το βραβείο Business Development M
Από το βήμα του θεσμού, ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε στη θετική πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις ευκαιρίες που διαμορφώνονται, επισημαίνοντας ότι:
«Η ανάπτυξη δεν είναι αφηρημένη έννοια. Είναι αποτέλεσμα ανθρώπων που σχεδιάζουν, επιμένουν και τολμούν να κοιτάξουν μπροστά».
Τουρισμός, εξωστρέφεια και συλλογική προσπάθεια
Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον στρατηγικό ρόλο του τουρισμού από την Υπουργό Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία σημείωσε:
«Η Ελλάδα στον τουρισμό δεν είναι απλώς μια αξία, είναι μια υπερδύναμη. Το 2025 δεν θα είναι απλώς μια χρονιά ρεκόρ – θα είναι η καλύτερη χρονιά όλων των εποχών, όχι μόνο ποσοτικά αλλά και ποιοτικά».
Όπως τόνισε, τα αυξημένα έσοδα ενισχύουν την εθνική και τις τοπικές οικονομίες, ενώ επιστρέφουν στην κοινωνία ως ανταποδοτικότητα, υπογραμμίζοντας ότι οι αξίες της προσπάθειας, της συνέπειας και της συλλογικότητας ενώνουν τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
Η αισιοδοξία ως πολλαπλασιαστής ισχύος
Ο Πολιτικός Διοικητής Αγίου Όρους, πρώην Αρχηγός ΓΕΣ και Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, μοιράστηκε μια προσωπική του παρατήρηση:
«Μπαίνοντας στην αίθουσα με εντυπωσίασαν δύο πράγματα: τα χαμόγελα και το αίσθημα αισιοδοξίας. Και πιστεύω βαθιά ότι η αισιοδοξία είναι πολλαπλασιαστής της ισχύος μας».
Ηγεσία σημαίνει συνεργασία και σκοπός
Το βραβείο Startup Manager of the
«Τίποτα δεν γίνεται χωρίς τη σωστή συνεργασία. Όταν υπάρχει κοινός σκοπός, ξεκάθαρο πλάνο και έμπνευση, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερα απ’ όσα φανταζόμαστε».
Συγκίνηση και αναγνώριση ζωής
Μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή του Lifetime Achievements Mana
Το βραβείο απένειμαν ο Πρόεδρος της ΕΕΝΕ, Ιδρυτής & CEO του Ομίλου EFA, Κρίστιαν Χατζημηνάς μαζί με τον Γενικό Γραμματέα της ΕΕΝΕ, Παύλο Ευθυμίου, τιμώντας τη μακρόχρονη συμβολή του Δρ. Αγγελόπουλου στην εθνική οικονομία, τον τουρισμό και τη θεσμική αναβάθμιση του κλάδου.
Πρώτη φορά: Cyprus Manager of the Year
Ιστορική στιγμή για τον θεσμό αποτέλεσε η πρώτη απονομή του Cyprus Manager of the Year
Σε έναν ιδιαίτερα προσωπικό και ουσιαστικό λόγο, ο κ. Ζορπάς ανέφερε:
«Αυτή η διάκριση είναι ένας καθρέφτης διαδρομής. Δεν είναι ένας τίτλος, αλλά ένας ρόλος γεμάτος ευθύνη, αποφάσεις και δέσμευση προς την ομάδα και το όραμα».
Αναφερόμενος στη διαδρομή των 20 ετών του Ομίλου, στα 100 σημεία πώλησης, τις εξαγωγές σε 8 χώρες και στους 3.700 εργαζόμενους, τόνισε:
«Δουλεύουμε μαζί, αντέχουμε μαζί, χτίζουμε μαζί. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας».
«Το κοστούμι Ελλάδα δεν μας χωρά πια»
Ο Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, μιλώντας για την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων, σημείωσε:
«Είναι πια φανερό ότι το “κοστούμι” Ελλάδα δεν μας χωρά. Πρέπει – και μπορούμε – να βγούμε παραέξω. Και αυτό το βλέπω όλο και περισσότερο».
Η μεγάλη στιγμή: Manager of the Year
Η βραδιά κορυφώθηκε με την απονομή του τίτλου Managerof the Year 2025
Σε έναν βαθιά ουσιαστικό λόγο, ο κ. Αγγελόπουλος μίλησε για τον μετασχηματισμό ως αναγκαιότητα, για την αλήθεια ως προϋπόθεση ηγεσίας και για το όραμα μιας «startup 110 ετών»:
«Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται περίπλοκα σχέδια, αλλά καθαρό όραμα και αλήθεια».
Ευχαρίστησε την ομάδα του, τους συναγωνιστές του και τους προηγούμενους Managers of the
«Κανείς δεν φτάνει ψηλά μόνος του».
Ηγεσία με αξίες, αποτύπωμα και συνέχεια
Σε μια εποχή διαρκών αλλαγών και αβεβαιότητας, τα Manager of the Year 2025
Όπως χαρακτηριστικά τόνισε και η Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του θεσμού, Δέσποινα Τραυλού, στον εναρκτήριο χαιρετισμό της, «ο Manager of the Year
Ένας θεσμός που εξελίσσεται μαζί με την αγορά, αναδεικνύει πρότυπα αξιοκρατίας, αριστείας και υπευθυνότητας και συμβάλλει ουσιαστικά στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης, σύγχρονης και βιώσιμης επιχειρηματικής κουλτούρας — με επίκεντρο, πάντα, τον άνθρωπο.
Αναλυτικά οι Νικητές των Βραβείων “Manager of the Year" για το 2025:
1. The Manager of the Year 2025 Award
Αχιλλέας Αγγελόπουλος, CEO Kyk
2. Cyprus Manager of the Year 2025 Award
Δημήτρης Ζορπάς, CEO Zorbas Group
3. International Manager of the Year 2025 Award
Πέγκυ Αντωνάκου, General Manager Southern Europe, CEO Google Hellas
4. Lifetime Achievements Manager of the Year 2025 Award
Δρ. Νικόλαος Αγγτελόπουλος, Πρ
5. NGO – Non-Profit Organization Manager of the Year 2025Award
Μαρία Τρυφωνίδη, Πρόεδρος ΔΣ «Φλόγα», Συλλόγου γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες
6. Startup Manager of the Year 2025 Award
Αγγελίνα Μπιντούδη, CEO Optime
7. Business Development Manager of the Year 2025 Award
Δρ. Σπύρος Αρσένης, Vice Director of Group Strategy, Head NBG Business Seeds, Εθνική Τράπεζα της Ελλά
8. COO – Chief Operations Manager of the Year 2025 Award
Παναγιώτης Ζέρβας, COO SCiO
9. Commercial and Sales Manager of the Year 2025 Award
Βασίλης Δημητρόπουλος, Γενικός Διευθυντής Πωλήσεων ΔΕΗ
10. Corporate Affairs and Communication Manager of the Year 2025 Award
Ιωάννα Παπαδοπούλου, Διευθύντρια Επικοινωνίας & Marketing, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών
11. CSR – Corporate Social Responsibility Manager of the Year 2025 Award
Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου,
12. Customer Management Manager 2025 Award
Ελένη Δουλάμη, Group Sr. Custo
13. Digital Transformation Manager of the Year 2025 Award
Αντώνιος Κύρκος, Chief Digital & Strategy Officer, TITAN Group
14. ESG – Environmental, Social, and Governance Manager of the Year 2025 Award
Κατερίνα Μακρίδου Ωραιοπούλου,
15. Ethics and Compliance Manager of the Year 2025 Award
Ματίνα Κρέστα, Chief Legal & C
16. Finance & Accounting Manager of the Year 2025 Award
Βασίλης Μπαλούμης, Group CFO,
17. Health & Safety Manager of the Year 2025 Award
Θεοδωρος Καρβέλας, HSEQ Manager, Diana Wilhemsen Management Limited
18. Human Resources Manager of the Year 2025 Award
Δροσιά Καρδάση, Head of Human Resources, INTERMERICAN HELLENIC INSURANCE CO. SA
19. Information and Communication Technology Manager of the Year 2025 Award
Παναγιώτης Οικονόμου, Group C.
20. Legal Manager of the Year 2025 Award
Αναστασία Πετσινάρη, General Counsel, Head of Legal and Corporate Governance, Optima Bank
21. Manufacturing and Production Manager of the Year 2025Award
Εμμανουέλα Πλατανάκη, Business Unit Head, FAMAR
22. Marketing Manager of the Year 2025 Award
Στάθης Ευθυμίου, Marketing & Communication Director, HERON Energy SA
23. Security and Cybersecurity Manager of the Year 2025Award
Παναγιώτης Καλαντζής, Group Ch
24. Supply Chain & Logistics Manager of the Year 2025Award
Ευστάθιος Μακαντάσης, Supply Chain Director, Delta Foods SA