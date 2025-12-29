Συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου: Πίεση για εκεχειρία στη Γάζα και σκληρά μηνύματα προς Ιράν και Χαμάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε σήμερα (29/12) στη Φλόριντα με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου για συνομιλίες σχετικά με το σπάσιμο του αδιεξόδου γύρω από την εκεχειρία στη Γάζα και την αντιμετώπιση των ισραηλινών ανησυχιών για το Ιράν και τη Χεζμπολάχ.

Σύμφωνα με το Reuters, μιλώντας σε δημοσιογράφους καθώς οι δύο ηγέτες εισέρχονταν στο παραθαλάσσιο κλαμπ του Τραμπ, το Mar-a-Lago, στη Φλόριντα, ο Αμερικανός πρόεδρος υιοθέτησε έναν ξεκάθαρα υποστηρικτικό τόνο προς τον Νετανιάχου, ακόμη κι αν ορισμένοι σύμβουλοι και σύμμαχοι έχουν υποστηρίξει ότι ο Ισραηλινός ηγέτης καθυστερεί σκόπιμα την εφαρμογή ορισμένων στοιχείων της συμφωνίας εκεχειρίας που υπεγράφη τον Οκτώβριο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θέλει να προχωρήσει το συντομότερο δυνατόν στη δεύτερη φάση της συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζοντας όμως ότι «πρέπει να υπάρξει αφοπλισμός της Χαμάς».

Παράλληλα, πρόσθεσε ότι θα ήταν ανοιχτός να υποστηρίξει μια ακόμη ταχεία ισραηλινή επίθεση στο Ιράν, εάν η χώρα αυτή συνεχίσει να αναπτύσσει τα προγράμματα βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων.

«Νιώθω ότι αν υπήρχε ο λάθος πρωθυπουργός, το Ισραήλ δεν θα υπήρχε», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους, σε δηλώσεις γεμάτες επαίνους για τον Ισραηλινό ηγέτη.

Είπε ότι ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ του ανέφερε πως σκοπεύει να δώσει χάρη στον Νετανιάχου για τις κατηγορίες διαφθοράς που τον βαραίνουν. Πρόσθεσε ότι ελπίζει το Ισραήλ να μπορέσει να τα βρει με τη Συρία, παρότι η κυβέρνηση Νετανιάχου έχει επανειλημμένα παραβιάσει την εδαφική κυριαρχία της Συρίας από τότε που ο πρώην ισχυρός άνδρας της χώρας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ανατράπηκε στα τέλη του περασμένου έτους.

Παρότι το Ισραήλ και η Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία εκεχειρίας τον Οκτώβριο, οι καταγγελίες για παραβιάσεις είναι συχνές και έχει σημειωθεί ελάχιστη εμφανής πρόοδος ως προς τους μακροπρόθεσμους στόχους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Νετανιάχου είχε δηλώσει αυτόν τον μήνα ότι ο Τραμπ τον προσκάλεσε για συνομιλίες, καθώς η Ουάσινγκτον πιέζει για τη δημιουργία μεταβατικής διακυβέρνησης και διεθνούς δύναμης ασφαλείας στον παλαιστινιακό θύλακα, ενάντια στη διστακτικότητα του Ισραήλ να προχωρήσει.

Αν και η Ουάσινγκτον έχει μεσολαβήσει για τρεις εκεχειρίες που αφορούν τον μακροχρόνιο σύμμαχό της -μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, Ισραήλ και Ιράν, και Ισραήλ και Λιβάνου- ο Νετανιάχου ανησυχεί ότι οι αντίπαλοι του Ισραήλ θα ανασυγκροτήσουν τις δυνάμεις τους, αφού αποδυναμώθηκαν σημαντικά στον πόλεμο.

Επόμενα βήματα στο σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα

Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν τον Οκτώβριο στο σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, το οποίο προβλέπει τελικά την αποχώρηση του Ισραήλ από την περιοχή και την παράδοση των όπλων της Χαμάς, καθώς και την εγκατάλειψη οποιουδήποτε κυβερνητικού ρόλου από την οργάνωση.

Η πρώτη φάση της εκεχειρίας περιλάμβανε μερική αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανταλλαγή ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους και φυλακισμένους.

Ισραηλινός αξιωματούχος από τον κύκλο του Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός θα απαιτήσει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση της εκεχειρίας με την επιστροφή από τη Χαμάς των λειψάνων του τελευταίου Ισραηλινού ομήρου που παραμένει στη Γάζα, πριν προχωρήσουν τα επόμενα στάδια.

Η οικογένεια του εκλιπόντος ομήρου, Ραν Γκβίλι, έχει ενταχθεί στην αποστολή του πρωθυπουργού και αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ.

Το Ισραήλ δεν έχει ακόμη ανοίξει το πέρασμα της Ράφα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου — επίσης όρος του σχεδίου Τραμπ — λέγοντας ότι θα το πράξει μόνο όταν επιστραφούν τα λείψανα του Γκβίλι.

Ο Τσακ Φράιλιχ, πολιτικός επιστήμονας στο Πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ, δήλωσε ότι με εκλογές προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο, ο Νετανιάχου βρίσκεται σε δύσκολη θέση. «Δεν θέλει σύγκρουση με τον Τραμπ σε εκλογική χρονιά», είπε ο Φράιλιχ, πρώην αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Ισραήλ. «Ο (Τραμπ) θέλει να προχωρήσει και ο Μπίμπι (Νετανιάχου) θα πρέπει να κάνει κάποιους συμβιβασμούς».

Εύθραυστη εκεχειρία

Πριν από τη συνάντησή του με τον Τραμπ, το γραφείο του Νετανιάχου ανακοίνωσε ότι συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ουάσινγκτον επιθυμεί η μεταβατική διοίκηση που προβλέπεται στο σχέδιο Τραμπ - ένα Συμβούλιο Ειρήνης και ένα όργανο αποτελούμενο από Παλαιστίνιους τεχνοκράτες - να τεθεί σύντομα σε λειτουργία για τη διακυβέρνηση της Γάζας, πριν από την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης ασφαλείας που προβλέπεται από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 17 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για σοβαρές παραβιάσεις της συμφωνίας και δεν φαίνεται να πλησιάζουν στην αποδοχή των πολύ πιο δύσκολων βημάτων που προβλέπονται για την επόμενη φάση.

Η Χαμάς, η οποία έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί, επαναβεβαιώνει τον έλεγχό της καθώς ισραηλινά στρατεύματα παραμένουν εδραιωμένα σε περίπου το μισό της επικράτειας.

Το Ισραήλ έχει υποδείξει ότι, εάν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί ειρηνικά, θα επαναλάβει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις για να το επιβάλει.

Αν και οι μάχες έχουν μειωθεί, δεν έχουν σταματήσει πλήρως. Παρότι η εκεχειρία ξεκίνησε επίσημα τον Οκτώβριο, ισραηλινά πλήγματα έχουν σκοτώσει περισσότερους από 400 Παλαιστίνιους - στην πλειονότητά τους αμάχους, σύμφωνα με αξιωματούχους υγείας της Γάζας- και παλαιστινιακές ένοπλες ομάδες έχουν σκοτώσει τρεις Ισραηλινούς στρατιώτες.

Δοκιμάζεται η εκεχειρία και στο Λίβανο

Στον Λίβανο, μια εκεχειρία με τη στήριξη των ΗΠΑ τον Νοέμβριο του 2024 έβαλε τέλος σε πάνω από έναν χρόνο συγκρούσεων μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ και προέβλεπε τον αφοπλισμό της ισχυρής, υποστηριζόμενης από το Ιράν, σιιτικής οργάνωσης, αρχής γενομένης από τις περιοχές νότια του ποταμού που γειτνιάζουν με το Ισραήλ.

Ενώ ο Λίβανος έχει δηλώσει ότι πλησιάζει στην ολοκλήρωση της αποστολής εντός της προθεσμίας τέλους του έτους για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, η οργάνωση έχει αντισταθεί στις εκκλήσεις να παραδώσει τα όπλα της.

Το Ισραήλ αναφέρει ότι η πρόοδος είναι μερική και αργή και έχει πραγματοποιήσει σχεδόν καθημερινά πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία, όπως λέει, αποσκοπούν στο να εμποδίσουν τη Χεζμπολάχ να ανασυγκροτηθεί.

Το Ιράν, το οποίο πολέμησε σε έναν 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ τον Ιούνιο, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι πραγματοποίησε ασκήσεις πυραύλων για δεύτερη φορά αυτόν τον μήνα.

Ο Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι το Ισραήλ δεν επιδιώκει αντιπαράθεση με το Ιράν, αλλά γνωρίζει τις σχετικές αναφορές και ότι θα θέσει τις δραστηριότητες της Τεχεράνης στον Τραμπ.

Ο Ισραηλινός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει πληροφορίες σχετικά με τις ιρανικές προσπάθειες ενίσχυσης των εξοπλισμών του.

Ο αξιωματούχος δεν διευκρίνισε τυχόν ισραηλινά αιτήματα ή ενέργειες σε σχέση με το Ιράν.

Ο Τραμπ τον Ιούνιο διέταξε αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, αλλά έκτοτε έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας με την Τεχεράνη.