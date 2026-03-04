ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 11,3% στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

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Αύξηση 11,3% σημείωσε τον Δεκέμβριο ο δείκτης του κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ο δείκτης όγκου αυξήθηκε κατά 9,9%.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Οκτωβρίου, αύξηση 4,8%

Νοεμβρίου, μείωση 1,1% και

Δεκεμβρίου, αύξηση 11,3%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Οκτωβρίου, αύξηση 4,0%,

Νοεμβρίου, μείωση 1,8% και

Δεκεμβρίου, αύξηση 9,9%.

Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων)της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:

Οκτωβρίου, αύξηση 3,2%

Νοεμβρίου, μείωση 1,7% και

Δεκεμβρίου, αύξηση 5,8%,

ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής: