ΕΛΣΤΑΤ: Aύξηση 11,3% στις ταξινομήσεις αυτοκινήτων τον Δεκέμβριο

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει τους μηνιαίους Δείκτες Κύκλου Εργασιών και Όγκου στον Τομέα των Αυτοκινήτων με έτος βάσης 2021=100,0 της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, η εξέλιξη των οποίων, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, έχει ως εξής:
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στον κλάδο 45 της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 (χονδρικό, λιανικό εμπόριο, επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών) περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Οκτωβρίου, αύξηση 4,8%
- Νοεμβρίου, μείωση 1,1% και
- Δεκεμβρίου, αύξηση 11,3%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στον κλάδο 45 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Οκτωβρίου, αύξηση 4,0%,
- Νοεμβρίου, μείωση 1,8% και
- Δεκεμβρίου, αύξηση 9,9%.
Οι Δείκτες Κύκλου Εργασιών στην ομάδα 451 (πώληση μηχανοκίνητων οχημάτων)της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2025, σε σύγκριση με τους δείκτες της περιόδου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2024, παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Οκτωβρίου, αύξηση 3,2%
- Νοεμβρίου, μείωση 1,7% και
- Δεκεμβρίου, αύξηση 5,8%,
ενώ οι Δείκτες Όγκου στην ομάδα 451 παρουσίασαν ετήσια μεταβολή ως εξής:
- Οκτωβρίου, αύξηση 3,3%,
- Νοεμβρίου, μείωση 1,3% και
- Δεκεμβρίου, αύξηση 5,5%.