ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
16:01 - 27 Αυγ 2026

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Skoda Auto γιορτάζει τα 30 χρόνια του Octavia της σύγχρονης εποχής, η παραγωγή του οποίου ξεκίνησε στις 3 Σεπτεμβρίου 1996.

Έκτοτε, το μοντέλο διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη της εταιρείας, με έδρα το Mladá Boleslav, μετά την ένταξή της στον Όμιλο Volkswagen, συνδυάζοντας ποιότητα και πρακτικότητα με τη δοκιμασμένη τεχνολογία του Ομίλου. Σήμερα, η τέταρτη γενιά του Octavia, του best seller της μάρκας, παράγεται στο Mladá Boleslav, στο Kvasiny και στο Kostanay του Καζακστάν. Σε τρεις δεκαετίες έχουν κατασκευαστεί σχεδόν 7,9 εκατομμύρια μονάδες.

Ο Klaus Zellmer, CEO της Skoda Auto, δήλωσε: «Εδώ και τρεις δεκαετίες, το Octavia αποτελεί ένα εμβληματικό μοντέλο για τη Skoda. Είτε ως Combi είτε ως Liftback, προσφέρει σταθερά όσα εκτιμούν περισσότερο οι πελάτες: κορυφαίους χώρους, πρακτικότητα, ασφάλεια και πλούσιο εξοπλισμό με εξαιρετική σχέση αξίας-τιμής. Με πολλούς τρόπους, το Octavia ενσάρκωσε τη φιλοδοξία της Skoda να προσφέρει περισσότερα από όσα αναμένει κανείς. Έτσι, κέρδισε την εμπιστοσύνη πολλών γενεών πελατών και αποτέλεσε κινητήρια δύναμη για τη διεθνή μας ανάπτυξη. Καθώς η Skoda συνεχίζει να εξελίσσεται και να επεκτείνεται σε νέες κατηγορίες, το Octavia παραμένει ένα ισχυρό σύμβολο της καινοτομίας με επίκεντρο τον πελάτη και της φιλοσοφίας Simply Clever».

Η επιτυχημένη αναβίωση μιας ιστορικής ονομασίας

Η απόφαση για την αναβίωση της ιστορικής ονομασίας Octavia –η οποία χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μοντέλο που παραγόταν από το 1959 έως το 1971– ελήφθη στο πλαίσιο εξέλιξης ενός νέου αυτοκινήτου. Οι εργασίες ξεκίνησαν το 1992, έναν χρόνο μετά την ένταξη της Skoda Auto στον Όμιλο Volkswagen. Η πρόσβαση στην τεχνολογία του Ομίλου συνέβαλε στην εξέλιξη ενός πρακτικού αυτοκινήτου, τη σχεδίαση του οποίου ανέλαβε ο Dirk van Braeckel, τότε Επικεφαλής Σχεδιασμού της Skoda. Παράλληλα, μια νέα μονάδα παραγωγής στο Mladá Boleslav αύξησε την ετήσια δυναμικότητα από 90.000 σε 350.000 οχήματα.

Το Skoda Octavia της πρώτης γενιάς, με αμάξωμα liftback και χώρο αποσκευών 528 λίτρων, παρουσιάστηκε στις 4 Απριλίου 1996, ενώ η παραγωγή σειράς άρχισε στις 3 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους. Το Octavia Combi ακολούθησε τον Μάρτιο του 1998 και το 1999 προστέθηκε τετρακίνητη έκδοση, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο τον πολυχρηστικό χαρακτήρα του μοντέλου. Το 2000 έκανε το ντεμπούτο του το πρώτο Octavia RS. Η πρώτη γενιά εξελίχθηκε σε πραγματική εμπορική επιτυχία: συνολικά παρήχθησαν 1,44 εκατομμύρια μονάδες, ενώ επιλεγμένες εκδόσεις παρέμειναν στην παραγωγή έως το 2010, παρότι η δεύτερη γενιά του σύγχρονου Octavia είχε ήδη παρουσιαστεί το 2004.

Οι επόμενες γενιές εξελίσσουν τα δυνατά σημεία του μοντέλου

Η δεύτερη γενιά βασίστηκε στα ήδη αναγνωρισμένα πλεονεκτήματα του Octavia, προσφέροντας ακόμη μεγαλύτερους χώρους στο εσωτερικό, με τον χώρο αποσκευών αυξημένο κατά 32 λίτρα, περισσότερη πρακτικότητα και νέες τεχνολογίες, όπως το κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG. Μέχρι την ολοκλήρωση της παραγωγής της, το 2013, είχαν κατασκευαστεί 2,6 εκατομμύρια μονάδες.

Η τρίτη γενιά του Skoda Octavia, που παράχθηκε από το 2012 έως το 2020, σημείωσε επίσης υψηλό όγκο παραγωγής και εισήγαγε προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και τεχνολογίες που έως τότε συναντούσε κανείς σε οχήματα ανώτερων κατηγοριών. Παράλληλα, διέθετε ελαφρύτερο αμάξωμα, βελτιστοποιημένους κινητήρες TSI και TDI, καθώς και έκδοση GreenLine. Η τελευταία ενσωμάτωνε τεχνολογίες για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου και των εκπομπών, όπως ειδική κάλυψη στο κάτω μέρος του αμαξώματος, ανάκτηση ενέργειας κατά την πέδηση και ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης. Το 2017, η τρίτη γενιά του σύγχρονου Octavia ανανεώθηκε εκτενώς, αποκτώντας επανασχεδιασμένο εμπρός μέρος με διαχωρισμένους προβολείς, οθόνες infotainment με γυάλινη επιφάνεια και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης.

Τέταρτη γενιά: συνεχίζοντας μια παράδοση επιτυχιών

Η σημερινή, τέταρτη γενιά του Octavia έκανε το ντεμπούτο της τον Νοέμβριο του 2019, σε αμάξωμα liftback και Combi. Μετά την ανανέωσή του στις αρχές του 2024, το Octavia προσφέρει ακόμη πιο προηγμένη συνδεσιμότητα και ασφάλεια, με έως δέκα αερόσακους και συστήματα υποβοήθησης του οδηγού, μεταξύ των οποίων το Attention and Drowsiness Assist. Ένας νέος αλγόριθμος επιτρέπει την ακριβέστερη αξιολόγηση του επιπέδου κόπωσης του οδηγού.

Το Octavia εξακολουθεί να αποτελεί δημοφιλή επιλογή για ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο, ενώ έχει αποσπάσει πλήθος σημαντικών διεθνών διακρίσεων, μεταξύ των οποίων επανειλημμένες βραβεύσεις στα Best Cars και το Golden Steering Wheel.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η SKODA OCTAVIA υποψήφια για το πανευρωπαϊκό βραβείο “Car of the Year”
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η SKODA OCTAVIA υποψήφια για το πανευρωπαϊκό βραβείο “Car of the Year”

Η νέα SKODA OCTAVIA ανακηρύχθηκε «Νέο Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2020» από το περιοδικό Auto Express
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα SKODA OCTAVIA ανακηρύχθηκε «Νέο Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2020» από το περιοδικό Auto Express

Η νέα SKODA OCTAVIA κερδίζει βραβείο Red Dot
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η νέα SKODA OCTAVIA κερδίζει βραβείο Red Dot

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
27/08/2026 - 17:11

Wall: «Άλμα» Nasdaq μετά το ισχυρό outlook της Nvidia – Ράλι στις μετοχές των ημιαγωγών

Πολιτική
27/08/2026 - 17:03

Ν. Κακλαμάνης: Ελλάδα και Ιορδανία: δύο χώρες σταθερότητας και ειρήνης στη νοτιοανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή

Οικονομία
27/08/2026 - 16:51

Κοινωνικό Ταμείο για το Κλίμα: Μέτρα €5,3 δισ. για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 επιχειρήσεις

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:44

ΒΕΑ: 13+1 προτάσεις στον Πρωθυπουργό για ισχυρή μεταποίηση και μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:32

ΗΠΑ: «Αντέχει» η αγορά εργασίας - Κάτω από τις 205.000 οι νέες αιτήσεις ανεργίας

Επιχειρήσεις
27/08/2026 - 16:29

Συνάντηση του Προέδρου της ΓΣΕΒΕΕ με τον Αλέξη Τσίπρα

Ειδήσεις
27/08/2026 - 16:22

Ράτκο Μλάντιτς: Πέθανε στη Χάγη ο «Χασάπης της Σερβίας», υπεύθυνος για τη γενοκτονία της Σρεμπρένιτσα

Πολιτική
27/08/2026 - 16:18

Γεωργιάδης: Αν εμείς έχουμε καρτέλ στα καύσιμα, σε άλλες χώρες τί έχουν; Τον Εσκομπαρ;

Πολιτική
27/08/2026 - 16:05

Σπίρτζης: Προσφεύγει στο ΕΔΔΑ για το σκάνδαλο των υποκλοπών

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
27/08/2026 - 16:01

30 χρόνια Skoda Octavia: τρεις δεκαετίες για ένα εμβληματικό μοντέλο

Πολιτική
27/08/2026 - 16:00

Νέα κόντρα ΝΔ – ΠΑΣΟΚ για την Ακρίτα: «Πυρά» Μαρινάκη, σκληρή απάντηση Τσουκαλά

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
27/08/2026 - 15:46

Αττική: Εκτός λειτουργίας η τηλεματική των λεωφορείων - Ταλαιπωρία για τους επιβάτες

Πολιτική
27/08/2026 - 15:40

Τσάφος κατά τροπολογίας ΠΑΣΟΚ για τον λιγνίτη: Η φθηνή ενέργεια δεν νομοθετείται

Οικονομία
27/08/2026 - 15:29

Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο: €4,77 δισ. στην Ελλάδα για ενεργειακή αναβάθμιση, κοινωνική κατοικία και ηλεκτροκίνηση

Πολιτική
27/08/2026 - 15:21

Χατζηδάκης: Ξεκινούν έργα 5,3 δισ. για περιβάλλον, στέγαση και μεταφορές

Πολιτική
27/08/2026 - 15:10

Τσουκαλάς: Μόνιμη καθημερινότητα η ακρίβεια στα χρόνια διακυβέρνησης της ΝΔ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
27/08/2026 - 14:59

Protergia Student Plan: Η ενέργεια που ταιριάζει στη νέα φοιτητική ζωή!

Πολιτική
27/08/2026 - 14:53

Ελληνοτουρκικά: Οι διεκδικήσεις της Άγκυρας και η «κόκκινη γραμμή» για το καλώδιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:44

Στο ΙΤΕ ο ελληνικός δορυφορικός σταθμός του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων

Πολιτική
27/08/2026 - 14:40

Κεραμέως: Προτεραιότητα της κυβέρνησης η κοινωνική ασφάλιση και η διαρκής ενίσχυσή της

Ναυτιλία
27/08/2026 - 14:30

ΟΛΠ: Ανοίγει τον δρόμο για νέες επενδύσεις και επέκταση στα logistics με νέο καταστατικό

Business Facts
27/08/2026 - 14:25

Η νέα γεωγραφία των containers αποκαλύπτει τους κερδισμένους και τους χαμένους του 2026

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:15

Ουκρανία: Πιθανότητα διεξαγωγής συνομιλιών με τη Ρωσία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
27/08/2026 - 14:01

«Γύρισε» σε αρνητικό πρόσημο η τραπεζική χρηματοδότηση τον Ιούλιο

Ειδήσεις
27/08/2026 - 14:00

Politico: Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες επαναφέρουν στο τραπέζι τα «παγωμένα» ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Πολιτική
27/08/2026 - 13:55

Αποστολάκη: Το ΠΑΣΟΚ είναι το μοναδικό κόμμα ευθύνης, συνέπειας και σοβαρότητας

Πολιτική
27/08/2026 - 13:42

Εκτός ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ Γεροβασίλη και Κασιμάτη με κάθε επισημότητα

Εμπορεύματα
27/08/2026 - 13:34

Σταθερότητα στις τιμές του πετρελαίου - Στα $87 το Brent

Πολιτική
27/08/2026 - 13:12

Τουρκία: «Πρόκληση» η εγκατάσταση βάσης drone στη Ρόδο – Θετική η μεταφορά των Patriot στην Κρήτη

Πολιτική
27/08/2026 - 13:04

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ