ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης
Πολιτική
18:18 - 25 Σεπ 2026

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τζέιμι Ντάιμον συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε οικονομικό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η συνάντηση εντάσσεται στις επαφές του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2026 - 18:57
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία
Πολιτική

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ
Ειδήσεις

ΕΚΤ: «Φουντώνουν» τα σενάρια για την κούρσα διαδοχής της Λαγκάρντ

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του
Πολιτική

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ: Ελληνοτουρκικά, Κυπριακό και Τεχνητή Νοημοσύνη στο επίκεντρο της αποψινής ομιλίας του

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε Ιαπωνία και Ευρώπη – Ισχυρά κέρδη βλέπει στις αγορές
Ειδήσεις

Morgan Stanley: «Ψήφος» σε Ιαπωνία και Ευρώπη – Ισχυρά κέρδη βλέπει στις αγορές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
25/09/2026 - 19:30

Τασούλας: Η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα θα είναι μια χειρονομία με πολύ μεγάλη σημασία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:17

Έκρηξη στην Πλάκα: Πληροφορίες για 6 αγνοούμενους – Συνεχίζονται οι έρευνες στα συντρίμμια

Ειδήσεις
25/09/2026 - 19:09

ΕΕ: Αποδεσμεύονται €6,6 δισ. από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ειρήνης για την Ουκρανία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:59

«Προφητεία» Μπιλ Γκέιτς για «ένα δισεκατομμύριο θανάτους» από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Οικονομία
25/09/2026 - 18:57

ΥΠΕΘΟΟ–ΑΑΔΕ: Πιστώθηκε η επιστροφή δύο ενοικίων σε 17.074 εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές της περιφέρειας

Ειδήσεις
25/09/2026 - 18:45

Πρωθυπουργός Λιβάνου στον ΟΗΕ: Υπαρξιακή πρόκληση η ανάκτηση εδαφών από την ισραηλινή κατοχή

Ναυτιλία
25/09/2026 - 18:40

Χούθι προς ΕΕ: Δεν θα στοχοποιήσουμε ευρωπαϊκά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 18:38

Μασούτης: Πωλήσεις πάνω από €1,2 δισ. το 2025 και μείωση δανεισμού

Πολιτική
25/09/2026 - 18:18

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:11

Eurobank: Παραιτήθηκε ο Ευάγγελος Κωτσοβίνος από μέλος του ΔΣ

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 18:06

FLEXOPACK: Άνοδος 14,8% στα καθαρά κέρδη του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:58

ΗΠΑ: «Μπλόκο» σε OpenAI και Anthropic πριν δώσουν νέα μοντέλα AI στη Βρετανία

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:52

ΟΛΘ: Ισχυρές επιδόσεις στο Α’ εξάμηνο – Άνοδος 3,5% στα καθαρά κέρδη

Πολιτική
25/09/2026 - 17:50

ΠΑΣΟΚ: Συγχωνεύσεις και καταργήσεις τμημάτων - Οι ανάγκες των μαθητών στην υπηρεσία των πιστώσεων

Σχόλια Αγοράς
25/09/2026 - 17:48

Χρηματιστήριο: «Σώθηκε» οριακά η εβδομάδα μετά το τριήμερο πτωτικό σερί

Ανακοινώσεις
25/09/2026 - 17:42

ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ: Άλμα 44,3% στο EBITDA και αύξηση 8,8% του τζίρου στο Α’ εξάμηνο

Πολιτική
25/09/2026 - 17:31

ΠΑΣΟΚ: Εγκληματική καθυστέρηση στην αποθήκευση ενέργειας - Οι μπαταρίες καθυστερούν, οι πολίτες πληρώνουν

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:27

Η Γερμανία ενέκρινε τη μείωση του φόρου στα καύσιμα με κόστος €2,5 δισ.

Ειδήσεις
25/09/2026 - 17:18

Πάπας Λέων για AI: Να μην χάσουμε την ανθρωπιά μας στον παράδεισο των μηχανών

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
25/09/2026 - 17:17

Ioannina Lake Run 2026: Η δρομική γιορτή που έγινε θεσμός γιόρτασε 20 χρόνια

Επιχειρήσεις
25/09/2026 - 17:17

Volkswagen: Ανάκληση 4 εκατ. οχημάτων – Η μεγαλύτερη μετά το Dieselgate

Χρηματιστήρια
25/09/2026 - 17:02

Wall Street: Οριακά κέρδη στις μετοχές, νέα άνοδος στις αποδόσεις των Treasuries

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:51

Bloomberg: Η Ισπανία «ρίχνει» στη μάχη διαδοχής της Λαγκάρντ τον Ερνάντες ντε Κος

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:46

Ουκρανία: Πόσο αντέχει ακόμη η ευρωπαϊκή στήριξη;

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
25/09/2026 - 16:33

Metlen – Dolomiti Energia: Εγκαινίασαν το μεγάλο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας στην Ιταλία

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:30

Τραμπ σε Σι: Απαράδεκτη οποιαδήποτε βοήθεια της Κίνας στο Ιράν

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
25/09/2026 - 16:28

«Απογειώθηκαν» τα αεροπορικά εισιτήρια τον Αύγουστο – Πρωταθλήτρια η Ελλάδα με +16,3%

Ειδήσεις
25/09/2026 - 16:21

Υπόθεση Μαζωνάκη: Άρση απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκομένων ζητά ο ανακριτής

Πολιτική
25/09/2026 - 16:14

Μητσοτάκης: «Δύσκολος ο χειμώνας» αν δεν υπάρξει ευρωπαϊκή δημοσιονομική ευελιξία

Πολιτική
25/09/2026 - 16:06

Θεοδωρικάκος: Η Ελλάδα αξιόπιστος υποδοχέας ξένων παραγωγικών επενδύσεων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ