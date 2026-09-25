Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Ντάιμον της JPMorgan: Η οικονομία και οι προκλήσεις της Ευρώπης

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Με τον διευθύνοντα σύμβουλο της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντάιμον, συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των επαφών του κατά την παραμονή του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Τζέιμι Ντάιμον συνεχάρη τον πρωθυπουργό για την πρόοδο που έχει καταγράψει η ελληνική οικονομία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε επίσης στις τρέχουσες γεωπολιτικές εξελίξεις, καθώς και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σε οικονομικό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις που, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, χρειάζεται να προωθήσει η Ευρώπη προκειμένου να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της.

Η συνάντηση εντάσσεται στις επαφές του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη με εκπροσώπους του διεθνούς οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.