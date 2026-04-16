Το ευφυές και κορυφαίο σε πωλήσεις Toyota Yaris Cross ανανεώνεται σχεδιαστικά

Η Toyota ανανεώνει το συμπαγές SUV Yaris Cross Hybrid Electric , προσδίδοντάς του στυλ και φινέτσα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη θέση του ως καινοτόμου και αποδοτικού best-seller στην Ευρώπη.

Το Yaris Cross, που κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Toyota Motor Manufacturing France, αναδεικνύει τα βασικά χαρακτηριστικά της οικογένειας Yaris: ευρηματικότητα και καινοτομία στον σχεδιασμό, στα συστήματα κίνησης και στην ασφάλεια. Τα πλεονεκτήματα αυτά συνδυάζονται σε ένα compact SUV, σχεδιασμένο με γνώμονα τις ανάγκες και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων πελατών.

Ως αποτέλεσμα, το Yaris Cross γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρη την Ευρώπη από την κυκλοφορία του το 2021, και καθιερώθηκε ως το πιο δημοφιλές μοντέλο της Toyota – και το B-SUV με τις περισσότερες πωλήσεις από οποιαδήποτε άλλη μάρκα – στην περιοχή με 200.000 μονάδες το 2025. Οι πελάτες το επιλέγουν σταθερά για τον ξεχωριστό compact SUV χαρακτήρα του, σε συνδυασμό με την αποδοτικότητά του, την ευρυχωρία, την πρακτικότητά του και την άμεση απόκριση.

Εμπνευσμένες από τη δέσμευση της Toyota στο kaizen – την ιαπωνική φιλοσοφία συνεχούς βελτίωσης – οι τελευταίες αναβαθμίσεις εκφράζουν την αδιάκοπη εξέλιξη και τελειοποίηση, ώστε το Yaris Cross να παραμένει μια ολοκληρωμένη και ελκυστική πρόταση στην κατηγορία των B-SUV.

Η ανανεωμένη γκάμα του Yaris Cross, στις εκδόσεις Active, Active Plus, Style, Elegant και GR SPORT, θα είναι διαθέσιμη για παραγγελία αργότερα μέσα στο έτος, πραγματοποιώντας σήμερα την αποκάλυψη του νέου μοντέλου.

Εκλεπτυσμένη κομψότητα

Η Toyota προχώρησε σε μια κομψή και δυναμική ανανέωση, με επίκεντρο την επανασχεδίαση του εμπρός τμήματος, ώστε το νέο Yaris Cross να ξεχωρίζει στο αστικό τοπίο περισσότερο από ποτέ.

Η νέα, χαρακτηριστική εμπρός μάσκα, με τολμηρό κυψελοειδές μοτίβο, είναι βαμμένη στο χρώμα του αμαξώματος, ώστε να ενσωματώνεται αρμονικά στο σύνολο για μια κομψή, σύγχρονη εμφάνιση. Το μαύρο κάτω τμήμα συνδυάζεται με τους έντονους θόλους των τροχών, διατηρώντας τη δυναμική παρουσία ενός SUV.

Οι ανασχεδιασμένοι προβολείς LED ενισχύουν τη συνολική εντύπωση και περιλαμβάνουν ενσωματωμένα φώτα ημέρας στο βασικό εξοπλισμό. Παράλληλα, οι νέες ζάντες αλουμινίου στις ανώτερες εκδόσεις – 17 ιντσών στην έκδοση Mid+ και 18 ιντσών στην έκδοση High – αναδεικνύουν περαιτέρω την εμφάνιση.

Επιπλέον, στην παλέτα προστίθενται δύο νέα χρώματα. Το πλούσιο και εντυπωσιακό Precious Bronze θα διατίθεται αποκλειστικά σε διχρωμία με την οροφή και τις κολώνες σε μαύρο. Επίσης, το εκφραστικό Celestite Grey (1Κ3), έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη επιλογή Shimmering Silver (1L0).

Στο εσωτερικό, η επένδυση των θυρών σε χρώμα πλατίνας δημιουργεί μία εικόνα εκλεπτυσμένης κομψότητας κατά την είσοδο στο όχημα, ενώ συνδυάζεται αρμονικά με τη λωρίδα σε χρώμα πλατίνας στον πίνακα οργάνων. Αυτή η προσοχή στη λεπτομέρεια επιτείνει την αίσθηση ενός ενιαίου και μοντέρνου εσωτερικού.

Η έκδοση Style περιλαμβάνει πλέον το σπορ κάθισμα – με μεγαλύτερη άνεση και βελτιωμένη πλευρική στήριξη – που μέχρι πρότινος προοριζόταν αποκλειστικά για την έκδοση Elegant. Διαθέτει το ίδιο ένθετο σε χρώμα πλατίνας και ραφές τριών χρωμάτων σε αντίθεση, ενισχύοντας την εκλεπτυσμένη αίσθηση του εσωτερικού.

Στην έκδοση Elegant, τα καθίσματα διαθέτουν μερικώς δερμάτινη επένδυση με χρωματικές αντιθέσεις στους ώμους και στις πλαϊνές ενισχύσεις. Στην έκδοση αυτή χρησιμοποιείται το νέο και προηγμένο υλικό SakuraTouch®, το οποίο ενσωματώνει PVC φυτικής προέλευσης, υπολείμματα φελλού και ανακυκλωμένο PET, αναβαθμίζοντας την αισθητική και μειώνοντας παράλληλα τις εκπομπές CO₂ κατά την παραγωγή των υλικών έως και κατά 95% σε σύγκριση με το γνήσιο δέρμα. **

Από την έκδοση Style και πάνω, ο ατμοσφαιρικός φωτισμός προσθέτει μια επιπλέον πινελιά κομψότητας, ενώ ο ασύρματος φορτιστής αναβαθμίζει το επίπεδο άνεσης. Η πίσω πόρτα με ηλεκτρική λειτουργία διατίθεται επίσης ως βασικός εξοπλισμός στην έκδοση Elegant. Όλα τα μοντέλα διαθέτουν εξωτερικούς καθρέπτες με αυτόματη αναδίπλωση.

GR SPORT

Εμπνευσμένο από τις πολυάριθμες επιτυχίες της TOYOTA GAZOO Racing σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα, το Yaris Cross GR SPORT διαθέτει αποκλειστικά σχεδιαστικά στοιχεία στο εξωτερικό και το εσωτερικό, καθώς και νέα ρύθμιση ανάρτησης για βελτιωμένη απόκριση και απολαυστική συμπεριφορά.

Η πιο τεχνική και προσανατολισμένη στις επιδόσεις εμφάνιση ξεκινά από τον μοναδικό εμπρός προφυλακτήρα. Αυτός ενσωματώνει αποκλειστικά πλευρικά στοιχεία στα κάτω άκρα του, που τονίζουν το φαρδύ και σπορ αποτύπωμά του, το οποίο ενισχύεται από τις ειδικά σχεδιασμένες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών με μηχανουργική κατεργασία.

Στο εσωτερικό, τα αποκλειστικά για την έκδοση GR SPORT σπορ καθίσματα τύπου suede, με γκρι επένδυση και κόκκινες ραφές, προσφέρουν αίσθηση πολυτέλειας και βελτιωμένη στήριξη, συνδυάζοντας την καθημερινή άνεση με έναν αμιγώς σπορ χαρακτήρα. Το λογότυπο GR κοσμεί τα εμπρός προσκέφαλα και το τιμόνι, ενώ οι πόρτες και ο πίνακας οργάνων φέρουν διακοσμητικά ένθετα σε gunmetal silver απόχρωση, ειδικά για την έκδοση GR SPORT.

Το Yaris Cross GR SPORT διατίθεται αποκλειστικά με μετάδοση κίνησης στους εμπρός τροχούς (FWD) και σύστημα κίνησης Hybrid 130. Ο βασικός εξοπλισμός περιλαμβάνει ατμοσφαιρικό φωτισμό, ασύρματο φορτιστή, σύστημα παρακολούθησης τυφλού σημείου (Blind Spot Monitor) και ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα.

Επιλογές FWD και AWD

Το σύστημα κίνησης Hybrid 130 αποτελεί την καρδιά της νέας γκάμας Yaris Cross και προσφέρεται με δυνατότητα επιλογής μεταξύ εμπρόσθιας κίνησης (FWD) και της έξυπνης τετρακίνησης AWD-i, για πρόσθετη ασφάλεια και σταθερότητα.

Το σύστημα Hybrid 130 εντάχθηκε στη γκάμα του Yaris Cross το 2024, επιτυγχάνοντας ομαλή και δυναμική επιτάχυνση, υψηλή απόδοση και χαμηλές εκπομπές ρύπων — τα χαρακτηριστικά που έχουν κάνει την υβριδική τεχνολογία της Toyota διάσημη. Με ισχύ 130 DIN hp (96 kW) και ροπή 185 Nm, προσφέρει επιτάχυνση 0‑100 km/h σε 10,7 δευτερόλεπτα. Ταυτόχρονα, οι εκπομπές CO₂ περιορίζονται σε 99‑115 g/km και η κατανάλωση καυσίμου κυμαίνεται μεταξύ 4,4 και 5,1 l/100 km, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του συστήματος.

Το Hybrid 115 διατίθεται πλέον αποκλειστικά στην έκδοση Active & Active Plus, με κίνηση στους εμπρός τροχούς. Το σύστημα αποδίδει ισχύ 116 DIN hp (85 kW) και ροπή 141 Nm, με εκπομπές CO₂ 100‑107 g/km και κατανάλωση καυσίμου 4,4‑4,7 l/100 km.