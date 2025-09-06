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Θεσσαλονίκη: Στο 30% η πρόοδος κατασκευής του FlyOver
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19:00 - 06 Σεπ 2025

Θεσσαλονίκη: Στο 30% η πρόοδος κατασκευής του FlyOver

Reporter.gr Newsroom
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Τις εργασίες κατασκευής της Υπερυψωμένης Λεωφόρου Ταχείας Κυκλοφορίας Θεσσαλονίκης επιθεώρησαν, σήμερα, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος και ο Γενικός Γραμματέας Υποδομών Δημήτρης Αναγνώπουλος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου ενημερώθηκαν από τους εκπροσώπους των κατασκευαστικών εταιρειών για την πρόοδο των εργασιών, η οποία, πλέον καλύπτει το 30% του έργου, το οποίο υλοποιείται με βάση το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα.

O Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Είναι εντυπωσιακό το Flyover της Θεσσαλονίκης! Ένα σύνθετο και δύσκολο έργο το οποίο συζητείτο επί πάρα πολλά χρόνια και τώρα γίνεται πραγματικότητα. Είμαι πραγματικά εντυπωσιασμένος από όσα είδα σήμερα και από όσα μου εξήγησαν οι αρμόδιοι για το έργο και η κοινοπραξία που το κατασκευάζει. Και από όσο καταλαβαίνω, υπάρχει απόλυτη δέσμευση από την πλευρά της κοινοπραξίας το έργο να έχει ολοκληρωθεί και να παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς μέχρι τον Μάιο του 2027. Πολύ σημαντικό.
Το Flyover δεν είναι όμως το μόνο μεγάλο έργο που αυτή την ώρα προωθείται και κατασκευάζεται. Έχουμε το μετρό της Θεσσαλονίκης, του οποίου η επέκταση θα παραδοθεί σε λίγους μήνες. Έχουν ξεκινήσει ήδη τα δοκιμαστικά δρομολόγια των συρμών. Έχουμε ακόμα δύο μεγάλα νοσοκομεία: Ένα που κατασκευάζεται και ένα δεύτερο που είναι στα σκαριά. Έχουμε το στρατόπεδο του Γκόνου. Έχουμε τα μουσεία. Έχουμε και την ανάπλαση της ΔΕΘ. Και φυσικά δέσμευση του Πρωθυπουργού είναι, αξιοποιώντας τη σημερινή χάραξη του σιδηροδρομικού δικτύου, να προχωρήσει και ο προαστιακός προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Τόσα έργα μαζί η Θεσσαλονίκη είχε να δει πολλές δεκαετίες!».
Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας είναι ένα εμβληματικό έργο τόσο για τη Θεσσαλονίκη όσο και για την Ελλάδα. Είναι ένα πρωτοποριακό, καινοτόμο έργο, το οποίο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στον αστικό ιστό της πόλης. Υπολογίζεται ότι από 5.000 οχήματα, σήμερα, θα μπορέσουμε να διπλασιάσουμε τη χωρητικότητα σε 10.000 την ώρα. Η δέσμευση της κοινοπραξίας για την τήρηση του χρονοδιαγράμματος πιστεύουμε ότι θα τηρηθεί, καθώς σε ενάμιση μήνα θα λειτουργεί και το δεύτερο καλούπι. Άρα, θα μπορέσει να επιταχυνθεί σημαντικά η κατασκευή του έργου. Πριν από έναν χρόνο υπήρχε καχυποψία, υπήρξε σκεπτικισμός για το εάν πρώτον θα ολοκληρωθεί το έργο, και δεύτερον, ποιες συνέπειες θα υπάρχουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του συγκεκριμένου έργου όσον αφορά την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Βλέπουμε όμως ότι το κλίμα έχει αντιστραφεί και το έργο προχωράει. Οι πολίτες που περνάνε από τον περιφερειακό βλέπουν ότι υπάρχουν δέκα παράλληλα εργοτάξια και παρακολουθούν την εξέλιξη της πορείας του έργου. Όλοι ανυπομονούμε να προχωρήσουμε με τους ίδιους απρόσκοπτους ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί κανονικά στο χρονοδιάγραμμά του, δηλαδή τον Μάιο του 2027».
Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος σημείωσε: «Ένα τόσο απαιτητικό εργοτάξιο δεν είναι δυνατόν να επισκεφθούν οι πολίτες για λόγους ασφαλείας, συνεπώς δεν μπορούν να αποκτήσουν την ίδια εικόνα με εκείνη που σχημάτισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος, όμως, ότι μόλις λειτουργήσει η υπερυψωμένη λεωφόρος και αποδοθεί στην πόλη το σύνολο του Περιφερειακού, υπό την εποπτεία του ιδιωτικού φορέα σύμπραξης που υλοποιεί το έργο, το αποτέλεσμα θα είναι εντυπωσιακό. Θα πρόκειται για έναν από τους καλύτερους οδικούς άξονες της χώρας, που θα εξασφαλίζει ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στο κέντρο, ενώ θα επιτρέπει την υπέρβαση όλων των κόμβων, ώστε να μπορεί κάποιος που θέλει να πάει από τη μία άκρη στην άλλη να περάσει τον δρόμο σε πολύ σύντομο χρόνο και με μεγάλη ασφάλεια.
Ήδη έχει ολοκληρωθεί περίπου το 30% του έργου. Το δεύτερο καλούπι έχει φτάσει και θα επιταχύνει την πρόοδο. Έχοντας την εμπειρία αυτή, θα κινηθεί πλέον με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα. Όλα εξελίσσονται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο Υπουργός».

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