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Το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ
Πολιτική
18:16 - 06 Σεπ 2025

Το κυβερνητικό σχέδιο για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ

Reporter.gr Newsroom
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Την πρόταση της κυβέρνησης για την ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τη Διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo το Σάββατο (6/9).

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της πόλης, το όλο πρότζεκτ της ανάπλασης θα το «τρέξει» το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί από τις δημόσεις δαπάνες.

Δεσμεύτηκε ότι το έργο θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς και αναφερόμενος γενικότερα στη θεσσαλονίκη είπε ότι καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει πάρει σε ποσοστό του ΑΕΠ τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων.

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ- Helexpo ότι δεν έχουν κανένα λόγο να ανησυχούν. Απευθυνόμενο στο δήμαρχο θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη τον συνεχάρη για την καθαριότητα της πόλης.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/09/2025 - 18:03
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