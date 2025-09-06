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ΔΕΘ: Σενάριο-έκπληξη για τον ΕΝΦΙΑ – Ανάσα για νοικοκυριά σε περιφέρεια και ακριτικές περιοχές
Ακίνητα
17:46 - 06 Σεπ 2025

ΔΕΘ: Σενάριο-έκπληξη για τον ΕΝΦΙΑ – Ανάσα για νοικοκυριά σε περιφέρεια και ακριτικές περιοχές

Reporter.gr Newsroom
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Λίγες ώρες έχουν απομείνει για την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπου θα παρουσιαστούν οι κυβερνητικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της στεγαστικής και δημογραφικής κρίσης, καθώς και της ενίσχυση της μεσαίας τάξης.

Υπενθυμίζεται ότι το κυβερνητικό επιτελείο έχει οριστικοποιήσει εδώ και μέρος πακέτο μέτρων ύψους 1,7 δισ. ευρώ.

Κεντρικό στοιχείο των παρεμβάσεων αποτελεί η ελάφρυνση στη φορολογία εισοδήματος, με νέους συντελεστές για μισθωτούς από 10.000 έως 60.000 ευρώ, ενώ μεγαλύτερο όφελος θα έχουν οι οικογένειες με παιδιά. Παράλληλα, θετικά μέτρα προβλέπονται και για τους ελεύθερους επαγγελματίες, χωρίς ωστόσο την κατάργηση του τεκμηρίου. Για τους συνταξιούχους, το «κλειδί» είναι η εξάλειψη της προσωπικής διαφοράς, που ανοίγει τον δρόμο για αυξήσεις.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ΕΝΦΙΑ, με την κυβέρνηση να εξετάζει τη δραστική μείωση ή ακόμη και την πλήρη κατάργησή του για την πρώτη κατοικία σε μικρές πόλεις και χωριά. Η πρωτοβουλία αυτή συνδέεται άμεσα με τη στρατηγική αναζωογόνησης της περιφέρειας, προσφέροντας σημαντικό οικονομικό κίνητρο για μόνιμη εγκατάσταση εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, όπου το κόστος ζωής είναι χαμηλότερο και οι προοπτικές καλύτερης ποιότητας ζωής πιο ελκυστικές.

Το μέτρο αυτό θεωρείται μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της κυβέρνησης, καθώς αγγίζει χιλιάδες νοικοκυριά και στέλνει μήνυμα ουσιαστικής στήριξης στους πολίτες που επιλέγουν την περιφέρεια.

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