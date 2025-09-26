Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ: Νέες επιδοτήσεις σε 940 δικαιούχους

Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά σήμερα (26/9) σε νέα καταβολή επιδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ».

Συγκεκριμένα, με την 10η κατά σειρά απόφαση πίστωσης, το Υπουργείο θα καταθέσει το συνολικό ποσό των 5.828.072,17 ευρώ σε 940 δικαιούχους του προγράμματος. Από το ποσό αυτό, 3.330.552,89 ευρώ κατευθύνονται σε 682 φυσικά πρόσωπα, ενώ τα υπόλοιπα 2.497.519,28 ευρώ αφορούν 258 νομικά πρόσωπα.

Η παρούσα καταβολή αφορά την επιδότηση 1.072 ηλεκτρικών οχημάτων, στο πλαίσιο ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας.

Από την έναρξη υλοποίησης του «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», τον Ιούνιο του 2024, το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει ήδη διατεθεί ανέρχεται στα 38.134.594,56 ευρώ.