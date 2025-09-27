Δήμας: Προωθούμε ουσιαστικές αλλαγές για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, σε συνέντευξή του στην ERTNews, υπογράμμισε την ανάγκη για μια σύγχρονη Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) και παρουσίασε ένα εκτενές σχέδιο δράσης 364 σημείων που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA.

Ο κ. Δήμας τόνισε ότι από την ανάληψη των καθηκόντων του ξεκίνησε στενή συνεργασία με ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις διοικήσεις της ΥΠΑ και της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, με στόχο τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αναβάθμιση της αεροναυτιλίας.

«Μέσα σε έναν μήνα συμφωνήσαμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την DG Move και τον EASA και ήδη υλοποιούμε ένα σχέδιο δράσης 364 σημείων. Κάθε έξι εβδομάδες στέλνουμε έκθεση προόδου. Το σχέδιο αυτό έχει επτά διαφορετικούς πυλώνες. Ένας από αυτούς είναι η μετατροπή της ΥΠΑ σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για τα πιο απλά ζητήματα -από την καθαριότητα στις τουαλέτες μέχρι το κούρεμα του γκαζόν στα περιφερειακά αεροδρόμια- χρειάζεται υπογραφή υπουργού. Αυτά θα σταματήσουν να υπάρχουν. Η ΥΠΑ θα αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία και πιο σύγχρονη διοίκηση».

Αναφερόμενος στις πρόσφατες καθυστερήσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», ο κ. Δήμας υπογράμμισε τη δέσμευση για βελτίωση των συνθηκών, σημειώνοντας: «Επειδή συζητάμε με τους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας, όπως και με τις άλλες ομάδες εργαζομένων της ΥΠΑ, μας έχουν θίξει πολύ συγκεκριμένα θέματα το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα οποία δεν αφορούν μόνο τη μετεξέλιξη της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Σε αυτό, θα έλεγα, έχουμε συμφωνήσει με τους ελεγκτές και μάλιστα μας επιβράβευαν που προχωράμε τόσο γρήγορα. Ειδικότερα τους τελευταίους έξι μήνες έχουμε περάσει και κάποιες πολύ σημαντικές διατάξεις για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας και αυτό έχει να κάνει με την αυτοτελή φορολόγηση όταν χάνουν την ειδικότητά τους, τη δυνατότητα δηλαδή να εργαστούν ως ελεγκτές. Συνήθως αυτό συμβαίνει 1-2 χρόνια πριν από τη σύνταξή τους, το οποίο είναι εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για κάθε έναν από τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Επίσης, υπεγράφη κοινή υπουργική απόφαση με το Υπουργείο Οικονομικών για την επιπλέον αποζημίωση της υπερεργασίας, όπως επίσης και για την ωριαία αποζημίωση που λαμβάνουν για εκπαιδευτικούς σκοπούς».

Σχετικά με τα αιτήματα των ελεγκτών, ο υπουργός τόνισε: «Γι' αυτό έχουμε συμφωνήσει στο σχέδιο των 364 σημείων. Όσον αφορά τις απολαβές, ένας έμπειρος ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας μπορεί να φτάσει και πάνω από 120.000 ευρώ τον χρόνο με το επίδομα του «Eurocontrol». Είναι σημαντικές απολαβές για τα δεδομένα του ελληνικού κράτους. Προφανώς, φορολογούνται και τα δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό. Παρ' όλα αυτά, ζητούν επιπλέον».

Για το κυκλοφοριακό, ο κ. Δήμας παρουσίασε σειρά πρωτοβουλιών, υπογραμμίζοντας ότι η ευθύνη αφορά και άλλα υπουργεία αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Επισήμανε την αντικατάσταση αστικών λεωφορείων στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη με νέα, αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα πλήρως προσβάσιμα σε ΑμεΑ.

Σχετικά με τα έργα στην Αττική, ανέφερε: «Στην Αττική Οδό, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, οι οδηγοί που έρχονται από την Αττική Οδό και θέλουν να μπουν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, συναντούν τα αυτοκίνητα που έρχονται από την άλλη κατεύθυνση, από την Ελευσίνα. Έτσι, δύο λωρίδες γίνονται μία και προκαλείται μποτιλιάρισμα. Έχουμε ανακοινώσει ότι θα γίνει μια σημειακή παρέμβαση: θα διαχωριστούν οι λωρίδες. Πρώτα θα μπαίνουν αυτοί που έρχονται από Ελευσίνα και περίπου 150 μέτρα πιο κάτω θα μπαίνουν αυτοί που έρχονται από το αεροδρόμιο. Η παρέμβαση αυτή θα ολοκληρωθεί εντός του 2026 και αυτό θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση στο συγκεκριμένο σημείο».

Επιπλέον, ο κ. Δήμας γνωστοποίησε ότι προετοιμάζεται διαγωνισμός για τον τριπλό κόμβο στον Σκαραμαγκά με στόχο την αποσυμφόρηση της πόλης από βαρέα οχήματα.

Κλείνοντας, σημείωσε πως πρόσφατα ψηφίστηκε ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία προωθείται η τοποθέτηση καμερών για την εφαρμογή του, με στόχο ασφαλέστερες μετακινήσεις στον αστικό ιστό.