Δήμας: Υποδομές, οικονομία και θεσμικά μέτωπα στο επίκεντρο της πολιτικής ατζέντας

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, αναφέρθηκε σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων της επικαιρότητας, από έργα υποδομής και οικονομικά μέτρα μέχρι τις δημοσκοπήσεις, το μεταφορικό έργο και ζητήματα δικαιοσύνης, μιλώντας στην ΕΡΤnews και την εκπομπή «Live Now».

Στο επίκεντρο της συνέντευξης βρέθηκε η υπόθεση των υποκλοπών και η πρόσφατη απόφαση του Άρειος Πάγος. Ο υπουργός τόνισε ότι δεν προτίθεται να σχολιάσει την εισαγγελική πράξη, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως το βασικό ζήτημα είναι η στάση εμπιστοσύνης προς τη Δικαιοσύνη. Όπως ανέφερε, είτε εμπιστεύεται κανείς τη Δικαιοσύνη είτε όχι, επισημαίνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Νίκος Ανδρουλάκης οφείλουν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα ως προς αυτό.

ΟΠΕΚΕΠΕ και δικαστικές διαδικασίες

Αναφερόμενος στις υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, σημείωσε ότι παραπέμπονται στη Δικαιοσύνη και ότι τα αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά που θα λάβουν τις τελικές αποφάσεις. Υποστήριξε ότι τάσσεται υπέρ της άρσης ασυλίας, ώστε οι εμπλεκόμενοι να κρίνονται όπως όλοι οι πολίτες. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν, κατά την άποψή του, ιδιαίτερη ποινική βαρύτητα, ωστόσο η διαδικασία πρέπει να προχωρήσει κανονικά, με σεβασμό στον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Δικαιοσύνης.

Η Ευρωπαία Εισαγγελέας

Σε σχέση με τις δηλώσεις της Ευρωπαίας εισαγγελέως Laura Kövesi, ο υπουργός απέρριψε κατηγορίες περί κυβερνητικής παρέμβασης, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση ούτε παρεμβαίνει ούτε προτίθεται να παρέμβει στο έργο της Δικαιοσύνης. Όπως είπε, η ουσία είναι η τήρηση των θεσμικών διαδικασιών, ανεξαρτήτως προσωπικών απόψεων ή κινήτρων.

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Οικονομική πολιτική και νέα μέτρα

Αναφερόμενος στην οικονομική πολιτική, υπογράμμισε ότι από το 2019 έχουν καταργηθεί ή μειωθεί πάνω από 80 φόροι, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί σημαντικά, από τα 650 ευρώ σταδιακά προς τον στόχο των 950 ευρώ έως το 2027. Επισήμανε ότι η δημοσιονομική βελτίωση και το πλεόνασμα δεν προέρχονται από νέες φορολογίες αλλά από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ανάπτυξη της οικονομίας.

Σημείωσε επίσης ότι το δημόσιο χρέος έχει μειωθεί κατά περίπου 60% ως ποσοστό του ΑΕΠ τα τελευταία επτά χρόνια, χαρακτηρίζοντας τη μείωση αυτή ως ιστορικά σημαντική. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ευρωπαϊκό πλαίσιο δημοσιονομικών κανόνων που περιορίζει τις δαπάνες, τονίζοντας την ανάγκη ισορροπίας μεταξύ κοινωνικής στήριξης και δημοσιονομικής σταθερότητας.

Καύσιμα και διεθνείς εξελίξεις

Για τις τιμές των καυσίμων και τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο υπουργός ανέφερε ότι οι αερομεταφορές επηρεάζονται διεθνώς, κυρίως λόγω της αύξησης του κόστους καυσίμων. Στην Ελλάδα, όπως είπε, οι επιπτώσεις είναι περιορισμένες, ωστόσο αν η κρίση παραταθεί, θα απαιτηθούν πιο δραστικές παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Δημοσκοπήσεις και πολιτική εικόνα

Σχολιάζοντας τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Δήμας τόνισε ότι αποτελούν «φωτογραφίες της στιγμής» και ότι η κυβέρνηση θα κριθεί συνολικά στο τέλος της θητείας της. Υπογράμμισε πως προτεραιότητα παραμένει η υλοποίηση των δεσμεύσεων προς τους πολίτες και όχι η βραχυπρόθεσμη πολιτική εικόνα.

Έργα υποδομής: Ε-65 και ΒΟΑΚ

Σημαντική αναφορά έγινε στον αυτοκινητόδρομο Ε65, όπου απομένει το βόρειο τμήμα μήκους περίπου 45 χιλιομέτρων από Καλαμπάκα έως Γρεβενά. Όπως σημείωσε, το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενισχύοντας τη διασύνδεση περιοχών της χώρας.

Για τον Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης, ανέφερε ότι η σύμβαση παραχώρησης έχει ήδη υπογραφεί και προχωρούν τα έργα, μαζί με παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχουν μειώσει σημαντικά τα τροχαία ατυχήματα. Παράλληλα, επεκτείνεται το έργο προς τα δυτικά, ενώ συνεχίζονται και οι παρεμβάσεις σε κρίσιμα σημεία του οδικού δικτύου.

Μετρό Θεσσαλονίκης και υποδομές

Για το Μετρό Θεσσαλονίκης, ο υπουργός το χαρακτήρισε ένα από τα πιο σύγχρονα στην Ευρώπη, επισημαίνοντας ότι έχει ήδη συμβάλει στη μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης κατά περίπου 15%. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση προς Καλαμαριά, με νέους σταθμούς που αναμένεται να παραδοθούν το καλοκαίρι, καθώς και σε έργα όπως η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στον περιφερειακό.

Κυκλοφοριακό στην Αττική

Τέλος, για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι εξετάζονται συνδυαστικά λύσεις, όπως ενίσχυση της Τροχαίας, νέα έργα υποδομών (όπως ο κόμβος Σκαραμαγκά και παρεμβάσεις στη Μεταμόρφωση), ανανέωση του στόλου λεωφορείων και η πρόοδος της γραμμής 4 του μετρό.

Συνολικά, ο υπουργός παρουσίασε μια εικόνα συνεχών παρεμβάσεων σε πολλαπλά επίπεδα πολιτικής, με έμφαση στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς, τη δημοσιονομική σταθερότητα και την επιτάχυνση μεγάλων έργων υποδομής.