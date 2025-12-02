ΠΣΧΕΜ: Σοβαρές οι επιπτώσεις αν εφαρμοστεί το απαγορευτικό στον Κηφισό για τα φορτηγά

Το εν λόγω μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της τροφοδοσίας.

Αντίθετο με την επιβολή του μέτρου απαγόρευσης της κυκλοφορίας των φορτηγών είναι το Πανελλήνιο Συνδικάτο Χερσαίων Εμπορευματικών Μεταφορών (Π.Σ.Χ.Ε.Μ.) τονίζοντας ότι το Υπουργείο Μεταφορών θα πρέπει να επανεξετάσει το μέτρο περιορισμού/απαγόρευσης κυκλοφορίας των φορτηγών δημοσίας χρήσεως στον Κηφισό και στην Αττική Οδό κατά τις ώρες 07:00–10:00.

Όπως τονίζει ο πρόεδρος του ΠΣΧΕΜ, Παναγιώτης Τεγρέλλης: «Το εν λόγω μέτρο, εφόσον εφαρμοστεί, αναμένεται να προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία της τροφοδοσίας, στη ροή των εμπορευμάτων, στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς τα φορτηγά Δ.Χ. αποτελούν κρίσιμες κινητές επιχειρησιακές μονάδες χωρίς διαθέσιμες εναλλακτικές για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Ο κλάδος των οδικών μεταφορών έχει καταθέσει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και προτάσεις επανεξέτασης του μέτρου, καθώς και αίτημα επίσημης διαβούλευσης πριν από οποιαδήποτε οριστική απόφαση.»