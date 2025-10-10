Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Κυρανάκη με τους Αυτοκινητιστές και εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ

Εποικοδομητική κρίθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων του ΠΣΧΕΜ με τον Αναπληρωτή Υπουργό υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, χθες το απόγευμα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, τα μέλη του ΠΣΧΕΜ, με τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Τεγρέλλη, τον αντιπρόεδρο Α κ. Στυλιανού Κωνσταντίνο, τον κ. Πίτσο, Σκλήβα, Σαχινίδη αλλά και τον κ. Νταλαγιάννη από τον Σωματείο Ομόνοια, εξέθεσαν τα ζοφερά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των Μεταφορέων όλα αυτά τα χρόνια επισημαίνοντας τα σημαντικότερα, για τα οποία θα πρέπει να δοθεί άμεση επίλυση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Κυρανάκης συμφώνησε να λυθεί το θέμα με τις μεταβιβάσεις γονικής παροχής, με γνώμονα ότι όταν το φορτηγό είναι Euro4 να μεταβιβάζεται χωρίς τα προβλήματα που προκύπτουν.

Επίσης, να γίνεται η μεταβίβαση αν είναι παλαιότερο του Euro4, αρκεί να γίνεται αντικατάσταση σε διάστημα 2 ετών.

Εξίσου σημαντικό να δοθεί λύση στις Νομαρχιακές άδειες, και να μην γίνει καμία ανάκληση τους. Ταυτόχρονα κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στην Ε.Ε. ενώ θα συζητηθεί και το θέμα της επαναφοράς βεβαίωσης του ΗΑΣ.

Επίσης, θα τεθεί το θέμα της εφαρμογή του κανονισμού 561/06 ΕΚ και κατάργηση του βιβλίου δρομολογίων με παράλληλη σύνδεση με την Εργάνη!Επίσης, το ΠΣΧΕΜ έθεσε την αντίθεση του στο θέμα της απαγόρευσης των φορτηγών από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το πρωί, στον Κηφισό, ενώ τέθηκε και το θέμα των δωρεάν διοδίων στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συζητήθηκε επίσης, η άρση απαγόρευσης της ΠΕΟΑΘ κατόπιν προτάσεως μας ενώ επισημάνθηκε το θέμα για τις ποινές στα επαγγελματικά διπλώματα. Τέλος το ΠΣΧΕΜ έθεσε ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό των επιδοτήσεων στα Επαγγελματικά οχήματα, με νεότερης τεχνολογίας και άλλα θέματα που αναμένεται επίλυση από τον αρμόδιο Υπουργό το επόμενο διάστημα.