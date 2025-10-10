ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Κυρανάκη με τους Αυτοκινητιστές και εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
12:42 - 10 Οκτ 2025

Σε θετικό κλίμα η συνάντηση Κυρανάκη με τους Αυτοκινητιστές και εκπροσώπους του ΠΣΧΕΜ

Νίκος Λιβανός
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Εποικοδομητική κρίθηκε η συνάντηση των εκπροσώπων του ΠΣΧΕΜ με τον Αναπληρωτή Υπουργό υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη, χθες το απόγευμα Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, τα μέλη του ΠΣΧΕΜ, με τον πρόεδρο κ. Παναγιώτη Τεγρέλλη, τον αντιπρόεδρο Α κ. Στυλιανού Κωνσταντίνο, τον κ. Πίτσο, Σκλήβα, Σαχινίδη αλλά και τον κ. Νταλαγιάννη από τον Σωματείο Ομόνοια, εξέθεσαν τα ζοφερά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο των Μεταφορέων όλα αυτά τα χρόνια επισημαίνοντας τα σημαντικότερα, για τα οποία θα πρέπει να δοθεί άμεση επίλυση.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο κ. Κυρανάκης συμφώνησε να λυθεί το θέμα με τις μεταβιβάσεις γονικής παροχής, με γνώμονα ότι όταν το φορτηγό είναι Euro4 να μεταβιβάζεται χωρίς τα προβλήματα που προκύπτουν.

Επίσης, να γίνεται η μεταβίβαση αν είναι παλαιότερο του Euro4, αρκεί να γίνεται αντικατάσταση σε διάστημα 2 ετών.

Εξίσου σημαντικό να δοθεί λύση στις Νομαρχιακές άδειες, και να μην γίνει καμία ανάκληση τους. Ταυτόχρονα κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το θέμα των ορίων ταχύτητας που ισχύουν στην Ε.Ε. ενώ θα συζητηθεί και το θέμα της επαναφοράς βεβαίωσης του ΗΑΣ.

Επίσης, θα τεθεί το θέμα της εφαρμογή του κανονισμού 561/06 ΕΚ και κατάργηση του βιβλίου δρομολογίων με παράλληλη σύνδεση με την Εργάνη!Επίσης, το ΠΣΧΕΜ έθεσε την αντίθεση του στο θέμα της απαγόρευσης των φορτηγών από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το πρωί, στον Κηφισό, ενώ τέθηκε και το θέμα των δωρεάν διοδίων στην Αττική Οδό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Συζητήθηκε επίσης, η άρση απαγόρευσης της ΠΕΟΑΘ κατόπιν προτάσεως μας ενώ επισημάνθηκε το θέμα για τις ποινές στα επαγγελματικά διπλώματα. Τέλος το ΠΣΧΕΜ έθεσε ένα διαχρονικό ζήτημα αυτό των επιδοτήσεων στα Επαγγελματικά οχήματα, με νεότερης τεχνολογίας και άλλα θέματα που αναμένεται επίλυση από τον αρμόδιο Υπουργό το επόμενο διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/10/2025 - 12:45
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΠΣΧΕΜ: Σοβαρές οι επιπτώσεις αν εφαρμοστεί το απαγορευτικό στον Κηφισό για τα φορτηγά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΣΧΕΜ: Σοβαρές οι επιπτώσεις αν εφαρμοστεί το απαγορευτικό στον Κηφισό για τα φορτηγά

Κινδευνεύουν να ακινητοποιηθούν τα φορτηγά
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Κινδευνεύουν να ακινητοποιηθούν τα φορτηγά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
28/07/2026 - 13:38

Το Γυάλινο Μουσικό Θέατρο παρουσιάζει: «Ιούλιος Βερν - 2 χρόνια διακοπές»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 13:31

Πειραιώς: Τυχόν νέα παραβίαση της εκεχειρίας ΗΠΑ-Ιράν αυξάνει τους κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία

Εμπορεύματα
28/07/2026 - 13:30

Συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση στο πετρέλαιο – Κάτω από τα $85 το Brent

Ανακοινώσεις
28/07/2026 - 13:30

Όμιλος AKTOR: Διαπραγμάτευση Νέων Μετοχών μετά την ΑΜΚ - Το μήνυμα Εξάρχου

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:15

Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και Qualco Foundation δημιουργούν το Ελληνικό Ολυμπιακό Σπίτι

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 13:05

Goldman Sachs: Εγχειρίδιο για τη διαδοχή, την ανάπτυξη και τη διατήρηση της οικογενειακής επιχειρηματικής

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 12:58

Η WATT GROUP αναλαμβάνει την αναβάθμιση και 6ετή λειτουργία του ΧΥΤ Πάρου

Ανεμοδείκτης
28/07/2026 - 12:57

Ξεπέρασε και τον... Τραμπ ο Εξάρχου

Πολιτική
28/07/2026 - 12:47

Θεμιστοκλέους: Πάνω από 75000 ασθενείς αξιολόγησαν τα δημόσια νοσοκομεία - Υψηλή η ικανοποίησή τους

Ειδήσεις
28/07/2026 - 12:29

Σεισμός 3,8 ρίχτερ στο Άγιο Όρος

Αναλύσεις
28/07/2026 - 12:22

Axia-Alpha Finance: Ισχυρό β' τρίμηνο για τις τράπεζες με κέρδη €1,43 δισ.

Οικονομία
28/07/2026 - 12:09

ΕΛΣΤΑΤ: Άνοδος 13,6% στην οικοδομική δραστηριότητα τον Απρίλιο

Πολιτική
28/07/2026 - 11:49

Αποχώρησε από τους «Δημοκράτες» του Κασσελάκη η Μυρτώ Κοροβέση

Ναυτιλία
28/07/2026 - 11:48

EY-Parthenon για ναυπηγεία: Στα 197 εκατ. ευρώ τα έσοδα του κλάδου - Στο 0,4% η διείσδυση στη διεθνή αγορά

Ειδήσεις
28/07/2026 - 11:35

ifo: Μικρή βελτίωση των προσδοκιών για τις γερμανικές εξαγωγές

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 11:24

Alpha Bank - Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων: Νέα στρατηγική συμφωνία μέσω του InvestEU για την ελληνική επιχειρηματικότητα

Ακίνητα
28/07/2026 - 11:18

Ακίνητα: Οι non-dom συναλλαγές υπερβαίνουν πλέον τις συναλλαγές Golden Visa

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
28/07/2026 - 11:16

Οι αντιφάσεις της τουριστικής έκρηξης: Το παράδειγμα της Βαρκελώνης – Συνέντευξη με την Άννα Πατσέκο

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
28/07/2026 - 11:13

Coca-Cola Hellas: Νέος Γενικός Διευθυντής ο Gjorgji Hristov

Αυτοδιοίκηση
28/07/2026 - 11:10

Δούκας: Η αναστολή νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης, στις περιοχές όπου εφαρμόζεται, αποδίδει

Πολιτική
28/07/2026 - 11:08

Αρναούτογλου προς Κομισιόν: Να ελεγχθούν πιθανά καρτέλ και στρεβλώσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά σούπερ μάρκετ

Τεχνολογία
28/07/2026 - 10:54

Manpower Group: Οι δεξιότητες η μεγαλύτερη πρόκληση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
28/07/2026 - 10:47

Eurobank: Αναδείχθηκε «Greece’s Best Digital Bank» στα Euromoney Awards for Excellence 2026

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 10:42

Σε θετικό έδαφος οι ευρωαγορές παρά τις πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο της Ασίας

Ειδήσεις
28/07/2026 - 10:26

Κατασχέθηκαν 6,2 τόνοι ακατάλληλων κρεάτων στην Αττική

Επιχειρήσεις
28/07/2026 - 10:21

ΕΒΕΠ: Προτείνει μεταβατική περίοδο χωρίς πρόστιμα για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής

Πολιτική
28/07/2026 - 10:17

Προσχωρεί στο ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Χουρδάκης

Αναλύσεις
28/07/2026 - 10:06

ΧΑ: Στις 2542 μονάδες η πλησιέστερη ισχυρή αντίσταση

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
28/07/2026 - 09:59

Vodafone Ελλάδος: Άλμα εσόδων στο τρίμηνο - Ώθηση από ψηφιακά έργα και συμφωνία με τη ΔΕΗ

Χρηματιστήρια
28/07/2026 - 09:48

Ασία: «Βουτιά» 10% για τον Kospi λόγω ισχυρών απωλειών σε Samsung και SK Hynix

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ