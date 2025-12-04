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Τα αντικείμενα που άφησαν οι επιβάτες στα ταξί το 2025
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:21 - 04 Δεκ 2025

Τα αντικείμενα που άφησαν οι επιβάτες στα ταξί το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Πλησιάζοντας στο τέλος του χρόνου, το Freenow by Lyft αποκαλύπτει τα αντικείμενα που ξεχάστηκαν σε ταξί από επιβάτες τους τελευταίους 12 μήνες. Η ετήσια καταγραφή προσφέρει μια ενδιαφέρουσα εικόνα της καθημερινής μετακίνησης, αποτυπώνοντας συνήθειες, ρυθμούς ζωής και απρόσμενες μικρές ιστορίες που… μένουν στο πίσω κάθισμα.

Στην ευρωπαϊκή κατάταξη, η Ελλάδα βρίσκεται φέτος στην 4η θέση με περισσότερα από 2.000 δηλωμένα ξεχασμένα αντικείμενα, μετά την Ιρλανδία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Οι γρήγοροι ρυθμοί, η έντονη αστική κινητικότητα και οι πολλαπλές καθημερινές υποχρεώσεις φαίνεται να συμβάλλουν στη συχνότητα με την οποία οι επιβάτες ξεχνούν κάτι στο ταξί.

Στην Ελλάδα, τα αντικείμενα που ξεχνιούνται συχνότερα είναι ενδεικτικά της σύγχρονης καθημερινότητας: κινητά τηλέφωνα, κλειδιά, διάφορα μικροαντικείμενα, τσάντεςκαι ακουστικά συνθέτουν την πεντάδα των συνηθέστερων απωλειών. Τα κινητά παραμένουν σταθερά στην κορυφή, επιβεβαιώνοντας πως λίγα δευτερόλεπτα βιασύνης αρκούν για να… συνεχίσουν τη διαδρομή μόνα τους. Ενώ τα κλειδιά και οι τσάντες αποδεικνύουν επίσης πως οι Έλληνες εξακολουθούμε να μετακινούμαστε φορτωμένοι με πολλά αντικείμενα, ειδικά στις ώρες αιχμής.

Τα πιο ασυνήθιστα ευρήματα της χρονιάς

Πέρα από τα συνηθισμένα, η ετήσια καταγραφή του Freenow περιλαμβάνει και ευρήματα που ξεχωρίζουν για την ιδιαιτερότητα και την ιστορία που κουβαλούν. Ανάμεσά τους:

  • Ένα λευκό και χρυσό σπαθί, με σημείωση από την ελληνική αεροπορία, ίσως το πιο εντυπωσιακό εύρημα της χρονιάς.
  • Μια μεγάλη σακούλα με πέλετ για κουνελάκι, δείχνοντας πως οι υποχρεώσεις των κατοικιδίων μπορούν να «μπουν» και σε διαδρομές Freenow.
  • Ένα κίτρινο κεχριμπαρένιο κομπολόι, που θα μπορούσε άνετα να αποτελεί κομμάτι συλλογής.
  • Ένα φύλλο πορείας στρατού, από τα πιο προσωπικά και απροσδόκητα έγγραφα που βρέθηκαν σε ταξί.
  • Ένα πατίνι, πιθανό σημάδι ότι ο επιβάτης συνδύαζε μέσα μεταφοράς, χρησιμοποιώντας ταξί για το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής και πατίνι για το «τελευταίο μίλι».

Για να επανενώσει ακόμη περισσότερα αντικείμενα με τους ιδιοκτήτες τους, το Freenow δίνει τη δυνατότητα στους επιβάτες να έρθουν σε επαφή με τον οδηγό μέσω της εφαρμογής έως και 7 ημέρες μετά τη διαδρομή (η σύνδεση είναι ασφαλής, με κρυφή γραμμή και κρυπτογραφημένο αριθμό).

Επιπλέον, οι επιβάτες που επιθυμούν να αναζητήσουν ένα αντικείμενο μπορούν να το κάνουν μέσω του Freenow, αφού ολοκληρώσουν τη διαδρομή τους, μέσα από το ιστορικό των διαδρομών τους και αποστέλλοντας μια άμεση αναφορά για τη διαδρομή κατά την οποία ξέχασαν το αντικείμενο. Σε κάθε περίπτωση, το Freenow υπενθυμίζει σε όλους να ελέγχουν προσεκτικά ότι έχουν πάρει μαζί τους όλα τα προσωπικά τους είδη, πριν αποβιβαστούν. Είναι επίσης σημαντικό για τους χρήστες να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις της εφαρμογής, οι οποίες λειτουργούν ως αυτόματες υπενθυμίσεις.

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