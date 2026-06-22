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Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία
Ειδήσεις
11:25 - 22 Ιουν 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Η νέα ΚΥΑ για τις μετακινήσεις συντηρεί την ταλαιπωρία και τα εμπόδια στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία

Reporter.gr Newsroom
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Επιστολή σχετικά με την Κ.Υ.Α. 12981/26 «Καθορισμός των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για τη δωρεάν ή με μειωμένο εισιτήριο μετακίνηση α) των Ατόμων με Αναπηρία και β) των πολυτέκνων και των μελών των οικογενειών τους, για το έτος 2026, με τα μέσα συγκοινωνίας του Ο.Α.Σ.Α., του Ο.Σ.Ε.Θ. και των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ που είναι μέλη των ομοσπονδιών Π.Ο.Α.Σ και Π.Ο.Α.Υ.Σ.» και τα προβλήματα που ΔΕΝ επιλύει απέστειλε στην υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας η Ε.Σ.Α.μεΑ..
  • Η Κάρτα Αναπηρίας, μια ιστορική διεκδίκηση του αναπηρικού κινήματος για πάνω από 30 χρόνια, αντιμετωπίζει συνεχείς δυσλειτουργίες και η Ε.Σ.Α.μεΑ. έχει προχωρήσει σε πολλές παρεμβάσεις προς το υπουργείο χωρίς να έχει λάβει ουδεμία απάντηση.
  • Η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας 12757/09-06-2026, παρέχει λύσεις σε ζητήματα που είχε θέσει η Ε.Σ.Α.μεΑ., όπως: το ζήτημα της προτεραιότητας, το ζήτημα της αποδοχής της κάρτας από όλους τους φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, καθώς και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, ως μέσο απόδειξης των αναγραφόμενων σε αυτήν δεδομένων ταυτοποίησης και αναπηρίας, καθώς και της αποδοχής σε κάθε μορφή της (εκτυπωμένη, πλαστική, ψηφιακή).

Όμως, η συγκεκριμένη ΚΥΑ δεν επιλύει ούτε αυτή τα μεγάλα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί σχετικά με τη χρήση της κάρτας στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς:

  1. Τα εισοδηματικά κριτήρια δημιουργούν τα περισσότερα προβλήματα σχετικά με τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις! Η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση κατάργηση των οικονομικών κριτηρίων για τη μετακίνηση των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Είναι απαράδεκτο τη στιγμή που τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και οι οικογένειές τους βιώνουν ακραία φτωχοποίηση σε όλη τη χώρα, να στερούνται ακόμη και το δικαίωμα στη μετακίνηση.
  2. Η ΚΥΑ αποκλείει τη χρήση της Κάρτας Αναπηρίας από τα αστικά ΚΤΕΛ της χώρας. Άμεσα πρέπει να προχωρήσει η ενιαιοποίηση της επικύρωσης και η απλοποίηση των διαδικασιών ώστε να πάψει η περαιτέρω ταλαιπωρία των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες/ ή και σπάνιες παθήσεις.
  3. Η κάρτα αναπηρίας, δεν χρησιμοποιείται για τις μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και απαιτούνται επιπλέον κάρτες. Για παράδειγμα, στην Θεσσαλονίκη, πολίτης με ποσοστό αναπηρίας 50% που λαμβάνει επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ, για να ασκήσει το δικαίωμα του στις μετακινήσεις θα πρέπει να επιδείξει: α) το δελτίο μετακίνησης για έκδοση μειωμένου εισιτηρίου στα ΚΤΕΛ, β) να επικυρώσει την πλαστική κάρτα αναπηρίας στα επικυρωτικά μηχανήματα των λεωφορείων και γ) διαφορετική κάρτα για το Μετρό! Ξανά ζήτημα ταλαιπωρίας καθώς δεν ενιαιοποιούνται οι διαδικασίες.

Η συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην επίλυση των παραπάνω ζητημάτων συνιστά σοβαρό εμπόδιο στην ισότιμη μετακίνηση και την κοινωνική συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες ή/και σπάνιες παθήσεις και έρχεται σε αντίθεση με τις αρχές της προσβασιμότητας, της ίσης μεταχείρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων τους!

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