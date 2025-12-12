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Αύξηση κόστους στα διόδια της Αττικής Οδού από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι τιμές
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
11:53 - 12 Δεκ 2025

Αύξηση κόστους στα διόδια της Αττικής Οδού από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι τιμές

Reporter.gr Newsroom
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Αυξάνονται οι τιμές διοδίων στην Αττική Οδό από την 1η Ιανουαρίου 2026, καθώς η εταιρεία διαχείρισης ανακοίνωσε την Παρασκευή (12/12) άνοδο τιμών σε πολλές κατηγορίες οχημάτων.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, οι αυξήσεις αυτές προκύπτουν από την ετήσια τιμαριθμική προσαρμογή που προβλέπεται στη Σύμβαση Παραχώρησης της Αττικής Οδού.

Πώς διαμορφώνονται οι νέες τιμές στα διόδια της Αττικής Οδού

  • Κατηγορία 1 – Μοτοποδήλατα: 1.25 €
  • Κατηγορία 2 — Επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.): Επιβατικά ιδιωτικής χρήσης, περιλαμβανομένων επιβατικών με μικρό trailer και σχάρα, ύψους μικρότερου του 1,30m επάνω από πρώτο άξονα δύο αξόνων ή μικρότερου του 1,30m, επάνω από τον τρίτο άξονα – Από 2,50 € → 2,55 € ανά διέλευση.
  • Κατηγορία 3 – Ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m – 2.55 €
  • Κατηγορία 4 – ύψους μεγαλύτερου του 1,30m επάνω από τον πρώτο άξονα και συνολικό ύψος μικρότερου των 2,70m – 2.55 €
  • Κατηγορία 5 — Μικρά/μεσαία φορτηγά: συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 2 ή 3 άξονες και μεγάλα λεωφορεία (άνω των 15 θέσεων) – Από 6,25 € → 6,30 €.
  • Κατηγορία 6 — Μεγάλα φορτηγά: συνολικού ύψους μεγαλύτερου των 2,70m με 4 άξονες ή περισσότερους – Από 10,00 € → 10,10 €.

Παράλληλα, οι τιμές των διοδίων και σε άλλους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, όπως η Μορέας και η Ολυμπία Οδός, θα αυξηθούν επίσης από την 1η Ιανουαρίου 2026 λόγω της ετήσιας τιμαριθμικής προσαρμογής που εφαρμόζουν οι παραχωρησιούχοι των οδικών αξόνων.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/12/2025 - 12:11
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