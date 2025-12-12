Χρηστίδης: Την ώρα που οι “Φραπέδες” προσβάλλουν την κοινή λογική, οι κανονικοί αγρότες είναι απλήρωτοι

«Η χτεσινή εικόνα είναι διαλυτική για τη Δημοκρατία μας», δήλωσε ο Παύλος Χρηστίδης, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής την Παρασκευή (12/12) με φόντο την παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε στο MEGA:

«Είδαμε έναν άνθρωπο, ο οποίος αποφάσισε να πορευτεί με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο και πολύ καλά έκαναν οι συνάδελφοι όλων των κομμάτων και επέμειναν να πάρουν απαντήσεις. Και ακόμα και με τον τρόπο με τον οποίο ο κ. Ξυλούρης αποφάσισε να πορευθεί, πήραμε απαντήσεις για τις ειδικές σχέσεις που έχει με μια σειρά πολιτικών. Χτες μάθαμε, για παράδειγμα, ποιος είναι ο κουμπάρος ο Κυριάκος. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης, αποδείχθηκε ότι υπάρχει κουμπαριά», σημείωσε.

Όπως είπε, αυτή η κατάσταση έχει οδηγήσει, σήμερα, σε αγανάκτηση την πλειονότητα των αγροτών αλλά και την ελληνική κοινωνία εν γένει, η οποία στηρίζει δυναμικά τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Γιατί οι αγρότες δεν κατέβηκαν στους δρόμους για να κάνουν Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά αλλά γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν τους έχει πληρώσει. Γιατί ενώ έχει δεσμευτεί εδώ και μήνες να κάνει τα αυτονόητα, δεν το έχει κάνει. Και για τους Ξυλούρηδες και τους “Φραπέδες” για τους οποίους υπήρχαν καταγγελίες από το 2019, δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση μέχρι να έρθει η κυρία Κοβέσι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γι’ αυτό είναι οι άνθρωποι αυτοί στους δρόμους και διαμαρτύρονται», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ τόνισε εκ νέου την ανάγκη για δικαιοσύνη και κάθαρση, «και φυσικά να μην την πληρώσουν οι έντιμοι αγρότες για λίγα λαμόγια. Πώς γίνεται να έχουν κερδίσει όλοι λαχεία, να έχουν πάρει όλοι τα ίδια αυτοκίνητα και να έχουν όλοι ειδικές σχέσεις και να τρώνε με τους ίδιους ανθρώπους;».

Σχολίασε, δε, πως «αυτή τη στιγμή, οι καθυστερήσεις στις πληρωμές οδηγούν έντιμους και καθαρούς αγρότες να ψάχνουν λύσεις που μπορεί να φτάνουν μέχρι και τους τοκογλύφους για να μπορέσουν να εξυπηρετήσουν τα κόστη που έχουν. Σήμερα πρέπει να βρεθεί λύση με τα χρήματα που χρωστούν στους αγρότες. Οι άνθρωποι αυτοί “καίγονται” επε ιδή οι "Φραπέδες" τους έχουν πάρει στον λαιμό τους».

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