Μετρό Θεσσαλονίκης: Την Άνοιξη του 2026 η παράδοση της επέκτασης προς Καλαμαριά

Ο κ. Δήμας ανέφερε ότι οι εργασίες για τους πέντε σταθμούς βρίσκονται πλέον στο τελικό στάδιο και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους δυόμισι έως τρεις μήνες. Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν δοκιμαστικά δρομολόγια, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια της λειτουργίας πριν από την παράδοση στο επιβατικό κοινό. Διευκρίνισε επίσης ότι, στο πλαίσιο των δοκιμών, ενδέχεται να απαιτηθεί ολιγοήμερη διακοπή της βασικής γραμμής του μετρό Θεσσαλονίκης, ώστε να τηρηθούν οι αυστηρότερες προδιαγραφές ασφαλείας.

«Μέσα στην άνοιξη του 2026 πιστεύουμε ότι θα μπορέσει να δοθεί στην κυκλοφορία, τηρουμένων των χρονοδιαγραμμάτων», τόνισε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας ότι το μετρό Θεσσαλονίκης είναι «ένα από τα πιο σύγχρονα σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο» και ότι ήδη έχει συμβάλει σε μείωση της κυκλοφορίας των Ι.Χ. στο κέντρο της πόλης κατά 15%, σύμφωνα με στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών. Όπως πρόσθεσε, η επέκταση προς την Καλαμαριά θα εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες επιπλέον επιβάτες, περιορίζοντας ακόμη περισσότερο τη χρήση αυτοκινήτων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι το έργο υλοποιείται με σεβασμό στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης, επιτυγχάνοντας ισορροπία ανάμεσα στην προστασία των μνημείων και την προώθηση σύγχρονων υποδομών. Όπως ανέφερε, η μέριμνα για την πολιτιστική κληρονομιά δεν θεωρείται αυτονόητη παντού, ωστόσο στην Ελλάδα αποτελεί βασική προτεραιότητα. «Έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα», σημείωσε, τονίζοντας ότι αποτελεί ευθύνη της Πολιτείας να αναδεικνύει τα μνημεία, ενώ ταυτόχρονα προχωρούν μεγάλα έργα. Για το συνολικό έργο του μετρό επισήμανε ότι πρόκειται για «ένα τεχνικά πολύ δύσκολο έργο, το οποίο προχωράμε με ασφάλεια και ποιότητα, ώστε πολύ σύντομα οι Θεσσαλονικείς να το απολαύσουν».

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος εξέφρασε την πεποίθηση ότι η επέκταση θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός της Άνοιξης του 2026. Όπως εξήγησε, πρόκειται για σύνθετο έργο που απαιτεί σειρά πιστοποιήσεων ασφαλείας και για το τμήμα της Καλαμαριάς. «Έχουμε έξι διαφορετικές συμβάσεις, η κάθε μία με τις δικές της απαιτήσεις ασφαλείας. Κάποιες μικρές παρεμβολές μεταξύ τους δε μας επιτρέπουν ακόμη να δώσουμε ακριβές χρονοδιάγραμμα», ανέφερε.

Παρά τις τεχνικές ιδιαιτερότητες, επανέλαβε ότι στόχος παραμένει η ολοκλήρωση πριν από το καλοκαίρι και η έναρξη εμπορικής λειτουργίας των πέντε νέων σταθμών. «Εμπορική λειτουργία σημαίνει ανοιχτοί σταθμοί, κόσμος μπαίνει, παίρνει το μετρό και πληρώνει εισιτήριο, ακριβώς όπως στη βασική γραμμή», διευκρίνισε.