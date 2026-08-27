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ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα
Πολιτική
13:04 - 27 Αυγ 2026

ΠΑΣΟΚ για Μετρό Καλαμαριάς: Ένα σημαντικό βήμα για τη Θεσσαλονίκη – Απαντήσεις στα ανοιχτά ζητήματα

Reporter.gr Newsroom
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«Η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, που αλλάζει τον συγκοινωνιακό χάρτη της πόλης, καθώς η επέκταση του δικτύου ενισχύει τις δημόσιες συγκοινωνίες και την αναπτυξιακή προοπτική της ανατολικής Θεσσαλονίκης», αναφέρει σε σημερινή του ανακοίνωση (27/8) το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με αφορμή τα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονικής στην Καλαμαριά.

Πιο αναλυτικά, όπως επισημαίνει η Χαριλάου Τρικούπη:

«Η επέκταση του Μετρό προς την Καλαμαριά είναι ένα μεγάλο αστικό έργο υποδομής, στην ολοκλήρωση του οποίου συνέβαλαν διαφορετικές κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων και αυτές του ΠΑΣΟΚ, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι φορείς της πόλης. Παράλληλα, η κοινωνία της Θεσσαλονίκης επί χρόνια υπέμεινε τις συνέπειες μιας μακράς και δύσκολης κατασκευαστικής πορείας.

Τα μεγάλα αστικά έργα υποδομής δεσμεύουν σημαντικούς δημόσιους πόρους και οι καθυστερήσεις τους επηρεάζουν την αναπτυξιακή πορεία των πόλεων. Γι’ αυτό, η έναρξη λειτουργίας της επέκτασης δεν αναιρεί την υποχρέωση της κυβέρνησης να δώσει σαφείς απαντήσεις για τα ζητήματα που τη συνοδεύουν. Το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής έχει ήδη θέσει κοινοβουλευτικά ερωτήματα για την υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος, το τελικό κόστος του έργου, τις αποζημιώσεις και τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις, για τα οποία αναμένονται επίσημες απαντήσεις στη Βουλή.

Η ολοκλήρωση της επέκτασης δεν εξαντλείται στην έναρξη λειτουργίας της, καθώς εκκρεμούν ακόμη αναγκαίες παρεμβάσεις για την πρόσβαση, τη στάθμευση και τη διασύνδεσή της με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς.

Στόχος πρέπει να είναι ένα ολοκληρωμένο μητροπολιτικό δίκτυο Μετρό, με επόμενα κρίσιμα βήματα τις επεκτάσεις προς τη δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο, που θα υπηρετεί την ισόρροπη ανάπτυξη ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος», καταλήγει η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ.

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