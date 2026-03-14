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Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:25 - 14 Μαρ 2026

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 7 του τραμ

Reporter.gr Newsroom
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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ στη γραμμή 7 του τραμ (Ασκληπιείο Βούλας - Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά), σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Συγκεκριμένα, τα Σαββατοκύριακα (14-15/03, 21-22/03, 28-29/03) από τις 05:30 ως τις 09:30 το πρωί τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω προγραμματισμένων εργασιών κατεδάφισης επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.

Αύριο, Κυριακή 15/03, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ ως τις 12 το μεσημέρι, λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου στον Δήμο Πειραιά.

Σήμερα, Σάββατο από τις 09:30 και ως τη λήξη των εργασιών εντός της ημέρας (εκτιμώμενος χρόνος 18:00) τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση Αγία Τριάδα Πειραιά και θα διεξάγονται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – Αγία Τριάδα – Ασκληπιείο Βούλας, λόγω τεχνικών εργασιών.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/03/2026 - 15:13
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