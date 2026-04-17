ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ 20-23 Απριλίου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
15:58 - 17 Απρ 2026

Νέα Οδός: Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ 20-23 Απριλίου

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο «ΑΘΕ» με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.  

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 20 Απριλίου και την Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 από τις 19:00 έως και τις 06:00, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδοστρώματος στον κλάδο εξόδου του Ημικόμβου (Η/Κ) Μαρκόπουλου (39,37ο χλμ.), στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, θα ισχύει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας από το 37,4ο χλμ. έως και το 39,2ο χλμ. καθώς και αποκλεισμός του κλάδου εξόδου του εν λόγω Η/Κ (Μαρκόπουλου).

Οι οδηγοί που κατευθύνονται προς Λαμία, θα εξυπηρετούνται είτε από τον προηγούμενο κόμβο (Η/Κ Αφιδνών) είτε από τον επόμενο κόμβο (Α/Κ Μαλακάσας) ακολουθώντας τη σχετική σήμανση.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνεται πως η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών, οι οποίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ
Ειδήσεις

Ξεκινά η αναβάθμιση της προσβασιμότητας στον σταθμό Καλλιθέα του ΗΣΑΠ

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.
Οικονομία

Παπαθανάσης: Δύο ελληνικά έργα που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ στα 25 κορυφαία της Ε.Ε.

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών έως τις 8 Αυγούστου

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών
Πολιτική

Μητσοτάκης: Τα έργα μετρούν περισσότερο από τα λόγια – Κλείνουμε εκκρεμότητες δεκαετιών  

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:29

Λαγκάρντ: Καμπανάκι για ενέργεια και πληθωρισμό – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τα επιτόκια

Business Facts
23/07/2026 - 16:22

Ποιες είναι οι ακριβότερες μεταγραφές Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην ιστορία

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
23/07/2026 - 16:18

ΔΕΗ Fiber: Επεκτείνεται σε 15 νέες περιοχές σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Magazino
23/07/2026 - 16:10

Στην Άρσεναλ ο Τζόλης με το ποσό-ρεκόρ για Έλληνα ποδοσφαιριστή των 40 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:08

«Το Ιράν θα πληρώσει το τίμημα»: Νέα προειδοποίηση Τραμπ μετά τα χτυπήματα των Χούθι

Ειδήσεις
23/07/2026 - 16:06

Κάλας προς Τουρκία: Να απέχει από μονομερείς ενέργειες – Σεβασμός στα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών-μελών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:51

Κορκίδης (ΕΒΕΠ): Ζητά μόνιμες μεταρρυθμίσεις που θα μειώσουν το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων

Φορολογία
23/07/2026 - 15:50

Πόθεν Έσχες: 8.650 υπόχρεοι δεν υπέβαλαν δήλωση ή κατέθεσαν «λευκή»

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:42

EKT: Αμετάβλητα τα επιτόκια - Η αβεβαιότητα παραμένει υψηλή

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 15:31

«Πράξη Πρώτη»: Μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο της Εταιρικής Υπευθυνότητας EQUALL της Πειραιώς για τη νέα ελληνική δραματουργία

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 15:31

Ο Σταύρος Ντογιάκος αναλαμβάνει Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της AstraZeneca Ελλάδας & Κύπρου

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
23/07/2026 - 15:25

Αποκλειστική συνέντευξη του Λάζαρου Ρότα στο “Off The Record” του PS Blog (vid.)

Ειδήσεις
23/07/2026 - 15:17

Κομισιόν: Πρόστιμα 890 εκατ. ευρώ στη Google για παραβίαση των κανόνων της ΕΕ

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:59

Εξάρχου για την ΑΜΚ – Γιατί η Aktor δεν προχώρησε αύξηση των ζητούμενων κεφαλαίων

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 14:54

Νέα στρατηγική για τη Διώρυγα Κορίνθου: Από τις διελεύσεις πλοίων σε ένα πολυδιάστατο επιχειρηματικό μοντέλο

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:46

Πανελλαδικές: Ποιες σχολές εκτοξεύτηκαν και ποιες κατρακύλησαν – Χιλιάδες κενές θέσεις λόγω ΕΒΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
23/07/2026 - 14:44

ΔΕΠΑ Εμπορίας: Ένας καθετοποιημένος ενεργειακός όμιλος στη νέα εποχή της αγοράς

Πολιτική
23/07/2026 - 14:43

Ανάρτηση Ανδρουλάκη για το Μάτι: Η ευθύνη της Πολιτείας δεν εξαντλείται στην αποτίμηση μιας τραγωδίας

Πολιτική
23/07/2026 - 14:25

Κικίλιας: Εκπτώσεις υπάρχουν στις τιμές των εισιτηρίων, όχι στην ασφάλεια

ΑΜΥΝΑ
23/07/2026 - 14:25

Η Ελλάδα εκταμίευσε €118,2 εκατ. από το πρόγραμμα SAFE

Φορολογία
23/07/2026 - 14:18

ΑΑΔΕ: Έως 30/7 η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου

Ναυτιλία
23/07/2026 - 14:13

MSC: Αποτυπώνει τη μοναδικότητα των ελληνικών προορισμών, συμβάλλοντας στη διεθνής ανάδειξη της Ελλάδας

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:05

Ρούμπιο προς Ιράν: Το τίμημα θα γίνεται βαρύτερο κάθε βράδυ μέχρι να υπάρξει συμφωνία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23/07/2026 - 14:03

ΤτΕ: Περιορισμένοι οι συστημικοί κίνδυνοι – Αμετάβλητο το κεφαλαιακό απόθεμα

Ειδήσεις
23/07/2026 - 14:00

Συνελήφθη ιατροδικαστής στα Χανιά – Στο επίκεντρο έρευνας για φερόμενη παραποίηση τοξικολογικών εξετάσεων

Εργασιακά
23/07/2026 - 13:48

ΔΥΠΑ: Στις αρχές Αυγούστου ξεκινά νέο πρόγραμμα απασχόλησης για ανέργους άνω των 55 ετών

Επιχειρήσεις
23/07/2026 - 13:34

CNBC: Η UniCredit φουλάρει για την Commerzbank – Στόχος να κλειδώσει το deal εντός του έτους

Οικονομία
23/07/2026 - 13:32

Η πολυτέλεια των διακοπών: Οι Έλληνες ταξιδεύουν περισσότερο, αλλά για λιγότερο

Εμπορεύματα
23/07/2026 - 13:26

Πετρέλαιο: Σε υψηλό άνω του ενός μήνα λόγω ανησυχιών για νέες διαταραχές στις προμήθειες

Νομίσματα
23/07/2026 - 13:22

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Ήπια πτώση για το Bitcoin

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ