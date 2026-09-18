«Γλύκανε» ο Λυμπερόπουλος μετά την αντικατάσταση του Κυρανάκη και τις αυξήσεις στο κόμιστρο

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος τοποθετήθηκε σήμερα (18/9) σε ραδιοφωνική συνέντευξη που παραχώρησε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των οδηγών ταξί. Παράλληλα, εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αντικατάσταση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη από τον Γιώργο Κώτσηρα στο υπουργείο Μεταφορών.

Μεταξύ άλλων, μιλώντας στα Παραπολιτικά και ερωτηθείς αν ικανοποιεί τον κλάδο των ταξί η αύξηση 10€ στην τιμή του κομίστρου από και προς το αεροδρόμιο, ο κ. Λυμπερόπουλος επισήμανε:

«Είναι μια ένεση τονωτική που δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες, αλλά με τον καινούργιο υπουργό υπάρχει μια άλλη διάθεση να λύσουμε προβλήματα», σημείωσε και πρόσθεσε:



«Ο κλάδος περνάει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του, έχει πολλά θεσμικά προβλήματα. Έχει δημιουργήσει τρομερές πληγές ο προηγούμενος υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, και δεν ξέρω πως θα μπορέσει ο νυν υπουργός να τις διορθώσει».

Κατ' επέκταση αναφερόμενος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ταξί, ο κ. Λυμπερόπουλος ανέφερε ότι:

«Έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε μόνο τη θερινή περίοδο λόγω του τουρισμού. Το χειμώνα η πελατεία μας μειώνεται σημαντικά καθώς περιορίζεται στο ελληνικό κοινό του οποίου η οικονομική δυνατότητα έχει στερέψει για να χρησιμοποιεί ταξί».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ μίλησε και για τα ηλεκτρικά ταξί. Όπως τόνισε:

«Δεν αγοράζει ηλεκτρικό αμάξι κανένας, δεν είναι επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Οδηγός εργαζόμενος πάνω σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο δεν ανεβαίνει γιατί δεν τα βγάζει πέρα. Ο νέος υπουργός (σ.σ. Γιώργος Κώτσηρας) είναι ένας ευγενέστατος κύριος, συζητάει τα πάντα, υπάρχουν δυσκολίες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει αλλά έχει διάθεση να βοηθήσει και αυτό είναι καλό. Είναι μια άλλη ένδειξη της κυβέρνησης απέναντι στον κλάδο που μας είχε παρατεταμένους με τους προηγούμενους υπουργούς».

Κλείνοντας, ερωτηθείς αν έχει καταθέσει αγωγή στον κ. Κυρανάκη ο κ. Λυμπερόπουλος σχολίασε ότι: «Έχουμε κάνει αγωγή στον κ.Κυρανάκη, δικάζεται στις 15 Οκτωβρίου. Ζητάμε 30.000 αποζημίωση για ηθική αυτουργία».