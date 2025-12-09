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Βρεττού (Credia Bank): Τουλάχιστον μία νέα συνεργασία έως το τέλος του 2025
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
18:12 - 09 Δεκ 2025

Βρεττού (Credia Bank): Τουλάχιστον μία νέα συνεργασία έως το τέλος του 2025

Reporter.gr Newsroom
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Το ενδεχόμενο για μία ή και δύο νέες συνεργασίες έως το τέλος του 2025 άφησε ανοιχτό η Ελένη Βρεττού, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Credia Bank, η οποία έδωσε το παρόν  στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο διοργανώνεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στις 9 και 10 Δεκεμβρίου, στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος, επί της οδού Σίνα 16, στην Αθήνα.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τουλάχιστον μία συνεργασία - αν όχι δύο», τόνισε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η συνεργασία θα αφορά έναν από τις τρεις κλάδους των τραπεζο-ασφαλίσεων, της διαχείρισης περιουσίας και των χρηματιστηριακών εταιρειών. Κοιτάμε, συνέχισε, για «έξυπνες συναλλαγές που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία μας».

Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόσφατη εξαγορά της HSBC Mάλτας, η οποία, όπως ανέφερε, έρχεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της Credia Bank - από τα περίπου 7 δισ. ευρώ στα περίπου 16 δισ. ευρώ σε επίπεδο ενεργητικού. «Είναι μια τεράστια κίνηση από εμάς. Είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα τράπεζα», υποστήριξε, διευκρινίζοντας ότι χωρίς κάποια επένδυση από τον προηγούμενο μέτοχο, παράγει 100 εκατ. ευρώ κέρδη ετησίως. «Με το μολύβι κάτω», όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. «Με πολύ λίγη επένδυση από εμάς, μπορεί να αποφέρει πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία», έσπευσε να εκτιμήσει, ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε ότι με εφαλτήριο τη Μάλτα θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το προϊοντικό αποτύπωμα, να κλείσουμε δάνεια και να κάνουμε εξαγορές.

Επενδύσεις σε δύο μέτωπα

Από εκεί και πέρα, η Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική συνθήκη», η οποία έλαβε χώρα υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Καραγιώργου, αναφέρθηκε σ’ ένα «μεγάλο πλάνο επενδύσεων», το οποίο εξελίσσεται σε δύο επίπεδα:

- Σε επίπεδο ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακού μετασχηματισμού. «Να ξηλώσουμε εκ βάθρων ό,τι έχει σήμερα η τράπεζα και να το στήσουμε από την αρχή», επεσήμανε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια επένδυση άνω 60 εκατ. ευρώ σε βάθος 3ετίας.

- Σε επίπεδο φυσικών καταστημάτων, όπου τρέχει μια επένδυση περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη δανειοδοτική δραστηριότητα της Credit Bank, η επικεφαλής της τράπεζας υπενθύμισε ότι «έχουμε μερίδιο αγοράς 16% στην πιστωτική επέκταση», κάτι που σημαίνει ότι «είμαστε η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ελλάδα». Πρόσθεσε δε, ότι τα φετινά νούμερα της πιστωτικής επέκτασης θα ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν στο 1,2 δισ. ευρώ. «Είμαστε πλέον ξεκάθαρα ο 5ος τραπεζικός πυλώνας στη χώρα», διαμήνυσε, επιπλέον.

Ερωτηθείσα για την έκθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξήγησε ότι το 50% των εκταμιεύσεων της Credia Bank αφορά τις ΜμΕ. «Δεν είναι μόνο το αν εγκρίνεις ένα δάνειο. Είναι το πόσο γρήγορα το κάνεις και τι υπηρεσίες προσφέρεις», συνέχισε, ενώ πληροφόρησε ότι το 85% του χαρτοφυλακίου αφορά μικρές χρηματοδοτήσεις έως 1 εκατ. ευρώ. «Εάν μέσα απ' όλη αυτή τη διαδικασία, έχουμε καταφέρει και λίγο να ενοχλήσουμε τους μεγάλους και λίγο να τους έχουμε αφυπνίσει, έχουμε επιτελέσει την αποστολή που ήθελε ο διοικητής της ΤτΕ», έσπευσε να προσθέσει.

Την ίδια στιγμή, δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη «μάχη» μεταξύ ψηφιακού και φυσικού, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να βρούμε την ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο που νοσταλγεί και το αναλογικό», ενώ σχετικά με την τραπεζική ένωση, παρατήρησε ότι η Ευρώπη παραμένει μια κατακερματισμένη ήπειρος, η οποία δεν μπορεί να πάρει εύκολα αποφάσεις. Γι' αυτό οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αμερικανικές, πρόσθεσε.

Ευρύτερα για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, σχολίασε ότι οι ελληνικές τράπεζες τον τελευταίο χρόνο έχουν μια πολύ αυξημένη εξωστρέφεια. «Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για να διευρύνονται», δήλωσε, προβλέποντας ότι θα έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο μεγάλο στοίχημα της Ε.Ε., το οποίο αφορά την άμυνα.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/12/2025 - 18:17
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