Αlpha Bank: Εξωστρέφεια, νέα προϊόντα, ναυτιλία και τουρισμός στο «μείγμα» ανάπτυξης του 2026

Πλώρη για μια χρονιά εξίσου δυναμική με αυτήν που φεύγει βάζει η διοίκηση της Alpha Bank, στο φόντο και της «συμμαχίας» με την Ιταλική Unicredit, που πλέον κατέχει το 30% των μετοχών της ιστορικής τράπεζας.

Έτσι, με αλλαγή εικόνας, έμφαση στη στήριξη της χωρικής επέκτασης σε νέες αγορές του εξωτερικού των πελατών της, εξαγορές, ενίσχυση παρουσίας στην ασφαλιστική αγορά, αλλά και νέα προϊόντα για τη στήριξη της αποταμιευτικής κουλτούρας της πελατειακής της βάσης, προβλέπει για το 2026 η διοίκησή της.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο διευθύνων σύμβουλος, Βασίλης Ψάλτης, σε εορταστική εκδήλωση της τράπεζας για τα 100 χρόνια, το 2026, θα είναι μια ακόμα χρονιά ισχυρής ανάπτυξης, με νέες εξαγορές και εμβάθυνση της συνεργασίας με τη Unicredit, αλλά και νέας εταιρικής ταυτότητας – rebranding, μετά από 30 χρόνια.

«Το δουλεύουμε τρία χρόνια και τώρα είναι η ώρα να επανασυστηθούμε, με νέα καταστήματα, νέο mobile και νέα προϊόντα» ανέφερε στην εκδήλωση, στο King George, που ακολούθησε μια σεμνή αλλά γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου συμπλήρωσε 100 χρόνια συνεχούς παρουσίας, όντας η μακροβιότερη ιδιωτική τράπεζα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Όπως τόνισε ο κ. Ψάλτης, το 2025 η Alpha Bank πέτυχε τη μεγαλύτερη αύξηση στην τιμή της μετοχής και κατ’ επέκταση της κεφαλαιοποίησης καθώς η μετοχή έχει αυξηθεί κατά 112% από την αρχή του χρόνου «Πίστευα ότι είχαμε τη μεγαλύτερη αύξηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά είναι στον κόσμο» υπογράμμισε ο Βασίλης Ψάλτης το μεσημέρι της Τετάρτης, δίνοντας παράλληλα το στίγμα ανάπτυξης για το 2026.

Καθώς αναπτύσσεται η συνεργασία με την UniCredit, η Alpha Bank μπαίνει σε μια δυναμική πορεία έχοντας παράλληλα και νέα «όπλα» μετά την ολοκλήρωση των εξαγορών της Flexfin, της ΑΧΙΑ και της Αstro Bank την Κύπρο.

Στόχος, όπως είπε ο CEO της Αlpha Bank είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και η τράπεζα θα πραγματοποιήσει σειρά road shows σε 15 χώρες όπου έχει παρουσία η Unicredit. Παράλληλα, με αιχμή τους 30 τομείς, όπου υπάρχει μια διαδικασία ανταλλαγής τεχνογνωσίας με τους Ιταλούς, αναμένεται να αναπτυχθούν νέες υπηρεσίες και προϊόντα, με κοινό παρονομαστή την ανάγκη άμεσης και δυναμικής εξυπηρέτησης των πελατών.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η Alpha Βank, έχοντας μακρά εμπειρία σε ναυτιλία και hospitality προσφέρει από την πλευρά της τεχνογνωσία στη Unicredit. Να σημειωθεί ότι στη ναυτιλία, το μερίδιο της Alpha Bank στα δάνεια είναι 22%. Στο δε, τουρισμό, το χαρτοφυλάκιο της είναι σημαντικό, με»μερίδια»π.χ. στη Ρόδο της τάξης του 80% αλλά και με συνέχιση της διαδικασίας χορηγήσεων.

Πελατοκεντρική προσέγγιση

Παράλληλα, όπως ανέφερε ο κ. Ράπτης, η τράπεζα φιλοδοξεί να λειτουργεί ως one stop που θα υποστηρίζει τους πελάτες της σε κάθε βήμα ανάπτυξης και εξωστρέφειας, ενώ στη λιανική σχεδιάζει την προσφορά σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων.

«Η στρατηγική μας έχει σαφήνεια και στόχος μας είναι η ενδυνάμωση της παλέτας των προϊόντων μας. Δεν φτάνει μόνο να δίνουμε δάνεια αλλά πρέπει να προσφέρουμε σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία. Οι πελάτες μας θέλουν βοήθεια για να πάνε στο επόμενο βήμα της δικής τους ωρίμανσης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο CEO της Alpha Bank.

Μετασχηματισμός πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας

Για να αναπτυχθεί, όμως η όλη στρατηγική έχει προηγηθεί μια σκληρή δουλειά στην οργάνωση της τράπεζας. Όπως είπε ο πρόεδρος της τράπεζας Δημήτρης, Τσιτσιράγκος, μια μεγάλη διαδικασία μετασχηματισμού, με αιχμή την ψηφιοποίηση, έλαβε χώρα τα τελευταία δύο χρόνια.

Παράλληλα, υπογράμμισε οι αξίες, οι αρχές και το όραμα του Γιάννη Κωστόπουλος ήταν αυτές που κράτησαν την τράπεζα ψηλά αλλά και την οδηγούν.

«Το σύνθημα του Κωστόπουλου ήταν το Μαζί. Και πράγματι η τράπεζα μεγάλωσε μαζί με την πελατεία της, μαζί με τη χώρα. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση της πελατείας μας, η προσφορά στην κοινωνία και ο σεβασμός στο περιβάλλον. Κοιτάμε και σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα», είπε ο πρόεδρος της Αlpha Bank.

Ασφάλειες

Σε σχέση με ένα από τα ζέοντα θέματα της αγοράς, τις απορροφήσεις ασφαλιστικών εταιρειών από τις τράπεζες και την ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης, ο Βασίλης Ψάλτης έκανε λόγο για την ανάγκη τόνωσης του πυλώνα 2 (Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης) και του πυλώνα 3 (ιδιωτική ασφάλιση), ώστε οι πολίτες να διατηρήσουν το επίπεδο ζωής μετά τη συνταξιοδότηση τους.

«Πρέπει να πάρουν αποφάσεις και εμείς είμαστε κοντά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ψάλτης.

Οι νέες συμμαχίες - Απίστευτες οι δυνατότητες του δικτύου

Σε ένα δυνατό 2026, αναφέρθηκε από την πλευρά του ο Γιώργος Λινάτσας της AXIA που είναι επικεφαλής του investment banking της τράπεζας λέγοντας χαρακτηριστικά: Το 2025 ήταν χρονιά εξαγορών, που να δείτε τι έρχεται το 2026. Είναι μοναδικές οι προοπτικές ανάπτυξης της Alpha με την UniCredit και αυτό θα φανεί του επόμενους μήνες.

«Η Alpha Bank έχει την ικανότητα να μην μένει στάσιμη και το δίκτυο της έχει απίστευτες δυνατότητες», σημείωσε ο Δημήτρης Βρανόπουλος, που μαζί με τον Αλέξανδρο Κελαϊδίτη δημιούργησαν το 2019 την Flex fin που προσφέρει υπηρεσίες factoring με μικρές επιχειρήσεις.

Ο Βασίλης Ψάλτης υπογράμμισε, εξάλλου, τη μεγάλη ανανέωση προσωπικού της τράπεζας καθώς ενισχύθηκε με 2.400 νέες προσλήψεις υπαλλήλων που διαθέτουν τις δεξιότητες εκείνες που θα υποστηρίξουν το νέο μοντέλο λειτουργίας της Alpha Bank. Σήμερα το 9% του προσωπικού της τράπεζας είναι ηλικίας κάτω των 30 ετών και ο μέσος όρος ηλικίας είναι τα 43 έτη.

Στο ΧΑ

Σημειώνεται ότι η Alpha Bank, συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα αδιάλειπτης παρουσίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αποτελώντας τη μακροβιότερη ιδιωτική Τράπεζα στην ελληνική κεφαλαιαγορά.

Η επέτειος τιμήθηκε την Τετάρτη με ειδική εκδήλωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και επενδυτικής κοινότητας καθώς και στελεχών της Τράπεζας.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ενημέρωση, από τις 2 Νοεμβρίου 1925, με την εισαγωγή των μετοχών της τότε Τράπεζας Ελληνικής Εμπορικής Πίστεως μέχρι σήμερα, η Alpha Bank έχει συνδέσει τη διαδρομή της με τις σημαντικότερες περιόδους της ελληνικής οικονομικής ιστορίας, τη βιομηχανική ανάπτυξη, τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση, την ευρωπαϊκή ενοποίηση, τις κρίσεις, και τελικά, τη μετάβαση σε μία νέα εποχή ανάπτυξης και εξωστρέφειας. Πρόκειται για μία αδιάρρηκτη σχέση με την ελληνική οικονομία, την κοινωνία και την κεφαλαιαγορά.

Ο εορτασμός των 100 χρόνων επισφραγίστηκε με την τελετή έναρξης της συνεδρίασης του ΧΑ στο κτήριο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, παρουσία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Επικρατείας Κωστή Χατζηδάκη, του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, του CEO της ΕΧΑΕ Γιάννου Κοντόπουλου, του CEΟ του Ομίλου Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη, του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας Δημήτρη Τσιτσιράγκου, της Προέδρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλικής Λαζαράκου και της Υποδιοικήτριας της Τράπεζας Ελλάδος Χριστίνας Παπακωνσταντίνου.