Συγκρότηση νέου ΔΣ στην Τράπεζα Ηπείρου

Η Τράπεζα Ηπείρου ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετατροπής της από Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου ΣΥΝ.Π.Ε. σε Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, με την επωνυμία «Τράπεζα Ηπείρου Τραπεζική Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Τράπεζα Ηπείρου ΑΕ», σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Κατά τη συνεδρίαση της 5ης Ιανουαρίου 2026, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την Τράπεζα Ηπείρου, με στόχο την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την περαιτέρω ανάπτυξη της τράπεζας.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: