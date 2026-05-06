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BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη
Ανακοινώσεις
16:54 - 06 Μάι 2026

BriQ Properties: Δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη

Reporter.gr Newsroom
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Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. ανακοίνωσε τη δωρεάν διάθεση 38.000 ιδίων μετοχών σε στελέχη και μέλη του προσωπικού της, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου μακροπρόθεσμου προγράμματος παροχών, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29ης Απριλίου 2025.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3556/2007 και του άρθρου 19 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014, ότι την 05.05.2026 διατέθηκαν δωρεάν 38.000 ίδιες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Εταιρείας προς το προσωπικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 114 του Ν.4548/2018.

Ειδικότερα διατέθηκαν προς τη Διευθύνουσα Σύμβουλο της Εταιρείας, κα. Άννα Αποστολίδου 19.000 ίδιες μετοχές, προς το Διευθυντή Οικονομικής Υπηρεσίας της Εταιρείας, κ. Εμμανουήλ Ανδρικάκη 6.000 ίδιες μετοχές, και 13.000 ίδιες μετοχές προς λοιπά στελέχη της Εταιρείας.

Η διάθεση των μετοχών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο Μακροπρόθεσμου Προγράμματος δωρεάν διάθεσης ιδίων μετοχών, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 29.04.2025 (το «Πρόγραμμα»). Το Πρόγραμμα αφορά τη δωρεάν διάθεση ιδίων μετοχών της Εταιρείας σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και του προσωπικού αυτής σύμφωνα με το άρθρο 114 του Ν. 4548/2018. Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε με την από 07.04.2026 απόφασή του την ανωτέρω διανομή.

Οι ως άνω μετοχές που διατέθηκαν δωρεάν ήταν συνολικής αξίας € 119.700 λαμβάνοντας υπόψη την τιμή κλεισίματος € 3,15 της προηγούμενης ημέρας, ενώ η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών που έχουν αποκτηθεί από την Εταιρεία ανέρχεται σε € 2,02 ανά μετοχή.

Μετά και την προαναφερόμενη διάθεση, η Εταιρεία κατέχει συνολικά 472.017 ίδιες μετοχές, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 1,00% του συνόλου των μετοχών της.

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