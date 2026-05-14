ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σχέδιο Πούτιν για απελευθέρωση Ρώσων κρατουμένων που βρίσκονται στο εξωτερικό
Ειδήσεις
09:08 - 14 Μάι 2026

Σχέδιο Πούτιν για απελευθέρωση Ρώσων κρατουμένων που βρίσκονται στο εξωτερικό

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η ρωσική Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του κοινοβουλίου της χώρας, ενέκρινε στις 13 Μαΐου νομοσχέδιο που δίνει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την εξουσία να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ξένες χώρες.

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον Ρώσο πρόεδρο να διατάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό με σκοπό την «προστασία» Ρώσων πολιτών που αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση, δίκη ή άλλες μορφές — κατά την κρίση της Μόσχας — δίωξης από ξένα κράτη και διεθνή δικαστήρια.

«Η δυτική “δικαιοσύνη” έχει μετατραπεί σε έναν κατασταλτικό μηχανισμό αντιμετώπισης όσων διαφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι», δήλωσε ο Βιατσεσλάβ Βολοντίν, πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα ώστε οι πολίτες μας στο εξωτερικό να προστατεύονται».

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα «αντιμετωπίσει την εκστρατεία ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό».

Ο Πούτιν έχει πλέον 14 ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο και να το καταστήσει νόμο του κράτους.

Η επιθετική αυτή νομοθεσία ενισχύει περαιτέρω τις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί στρατιωτική απειλή για τις γειτονικές της χώρες. Οι μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν ήδη οδηγήσει ρωσικά όπλα να πλήξουν έδαφος του ΝΑΤΟ, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες ως απάντηση.

Το πρόσχημα της «προστασίας των Ρώσων» αποτελεί επίσης πάγια γραμμή της προπαγάνδας του Κρεμλίνου και ήταν μία από τις δικαιολογίες που προβλήθηκαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία — μια εισβολή που ο Πούτιν εξαπέλυσε χωρίς να χρειάζεται αυτό το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εκτίμηση ανεξάρτητων αναλυτών ο στόχος του νόμου φαίνεται να είναι η αποτροπή σύλληψής του λόγω της ύπαρξης εντάλματος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που αφορούν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων την παράνομη εκτόπιση παιδιών

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Reuters: Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία «παραλύουν» το 9% της παγκόσμιας διύλισης πετρελαίου
Εμπορεύματα

Reuters: Οι πόλεμοι σε Ιράν και Ουκρανία «παραλύουν» το 9% της παγκόσμιας διύλισης πετρελαίου

Χάνσεν προς Αρναούτογλου: Η Κομισιόν επιταχύνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα λιπάσματα
Πολιτική

Χάνσεν προς Αρναούτογλου: Η Κομισιόν επιταχύνει το σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τα λιπάσματα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου
Ειδήσεις

Στην Κίνα ο Πούτιν στις 19 και 20 Μαΐου

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)
Ανεμοδείκτης

Ποιος να τα βάλει με τον Λαβρόφ; (video)

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις
Ειδήσεις

Νέο σφυροκόπημα στο Κίεβο: Στους 21 οι νεκροί από τις ρωσικές επιθέσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία
Ειδήσεις

Μακρόν κατά Ρωσίας: Οι τελευταίες επιθέσεις κατά ουκρανικών πόλεων φανερώνουν υποκρισία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Magazino
18/05/2026 - 00:18

Ο... ραλίστας Μάριος Ηλιόπουλος έβαλε το τρόπαιο της ΑΕΚ στην Allwyn Arena

Πολιτική
17/05/2026 - 21:37

Γεωργιάδης για κόμμα Καρυστιανού: Αν δεν έχετε καταλάβει ακόμη, είστε αφελείς…

Ειδήσεις
17/05/2026 - 21:12

Νέα «πυρά» Τραμπ κατά του Ιράν: Ο χρόνος σας τελειώνει – Δεν θα απομείνει τίποτα

Πολιτική
17/05/2026 - 20:55

Καρυστιανού: Στον Άρειο Πάγο τη Δευτέρα (18/5) για την ίδρυση του κόμματος

Πολιτική
17/05/2026 - 19:38

Συνεδριάζει τη Δευτέρα (18/5) το ΚΥΣΕΑ υπό τον πρωθυπουργό

Ειδήσεις
17/05/2026 - 19:12

Τραγωδία στη Ρόδο: Δύο νεκρές γυναίκες σε τροχαίο

Ειδήσεις
17/05/2026 - 18:59

Ισραήλ: «Βουτιά» του ΑΕΠ 3,3% στο α’ τρίμηνο εν μέσω πολέμου

Πολιτική
17/05/2026 - 18:45

ΠΑΣΟΚ: «Να δοθούν απαντήσεις» μετά από δημοσίευμα για τον υφυπουργό Εσωτερικών Β. Σπανάκη

Πολιτική
17/05/2026 - 18:22

Χρηστίδης: H κυβέρνηση πετάει στον δρόμο τους εργολαβικούς εργαζόμενους της ΕΥΔΑΠ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 17:59

Ουκρανικά πλήγματα σε πετρελαϊκές εγκαταστάσεις κοντά στη Μόσχα – Ζελένσκι: Δικαιολογημένη η επίθεση

Ναυτιλία
17/05/2026 - 17:48

Περσικός Κόλπος: Εκρηκτική άνοδος στα ναύλα και χάος στις μεταφορές

Πολιτική
17/05/2026 - 17:22

Ρουσόπουλος: Τελειώνει η ενδοσκόπηση, αρχίζει η μάχη των εκλογών

Πολιτική
17/05/2026 - 16:47

Μητσοτάκης στο Europe Gulf Forum: Ώρα να ενισχύσουμε τη συνεργασία Ευρώπης και χωρών του Κόλπου

Πολιτική
17/05/2026 - 16:24

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: Ο μόνος πρωθυπουργός μεταπολιτευτικά που παρουσιάζει εαυτόν σαν Μεσσία

Magazino
17/05/2026 - 15:58

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν τον Akyla – Η αναντιστοιχία μεταξύ Επιτροπών και televoting

Ειδήσεις
17/05/2026 - 15:29

Axios: Ανησυχία στις ΗΠΑ για ενδεχόμενη εισβολή της Κίνας στην Ταϊβάν εντός πενταετίας

Πολιτική
17/05/2026 - 14:59

Πολάκης: Φληναφήματα τα περί μη συμμετοχής μου σε Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή

Ειδήσεις
17/05/2026 - 14:21

Αμπού Ντάμπι: Πυρκαγιά από επίθεση drone κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah

Πολιτική
17/05/2026 - 14:16

Μητσοτάκης: Εκλογές το 2027 – Οδικός χάρτης για το 2030 και «καρφιά»

Πολιτική
17/05/2026 - 13:59

Έπαινοι Γιούνκερ για Μητσοτάκη: Κυριάκο, είσαι ένας σπουδαίος πρωθυπουργός

Φορολογία
17/05/2026 - 13:36

Εκτόξευση ληξιπρόθεσμων οφειλών – Στο «στόχαστρο» της ΑΑΔΕ οι «συνήθεις» φοροφυγάδες

Πολιτική
17/05/2026 - 13:08

Μέτσολα στο Συνέδριο ΝΔ: Με την Ελλάδα ξανά στην καρδιά της Ευρώπης θα τα καταφέρουμε

Πολιτική
17/05/2026 - 12:50

ΠΑΣΟΚ: Δεν πείθει πλέον κανέναν ο πρωθυπουργός που «θυμώνει και λυπάται»  

Ειδήσεις
17/05/2026 - 12:30

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 2 του Μετρό – Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:59

Πότε κλείνουν τα σχολεία – Πότε τελειώνουν οι εξετάσεις σε Γυμνάσια και Λύκεια

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:46

Υποθαλάσσια καλώδια: Η νέα «ψηφιακή» πηγή ισχύος του Ιράν στον βυθό του Ορμούζ

Πολιτική
17/05/2026 - 11:29

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ κατά Γεωργιάδη για παρακμή και πολιτικές αγυρτίες

Ειδήσεις
17/05/2026 - 11:11

Επιδημία Έμπολα σε Ουγκαντα και Κονγκό: Προειδοποιήσεις ΠΟΥ για κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη δημόσια υγεία

Πολιτική
17/05/2026 - 10:59

Το παρασκήνιο της διαγραφής Πολάκη και η επόμενη μέρα για τον ΣΥΡΙΖΑ

Ειδήσεις
17/05/2026 - 10:24

Παλαιό Ψυχικό: Άσκηση ετοιμότητας της ΕΛΑΣ – Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ