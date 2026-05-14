Σχέδιο Πούτιν για απελευθέρωση Ρώσων κρατουμένων που βρίσκονται στο εξωτερικό

Η ρωσική Κρατική Δούμα, η κάτω βουλή του κοινοβουλίου της χώρας, ενέκρινε στις 13 Μαΐου νομοσχέδιο που δίνει στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν την εξουσία να διατάσσει στρατιωτικές επιχειρήσεις σε ξένες χώρες.

Ο νόμος δίνει την δυνατότητα στον Ρώσο πρόεδρο να διατάζει ανάπτυξη στρατευμάτων στο εξωτερικό με σκοπό την «προστασία» Ρώσων πολιτών που αντιμετωπίζουν σύλληψη, κράτηση, δίκη ή άλλες μορφές — κατά την κρίση της Μόσχας — δίωξης από ξένα κράτη και διεθνή δικαστήρια.

«Η δυτική “δικαιοσύνη” έχει μετατραπεί σε έναν κατασταλτικό μηχανισμό αντιμετώπισης όσων διαφωνούν με τις αποφάσεις που επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι», δήλωσε ο Βιατσεσλάβ Βολοντίν, πρόεδρος της ρωσικής Κρατικής Δούμας.

«Υπό αυτές τις συνθήκες, είναι σημαντικό να κάνουμε τα πάντα ώστε οι πολίτες μας στο εξωτερικό να προστατεύονται».

Ο Αντρέι Καρταπόλοφ, επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας της Δούμας, υποστήριξε ότι η προτεινόμενη νομοθεσία θα «αντιμετωπίσει την εκστρατεία ανεξέλεγκτης ρωσοφοβίας που συνεχίζεται στο εξωτερικό».

Ο Πούτιν έχει πλέον 14 ημέρες για να υπογράψει το νομοσχέδιο και να το καταστήσει νόμο του κράτους.

Η επιθετική αυτή νομοθεσία ενισχύει περαιτέρω τις προειδοποιήσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων ότι η Ρωσία αποτελεί στρατιωτική απειλή για τις γειτονικές της χώρες. Οι μαζικές επιθέσεις της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχουν ήδη οδηγήσει ρωσικά όπλα να πλήξουν έδαφος του ΝΑΤΟ, ενώ οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τις αμυντικές τους δυνατότητες ως απάντηση.

Το πρόσχημα της «προστασίας των Ρώσων» αποτελεί επίσης πάγια γραμμή της προπαγάνδας του Κρεμλίνου και ήταν μία από τις δικαιολογίες που προβλήθηκαν για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία — μια εισβολή που ο Πούτιν εξαπέλυσε χωρίς να χρειάζεται αυτό το νομοσχέδιο.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εκτίμηση ανεξάρτητων αναλυτών ο στόχος του νόμου φαίνεται να είναι η αποτροπή σύλληψής του λόγω της ύπαρξης εντάλματος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, που αφορούν κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία, μεταξύ των οποίων την παράνομη εκτόπιση παιδιών