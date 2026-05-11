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ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο
Ακίνητα
20:30 - 11 Μάι 2026

ΕΤΑΔ: Προκήρυξη διαγωνισμών για την παραχώρηση απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλών στη Ρόδο

Reporter.gr Newsroom
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Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου, (ΕΤΑΔ), θυγατρική του Υπερταμείου προχώρησε σήμερα στην προκήρυξη διεξαγωγής διαγωνισμών για την παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης, τμημάτων των τουριστικών δημοσίων κτημάτων (ΤΔΚ) αιγιαλών Ακτή Κανάρη, Ακτή Μιαούλη, Ενυδρείου, Ιαλυσσού, Ιξιά και Τσαμπίκα, στην Ρόδο που υπάγονται στη διαχείρισή της.

Η διαδικασία αφορά συνολικά 91 τμήματα αιγιαλού και υλοποιείται με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των παραλιών κατά τη θερινή περίοδο, την εξυπηρέτηση των πολιτών και επισκεπτών και την εύρυθμη δραστηριοποίηση των επιχειρήσεων.

Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να προβούν σε αίτημα μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της ΕΤΑΔ, συμπληρώνοντας σχετική φόρμα, στην οποία θα δηλώνουν τα στοιχεία και τις θέσεις που επιθυμούν να διεκδικήσουν μέσω των διαγωνισμών.

Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών έχει οριστεί έως την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026, και 16:30 ώρα Ελλάδος. Η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της οικονομικής προσφοράς θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες που θα περάσουν επιτυχώς το στάδιο ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής σύμφωνα με τους Όρους Διαγωνισμού.

Η ΕΤΑΔ εφαρμόζει ενιαίο πλαίσιο διαχείρισης για όλους τους αιγιαλούς αρμοδιότητάς της, με σαφείς και κοινά εφαρμόσιμους κανόνες, διασφαλίζοντας συνθήκες προβλεψιμότητας και ασφάλειας δικαίου για πολίτες και επιχειρήσεις.

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