Υπερκάλυψη €1,7 δισ. στην έκδοση ομολόγου της Τράπεζας Κύπρου

Η Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (μαζί με τη θυγατρική της, Bank of Cyprus Public Company Limited (η ‘Τράπεζα’), και μαζί με τις θυγατρικές της Τράπεζας, το ‘Συγκρότημα’) ανακοινώνει ότι στις 13 Μαΐου 2026 η Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση και την τιμολόγηση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας ύψους €300 εκατ. (το ‘Ομόλογο’), μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιακών Δανείων (‘EMTN Programme’) της.

Το Ομόλογο εκδόθηκε σε τιμή 99.822% και φέρει ετήσιο σταθερό επιτόκιο ύψους 3.875% το οποίο θα καταβάλλεται ετησίως αναδρομικά μέχρι την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης στις 20 Μάϊου 2030 και απόδοση ύψους 3.924%. Το Ομόλογο λήγει στις 20 Μάϊου 2031, ωστόσο η Τράπεζα έχει το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, νοουμένου ότι πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις (περιλαμβανομένης της λήψης των απαραίτητων εποπτικών εγκρίσεων) όπως ορίζονται στους Όρους και Προϋποθέσεις. Εάν το Ομόλογο δεν εξοφληθεί από την Τράπεζα κατά την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης, το επιτόκιο από την Ημερομηνία Πρόωρης Εξόφλησης μέχρι την ημερομηνία λήξης θα είναι κυμαινόμενο, ίσο με 3 μηνών Euribor + 100 μ.β., και θα καταβάλλεται κάθε τρίμηνο αναδρομικά.

Ο διακανονισμός του Ομολόγου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 20 Μάϊου 2026 και το Ομόλογο θα εισαχθεί στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση είχε σημαντική ζήτηση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον πέραν των 120 θεσμικών επενδυτών, με το βιβλίο προσφορών να έχει υπερκαλυφθεί περίπου 6 φορές και να ξεπερνά τα €1.7 δισ. (€1,9 δισ. στο ανώτατο σημείο), και με την τελική τιμολόγηση να είναι κατά 30-35 μ.β. χαμηλότερη από την αρχική ένδειξη τιμολόγησης.

Η επιτυχία της συναλλαγής, σε σχέση με τη συμμετοχή επενδυτών και την τελική τιμολόγηση, αποτελεί απόδειξη της αναγνώρισης από την αγορά του δυνατού οικονομικού προφίλ του Συγκροτήματος.

Το Ομόλογο αναμένεται να πληροί τα κριτήρια για την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (‘MREL’) συνεισφέροντας έτσι στις απαιτήσεις MREL της Τράπεζας. Η συναλλαγή βελτιώνει τον δείκτη MREL της Τράπεζας (ως % των σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων (‘RWAs’)) κατά περίπου 284 μονάδες βάσης 1 , διατηρώντας ένα άνετο περιθώριο πάνω από τις τρέχουσες απαιτήσεις MREL, οι οποίες ανέρχονται σε 24.03%2 των RWAs και 5.91% του μέτρου συνολικού ανοίγματος του Δείκτη Μόχλευσης (‘LRE’), τις οποίες η Τράπεζα οφείλει να πληροί σε συνεχή βάση.

Οι BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Deutsche Bank AG και Goldman Sachs Bank Europe SE ενήργησαν ως από κοινού διοργανωτές του βιβλίου προσφορών της έκδοσης (‘Joint Lead Managers’). Η Bank of Cyprus Public Company Limited ενήργησε ως Co-Manager.

Η Sidley Austin LLP ενήργησε ως ο νομικός σύμβουλος της Τράπεζας ως προς το Αγγλικό Δίκαιο και οι Χρυσαφίνης και Πολυβίου ΔΕΠΕ ως οι νομικοί σύμβουλοι της Τράπεζας ως προς το Κυπριακό Δίκαιο σε αυτή τη συναλλαγή.