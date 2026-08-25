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Η Snappi λανσάρει την υπηρεσία Snappi Investments – S Invest
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
23:10 - 25 Αυγ 2026

Η Snappi λανσάρει την υπηρεσία Snappi Investments – S Invest

Reporter.gr Newsroom
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 Η Snappi, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), λανσάρει την υπηρεσία SnappiInvestments – S Invest, προσθέτοντας πρόσβαση σε επενδυτικές υπηρεσίες στη διαρκώς αναπτυσσόμενη γκάμα χρηματοοικονομικών υπηρεσιών της και προσφέροντας στους πελάτες έναν απλό, πλήρως ψηφιακό τρόπο, μέσω του οποίου να αρχίσουν να χτίζουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς τους στόχους μέσω υπηρεσιών διαχείρισης χαρτοφυλακίου.

Το λανσάρισμα αυτής της υπηρεσίας σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εξέλιξη της Snappi σε έναν ολοκληρωμένο συνεργάτη για τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές των πελατών της. Από τις πληρωμές, τα δάνεια και το Pay Later έως την αποταμίευση και, πλέον, τις επενδύσεις, οι πελάτες μπορούν να διαχειρίζονται τόσο τις άμεσες οικονομικές τους ανάγκες όσο και τα μακροπρόθεσμα σχέδιά τους μέσα από μία μόνο τραπεζική εφαρμογή.

Μετά την μεγάλη αποδοχή του Αποταμιευτικού Λογαριασμού της Snappi, ο οποίος προσφέρει στους πελάτες έως 2.25% ετήσιο επιτόκιο, η υπηρεσία SnappiInvestments διευρύνει την γκάμα χρηματοοικονομικών λύσεων που διατίθενται στους πελάτες, παρέχοντας πρόσβαση σε επενδυτικές υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου σε όσους επιθυμούν να χτίσουν τους μακροπρόθεσμους οικονομικούς τους στόχους.

«Οι επενδύσεις δεν πρέπει να θεωρούνται κάτι που προορίζεται μόνο για τους ειδικούς στον κλάδο των χρηματοοικονομικών. Στόχος μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες τα εργαλεία και την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται για να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τα χρήματά τους σε όλες τις φάσεις της ζωής τους», δήλωσε η Gabriella Kindert, CEO της Snappi.

«Στην Ελλάδα, η χρηματοοικονομική ανθεκτικότητα παραμένει σημαντική πρόκληση. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το 50,5% των Ελλήνων δήλωσε ότι θα δυσκολευόταν να καλύψει ένα απροσδόκητο έξοδο ύψους περίπου 500 ευρώ το 2025*, γεγονός που καθιστά την καλλιέργεια πιο υγιών χρηματοοικονομικών συνηθειών όλο και πιο σημαντική. Για τον λόγο αυτό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες από μόνα τους δεν αρκούν. Μέσω της Snappi, του προγράμματος What The Finance και του Snappi Hub, θέλουμε να συνδυάσουμε πρακτικά χρηματοοικονομικά εργαλεία με γνώση και εκπαίδευση, βοηθώντας τους ανθρώπους να μεταβούν από τη διαχείριση των σημερινών αναγκών στη διαμόρφωση μεγαλύτερης χρηματοοικονομικής αυτοπεποίθησης για το μέλλον».

Με το Snappi Investments, η Snappi προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση, μέσω της εφαρμογής της Snappi, σε υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου, επιτρέποντάς τους:

να ολοκληρώνουν τη διαδικασία εγγραφής ως επενδυτές εξ ολοκλήρου ψηφιακά·

να συμπληρώνουν την αξιολόγηση καταλληλότητας για τον προσδιορισμό του επενδυτικού τους προφίλ

να έχουν πρόσβαση σε επιλογές χαρτοφυλακίου που ανταποκρίνονται στους στόχους και στο προφίλ κινδύνου τους

να επενδύουν σε διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια που βασίζονται σε ETF

να προσθέτουν χρήματα στις επενδύσεις τους

να ζητούν μερική ή πλήρη ρευστοποίηση

να παρακολουθούν την αξία, την κατανομή και την απόδοση του χαρτοφυλακίου τους, και

να έχουν πρόσβαση σε επενδυτικά έγγραφα, καταστάσεις επενδυτικού χαρτοφυλακίου και σχετικές πληροφορίες απευθείας μέσα από την εφαρμογή.

Ανάλογα με τις απαντήσεις του πελάτη στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης καταλληλότητας, προσδιορίζεται το επενδυτικό του προφίλ από «Συντηρητικό» έως «Επιθετικό», και παρουσιάζονται στον πελάτη οι αντίστοιχες επιλογές χαρτοφυλακίου.

Με την προσθήκη της υπηρεσίας Snappi Investments, η Snappi συνεχίζει να επεκτείνεται από τις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές , στη δημιουργία μίας ευρύτερης χρηματοοικονομικής σχέσης με τους πελάτες της, μέσω μιας ενιαίας ψηφιακής τραπεζικής εμπειρίας.

Η υπηρεσία Snappi Invest προσφέρεται σε συνεργασία με την Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Snappi ενεργεί ως συνδεδεμένος αντιπρόσωπος της Πειραιώς Α.Ε.Π.Ε.Υ.

που παρέχει την υπηρεσία S Invest.

ΤΑ ETF ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ ΔΕΙΚΤΗ ΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ.

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