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Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ στον Χάρη Δούκα για τις αυξήσεις στο νερό
ΥΔΡΕΥΣΗ
11:11 - 03 Φεβ 2026

Τι απαντά η ΕΥΔΑΠ στον Χάρη Δούκα για τις αυξήσεις στο νερό

Reporter.gr Newsroom
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Απάντηση στις δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα για τις αυξήσεις στα τιμολόγια ύδρευσης και αποχέτευσης δίνει η ΕΥΔΑΠ, υποστηρίζοντας ότι οι αναπροσαρμογές είναι αναγκαίες λόγω λειψυδρίας, έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΑΕΥ και κατευθύνονται σε επενδύσεις για την ενίσχυση του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής.

Η σχετική δήλωση:

«Με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, κ. Χάρη Δούκα, σχετικά με την αναπροσαρμογή των τιμολογίων ύδρευσης και αποχέτευσης, η ΕΥΔΑΠ οφείλει να αποκαταστήσει την αλήθεια.

Πρώτον, η αναπροσαρμογή των μη οικιακών τιμολογίων στα οποία εντάσσονται και οι Δήμοι, έχει ως στόχο την ορθολογική χρήση του νερού από μεγάλους καταναλωτές, σε μια περίοδο που η Αττική έχει κηρυχθεί σε κατάσταση λειψυδρίας και που η εφαρμογή δράσεων και μέτρων εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης από τους Δήμους καθίσταται αναγκαία.

Δεύτερον, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) έχει εγκρίνει τόσο το επιτρεπόμενο έσοδο όσο και την τιμολογιακή πολιτική της ΕΥΔΑΠ έως το 2029, μετά από την προβλεπόμενη δημόσια διαβούλευση. Κάθε κόστος και κάθε επένδυση ελέγχονται εξονυχιστικά, ώστε να διασφαλίζεται ο ανταποδοτικός χαρακτήρας τους, η προστασία των καταναλωτών και η ανάληψη πρωτοβουλιών για τη μείωση της κατασπατάλησης νερού από μεγάλους καταναλωτές, όπως οι Δήμοι.

Σημειώνεται ότι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων της ΕΥΔΑΠ που ενέκρινε η ΡΑΕΕΥ είναι μικρότερη από τον σωρευτικό πληθωρισμό των τελευταίων 17 ετών και προβλέπει προστασία για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες το πάγιο μηδενίζεται, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού λογαριασμού τους.

Τρίτον, τα έσοδα από την αναπροσαρμογή κατευθύνονται σε ένα ανταποδοτικό επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που περιλαμβάνει αντικατάσταση παλαιών αγωγών, μείωση διαρροών, ψηφιακή παρακολούθηση δικτύων και ενίσχυση της ανθεκτικότητας του υδροδοτικού συστήματος της Αττικής. Ο κ. Δούκας δεν αναφέρθηκε στο γεγονός ότι βασικοί μέτοχοι της ΕΥΔΑΠ είναι το Ελληνικό Δημόσιο (50+1%) και το Υπερταμείο (11,33%) κάτι που σημαίνει ότι το συντριπτικό ποσοστό μερισμάτων που υποχρεούται ως εισηγμένη εταιρεία η ΕΥΔΑΠ να διανέμει, επιστρέφει στο Δημόσιο Λογιστικό.

Τέλος, ακόμη και μετά την αναπροσαρμογή, το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ παραμένει το χαμηλότερο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, ενώ για διάστημα 17 ετών τα τιμολόγια παρέμειναν αμετάβλητα, με την Εταιρεία να καλύπτει διαχρονικά τις αυξήσεις του ενεργειακού και λειτουργικού κόστους, χωρίς επιβάρυνση των καταναλωτών. Η ΕΥΔΑΠ παραμένει σταθερά προσηλωμένη στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος και στη διασφάλιση ποιοτικών, αξιόπιστων και οικονομικά προσιτών υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης προς όλους τους πολίτες».

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