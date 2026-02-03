Η Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζει τον Άδωνι «κότα» κι εκείνος την μηνύει για τη Βιολάντα

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις δηλώσεις που έκανε το πρωί της Τρίτης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει τον υπουργό Υγείας «κότα».

Η ένταση προκλήθηκε από την καταγγελία της κυρίας Κωνσταντοπούλου περί σκόπιμης συγκάλυψης του δυστυχήματος στη Βιολάντα από τον κ. Γεωργιάδη. Σε απάντηση, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως πρόσθεσε, «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Αναφερόμενος, επίσης, στη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

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Ο χαρακτηρισμός «κότα» και η νέα απάντηση

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού Υγείας σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του, είπε στο Kontra Channel: «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα», προσθέτοντας αμέσως μετά «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, ανέφερε για τον κ. Γεωργιάδη ότι «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4zyk534hhd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η απάντηση Γεωργιάδη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας επανήλθε με ανάρτηση στο Χ το πρωί της Τρίτης, υπενθυμίζοντας ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια», καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2018576726402470231}