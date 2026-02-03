ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζει τον Άδωνι «κότα» κι εκείνος την μηνύει για τη Βιολάντα
Πολιτική
10:51 - 03 Φεβ 2026

Η Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζει τον Άδωνι «κότα» κι εκείνος την μηνύει για τη Βιολάντα

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Νέος γύρος αντιπαράθεσης ξέσπασε ανάμεσα στον Άδωνι Γεωργιάδη και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά τις δηλώσεις που έκανε το πρωί της Τρίτης η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες νωρίτερα είχε αποκαλέσει τον υπουργό Υγείας «κότα».

Η ένταση προκλήθηκε από την καταγγελία της κυρίας Κωνσταντοπούλου περί σκόπιμης συγκάλυψης του δυστυχήματος στη Βιολάντα από τον κ. Γεωργιάδη. Σε απάντηση, ο υπουργός Υγείας ανακοίνωσε πως θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο κ. Γεωργιάδης.

Όπως πρόσθεσε, «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Αναφερόμενος, επίσης, στη μήνυση που έχει καταθέσει σε βάρος του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Άδωνις Γεωργιάδης σημείωσε: «για το ότι πήγε 10 λεπτά πριν λήξει η προθεσμία δεν είπε τίποτα άρα ισχύει. Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg54fvkjm05l?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ο χαρακτηρισμός «κότα» και η νέα απάντηση

Το βράδυ της Δευτέρας, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, σχολιάζοντας τις αναφορές του υπουργού Υγείας σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του, είπε στο Kontra Channel: «ο σοφός λαός λέει κάτι για τον γάιδαρο αλλά δεν κάνω καμία παρομοίωση για τα ζώα γιατί τα αγαπώ πολύ, προσπαθώ να μην παρομοιάζω τα ζώα με αυτά τα τέρατα. Έσφιξαν τα γάλατα γιατί έφαγε μήνυση, ο ίδιος είχε 3 μήνες περιθώριο για να κάνει μήνυση, γιατί είναι κότα», προσθέτοντας αμέσως μετά «είναι παρομοίωση για ζωάκι και πτηνό και το αποσύρω».

Συνεχίζοντας σε έντονο ύφος, ανέφερε για τον κ. Γεωργιάδη ότι «είναι πρόσωπο που εκχυδαΐζει και προσβάλει και μειώνει με όλους τους τρόπους. Τα πρόσωπα αυτά για τη φασιστική συμπεριφορά και τον ακραίο σεξισμό, όταν δεν καταλαβαίνουν με άλλο τρόπο θα καταλάβουν με δικαστικό».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg4zyk534hhd?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η απάντηση Γεωργιάδη

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υγείας επανήλθε με ανάρτηση στο Χ το πρωί της Τρίτης, υπενθυμίζοντας ότι «κάποιος από την Αριστερά στο παρελθόν μου έκανε τα ίδια, την κατάληξη την ξέρετε αλλά δεν μαθαίνουν…». «Τα υπόλοιπα στα δικαστήρια», καταλήγει στην ανάρτησή του.

{https://x.com/AdonisGeorgiadi/status/2018576726402470231}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/02/2026 - 12:46
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σωτηρέλης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Η κυβέρνηση αυτή έχει μεγάλο έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας
Πολιτική

Σωτηρέλης για Συνταγματική Αναθεώρηση: Η κυβέρνηση αυτή έχει μεγάλο έλλειμμα θεσμικής αξιοπιστίας

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ νέες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ
Οικονομία

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ νέες δράσεις για την προώθηση της ισότητας των φύλων και καταπολέμηση της βίας σε ΑΕΙ

Κέρδη στις ευρωαγορές μετά την ιστορική «βουτιά» στα πολύτιμα μέταλλα
Χρηματιστήρια

Κέρδη στις ευρωαγορές μετά την ιστορική «βουτιά» στα πολύτιμα μέταλλα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
Πολιτική

Επιτροπή Δεοντολογίας: Εισήγηση υπέρ της άρσης ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης
Ειδήσεις

Μπέσεντ: Οι ΗΠΑ εξετάζουν κυρώσεις κατά της Κίνας για «κλοπή» μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα
Πολιτική

Άρειος Πάγος: Ο Βελόπουλος κατέθεσε μήνυση για τις δηλώσεις Γεωργιάδη περί χρηματισμού Τσίπρα

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία
Πολιτική

Βολές ΕΛΑΣ σε Μητσοτάκη: Καλά ξεμπερδέματα στη δεξιά πολυκατοικία 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
16/08/2026 - 12:28

Ακίνητα: Ποιοι μπορούν να μην πληρώνουν 3 χρόνια φόρο για τα ενοίκια - Η κρίσιμη προθεσμία

Φορολογία
16/08/2026 - 11:59

Επιχείρηση νοίκιαζε 132 αυτοκίνητα που είχε δηλώσει σε ακινησία – Βαρύ πρόστιμο

Magazino
16/08/2026 - 11:46

Αύγουστος στην Αθήνα: 5 μαγαζιά που κάνουν τις διακοπές να μοιάζουν λίγο πιο κοντά

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:18

Ουκρανικά drones έπληξαν τα περίχωρα της Μόσχας, ένας νεκρός - Χτυπήθηκε αποθήκη της Wildberries

Ειδήσεις
16/08/2026 - 11:13

Χιλιάδες άνθρωποι χωρίς σπίτι μετά τον σεισμό στην Ινδονησία που άφησε πίσω του 51 νεκρούς

Άλλοι Αρθρογράφοι
16/08/2026 - 11:05

Για τον Στέφανο Μάνο

Ειδήσεις
16/08/2026 - 10:57

Τα 5 καλύτερα μέρη για να χτίσει κανείς μια ζωή στο εξωτερικό

Ανεμοδείκτης
16/08/2026 - 09:55

Το γενέθλιο προσκύνημα της Μαντόνα στη Μονή Βαρλαάμ

Εκλογές ΗΠΑ
16/08/2026 - 09:37

ΗΠΑ: Οι υποψήφιοι των Ρεπουμπλικανών για την προεδρία το 2028 - Ποιοι ξεχωρίζουν

Magazino
15/08/2026 - 22:02

Η «πλάτη» της Σάμου: Το βασιλικό, γεμιστό έδεσμα του Δεκαπενταύγουστου

Ειδήσεις
15/08/2026 - 21:05

Η Ρωσία έχει μετατραπεί σε οικονομία δύο ταχυτήτων - Τι δείχνει η αγορά... μπισκότων

Ειδήσεις
15/08/2026 - 20:11

25 χρόνια ΑΚP: Ο «ιστορικός μετασχηματισμός» του Ερντογάν αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:44

Τι πρέπει να γνωρίζετε για τους ισχυρισμούς του Λουίτζι Μαντζιόνε περί «Double Jeopardy»

Ειδήσεις
15/08/2026 - 19:04

Η Νότια Κορέα προτείνει συνομιλίες για τον επίσημο τερματισμό του πολέμου με τη Βόρεια Κορέα

Πολιτική
15/08/2026 - 18:41

ΠΑΣΟΚ: Ο Στέφανος Μάνος υπηρέτησε σταθερά τις ιδεολογικές του αρχές

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/08/2026 - 18:10

Τουρισμός: Ο Αύγουστος δίνει ανάσα και το last minute αλλάζει τα δεδομένα

Εμπορεύματα
15/08/2026 - 17:03

Η Κίνα ανοίγει την πρώτη τακτική διαδρομή μεταφοράς εμπορευμάτων μέσω της Αρκτικής

Ειδήσεις
15/08/2026 - 16:23

ΗΠΑ-Ιράν: Ο πόλεμος έχει πλέον να κάνει με το ποιος θα λυγίσει πρώτος υπό την οικονομική πίεση

Πολιτική
15/08/2026 - 15:59

Τασούλας: Η Τουρκία να αναγνωρίσει τη Γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού

Πολιτική
15/08/2026 - 15:40

Φιντάν: Η συμμαχία Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ έχει στόχο την Τουρκία

Πολιτική
15/08/2026 - 15:12

Ίδρυση νέου κόμματος: «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2.0» με αρχηγό τον Γιάννη Σελινόπουλο

Ναυτιλία
15/08/2026 - 14:56

Η Diana Shipping αποσύρει την προσφορά εξαγοράς της Genco Shipping

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
15/08/2026 - 14:45

Η ΕΕΤΤ αποχαιρετά τον Πρόεδρό της, Καθηγητή Δημήτρη Βαρουτά

Ειδήσεις
15/08/2026 - 14:33

Copernicus: 2.480 στρέμματα έκαψε η πυρκαγιά στη Χαλκιδική

Πολιτική
15/08/2026 - 14:16

Δένδιας με το... βλέμμα στην Άγκυρα: Αυταρχικές απόψεις προσπαθούν να αλλάξουν το κεκτημένο του Διεθνούς Δικαίου

Πολιτική
15/08/2026 - 11:47

Μητσοτάκης: Η σκέψη μας με όσους δίνουν καθημερινό αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές

Πολιτική
15/08/2026 - 11:29

«Έλληνες Αναποφάσιστοι», ήρθε ο Ψηφιακός Βοηθός Πολιτικής Απόφασης

Ειδήσεις
15/08/2026 - 11:08

Σεισμός 7,7 ρίχτερ συγκλόνισε την Ινδονησία - Δεκάδες νεκροί

Πολιτική
15/08/2026 - 11:04

Ανδρουλάκης: Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον, με αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Πολιτική
15/08/2026 - 10:19

Πέθανε σε ηλικία 87 ετών o Στέφανος Μάνος

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ