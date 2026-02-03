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Αναδίπλωση Αλεξοπούλου μετά τη δήλωσή της ότι «το τζάμπα πέθανε»
Πολιτική
10:54 - 03 Φεβ 2026

Αναδίπλωση Αλεξοπούλου μετά τη δήλωσή της ότι «το τζάμπα πέθανε»

Reporter.gr Newsroom
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Δημόσια συγγνώμη απηύθυνε το πρωί της Δευτέρας (3/2) η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, προς όσους ένιωσαν προσβεβλημένοι από τη φράση «το τζάμπα πέθανε», η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1, η κυρία Αλεξοπούλου τόνισε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να αναφερθεί στους εκπαιδευτικούς, διευκρινίζοντας πως το σχόλιό της αφορούσε αποκλειστικά τη ρητορική της αντιπολίτευσης. «Αν προκάλεσα το κοινό αίσθημα, ζητώ συγγνώμη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι ο τρόπος με τον οποίο διατύπωσε τη φράση της ήταν ατυχής, υπογραμμίζοντας πως δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως πολιτικός που αγνοεί τις ανάγκες και τις δυσκολίες των πολιτών. Όπως εξήγησε, η αναφορά της σχετιζόταν με τον τρόπο που, κατά την άποψή της, η αντιπολίτευση διαχειρίζεται τα δημόσια ζητήματα, υιοθετώντας τη λογική του «λεφτά υπάρχουν».

Η βουλευτής επεσήμανε ότι γνωρίζει από κοντά τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί συμπολίτες της, προσθέτοντας πως μέλος της οικογένειάς της εργάζεται ως γιατρός σε νησί, γεγονός που -όπως είπε- ενισχύει την κατανόησή της για την καθημερινότητα των πολιτών.

Κλείνοντας, ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της κυνικό και επανέλαβε πως στόχος της ήταν να ασκήσει κριτική στη λογική της ανεξέλεγκτης παροχολογίας, η οποία -όπως σημείωσε- ενδέχεται να υπονομεύσει το μέλλον των επόμενων γενεών. Παραδέχθηκε τέλος ότι, από τη στιγμή που η δήλωσή της προκάλεσε τέτοια έντονη αντίδραση, θα μπορούσε να έχει διατυπωθεί με διαφορετικό τρόπο.

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