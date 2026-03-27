Πυροσβεστικό σώμα: Προκήρυξη διαγωνισμού για εξειδικευμένο προσωπικό

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Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη εξειδικευμένου προσωπικού Ειδικών Καθηκόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ενίσχυσης του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πιο συγκεκριμένα, προκηρύσσονται συνολικά 24 θέσεις για την κατάταξη ιδιωτών στο Πυροσβεστικό Σώμα ως προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων στην κατηγορία Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η κατανομή των θέσεων για την κατηγορία αξιωματικοί Πληροφορικής και Επικοινωνιών έχει ως εξής:

2 θέσεις για Διαχειριστή Βάσεων Δεδομένων

3 θέσεις για Διαχειριστή Λειτουργικών Συστημάτων και Υποδομών IT

2 θέσεις για Προγραμματιστή εφαρμογών – Ανάπτυξη λογισμικού

1 θέση για Μηχανικό Κυβερνοασφάλειας

1 θέση για Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση

4 θέσεις για Μηχανικό Δικτύων Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις για Γεωπληροφορική (GIS)

Η κατανομή των θέσεων για την κατηγορία χαμηλόβαθμο προσωπικό Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι:

2 θέσεις για Τεχνικό Υποδομών IT

3 θέσεις για Τεχνικό Ασύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις για Τεχνικό Ενσύρματων Τηλεπικοινωνιών

2 θέσεις για Ειδικό Γεωγραφικών Συστημάτων (GIS)

Οι επιτυχόντες του διαγωνισμού θα τοποθετηθούν στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για την προκήρυξη και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην επίσημη ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος.