Skroutz: Έως 50% έκπτωση σε πάνω από 100.000 προϊόντα στην κατηγορία «Μόδα»

Με την έναρξη των θερινών εκπτώσεων, ο καταναλωτής μπορεί να βρει στο Skroutz, μεγάλες προσφορές στην κατηγορία Μόδα, με εκπτώσεις έως και 50% σε πάνω από 100.000 προϊόντα.

Από sneakers μέχρι γυναικεία μαγιό, και από ανδρικές βερμούδες μέχρι γυναικεία σανδάλια, οι επιλογές καλύπτουν κάθε καλοκαιρινό ντύσιμο και στυλ. Ανάμεσα στις πιο δημοφιλείς κατηγορίες προϊόντων με έκπτωση, ξεχωρίζουν τα sneakers με εκπτώσεις έως 40%, τα ανδρικά T-shirts και μαγιό έως 40%, οι γυναικείες τσάντες έως 35%, τα γυναικεία σανδάλια και μαγιό έως 40%.

Οι online fashion αγορές αποτελούν αγαπημένη κατηγορία των καταναλωτών που καταγράφεται και από την εντυπωσιακή άνοδο στις αγορές μόδας μέσω Skroutz. Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται πάνω από 35% αύξηση στον τζίρο στη γυναικεία ένδυση και πάνω από 26% στην ανδρική τον Ιούνιο 2025 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2024. Ενώ στις επιμέρους υποκατηγορίες ξεχωρίζει η αυξητική τάση του τζίρου στα sneakers (28%), στα αθλητικά παπούτσια με 38%, στα ανδρικά μαγιό με 30%, στα ανδρικά ρολόγια με 25% και στις ανδρικές βερμούδες και μπλούζες με 35% και 24% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2024. Στη γυναικεία μόδα τώρα, οι υποκατηγορίες που παρουσιάζουν αύξηση του τζίρου σε σχέση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα είναι τα γυναικεία φορέματα με αύξηση 27%, τα γυναικεία ρολόγια με 21% και τα γυναικεία σανδάλια με 18%.

Για την περίοδο των καλοκαιρινών εκπτώσεων ο καταναλωτής μπορεί να βρει στο Skroutz σε έκπτωση, πάνω από 22.000 προϊόντα στην κατηγορία ανδρικά ρούχα και πάνω από 24.000 γυναικεία ρούχα.

Τέλος, το skroutz προσφέρει από την έναρξη των εκπτώσεων έως και τις 17 Ιουλίου, για κάθε fashion αγορά άνω των 80€, κουπόνι αξίας 10€ για την επόμενη αγορά τους στην ίδια κατηγορία. Δείτε εδώ περισσότερα.