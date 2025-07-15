Οι ηγέτιδες εταιρείες στην Ελλάδα που αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης

Την Τρίτη 15 Ιουλίου ανακοινώνεται για 8η συνεχή χρονιά από το QualityNet Foundation ο Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης The Quality ESG Index, σύμφωνα με τον οποίο καθορίζονται οι «The Most Sustainable Companies in Greece 2025». Η ένταξη επιχειρήσεων στη λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece» αποτελεί την ανώτατη διάκριση Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα.

Η λίστα των «The Most Sustainable Companies in Greece 2025», διαμορφώνεται με βάση την αξιολόγηση των επιδόσεων ενός οργανισμού ως προς τα ESG κριτήρια (Περιβάλλον-Κοινωνία-Διακυβέρνηση), καλύπτοντας την ολιστική προσέγγιση που έχει μια εταιρεία ως προς την αντιμετώπιση των θεμάτων της Bιώσιμης Ανάπτυξης και της υπεύθυνης λειτουργίας της.

Οι ηγέτιδες εταιρείες που ανακοινώνονται φέτος, αποτελούν πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης στην Ελλάδα, προέρχονται από 10 διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας, διαμορφώνοντας την Επιχειρηματική Χάρτα της Βιώσιμης Ανάπτυξης στη χώρα μας και είναι οι εξής:

Βιομηχανία: ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ, ALUMIL, ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ, ELVALHALCOR, IMERYS, ΜΑΙΛΛΗΣ, ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ, POLYECO, ΤΙΤΑΝ, V GROUP

Ενέργεια: ΔΕΗ, HELLENiQ ENERGY, MOTOR OIL GROUP, METLEN Energy & Metals

Τρόφιμα: ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ, ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, NESTLE ΕΛΛΑΣ

Φαρμακευτικές/Υγείας: CHIESI, FAMAR, GENESIS PHARMA, ΜΗΤΕΡΑ μέλος του ΟΜΙΛΟΥ HHG, MSD, ΥΓΕΙΑ μέλος του ΟΜΙΛΟΥ HHG

Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα: ALLIANZ, ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ξενοδοχεία: CACTUS HOTELS, ΜΕΤΑΧΑS HOSPITALITY GROUP, MITSIS GROUP, SANI/IKOS GROUP

Τεχνολογία: ΟΜΙΛΟΣ QUEST, OTE COSMOTE, QUALCO GROUP, TEMENOS

Δίκτυα/Υποδομές: ATHENS INTERNATIONAL AIRPORT (ΑΙΑ), ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (ΕΥΔΑΠ), ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΟΛΠ)

Τεχνικές/Κατασκευαστικές: ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ, LAMDA DEVELOPMENT

Retail/Λιανικό Εμπόριο: LIDL ΕΛΛΑΣ, ΟΜΙΛΟΣ FOURLIS, ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ

Η Πρόεδρος του QualityNet Foundation, κα Χρυσούλα Εξάρχου, δήλωσε: «Θερμά συγχαρητήρια στους Οργανισμούς που εντάσσονται στη λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece ” για το 2025. H λίστα του 2025 είναι σχεδόν στο σύνολό της ίδια με τη λίστα της περσινής χρονιάς και αυτό αποτελεί απόδειξη ότι οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε αυτή είναι απόλυτα δεσμευμένες και έχουν θέσει κυρίαρχα στη στρατηγική και δράση τους τη βιώσιμη ανάπτυξη. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραματίζουν οι διοικήσεις των Οργανισμών και τα στελέχη, τα οποία επιδεικνύουν στρατηγική διορατικότητα, δέσμευση και ηγετική ικανότητα. Με τη συστηματική καθοδήγηση και τη δημιουργία κουλτούρας βιωσιμότητας, ενισχύουν την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στον πυρήνα της επιχειρησιακής λειτουργίας. Η λίστα των “The Most Sustainable Companies in Greece” προβάλλει μια νέα, σύγχρονη εικόνα της ελληνικής οικονομίας, για αυτό και έχουμε δεσμευτεί να την αναδείξουμε σε διεθνείς πλατφόρμες και fora. Οι εταιρείες αυτές είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές ενός νέου, βιώσιμου και παραγωγικού μοντέλου που ενισχύει την εθνική ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα» και συνεχίζει ευχαριστώντας τα μέλη της Ανώτατης Κριτικής Επιτροπής για την συνεχή υποστήριξή τους στην Πρωτοβουλία κ.κ Παναγιώτη Αλεξάκη, καθηγητής Οικονομικών ΕΚΠΑ, Χαρούλα Απαλλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, Α΄Αντιπρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Αναστασία Στάμου, Αντιπρόεδρος Β΄Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η δημιουργία του The QualityNet ESG Index τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αναπτύσσεται με τη συνεργασία του Συνδέσμου επιχειρήσεων και βιομηχανιών (ΣΕΒ), του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων (ΣΕΒΤ), του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), ενώέχει την υποστήριξη και του German Council for Sustainable Development.