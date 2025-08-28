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Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.: Χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους €370.000 για 4 κινηματογραφικά σχέδια
Magazino
12:10 - 28 Αυγ 2025

Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.: Χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους €370.000 για 4 κινηματογραφικά σχέδια

Reporter.gr Newsroom
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Το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. ανακοινώνει την χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους 370.000€ για τέσσερα (4) κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής κατά την περίοδο 2025Α (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30.04.2025). Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα 22 αιτήσεις εκ των οποίων μια (1) αποσύρθηκε και δυο (2) κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:

SEAVIEW (μυθοπλασία)

Σενάριο: KATARINA MORANO, ZIGA DIVJAK

Σκηνοθεσία: KATARINA MORANO

Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης: 85.000 €

THANK YOU, CHARLOTTE (μυθοπλασία)

Σενάριο: BERKUN OYA

Σκηνοθεσία: BERKUN OYA

Παραγωγή: NEDA FILM MON. I.K.E.

Ποσό προέγκρισης: 100.000 €

Η ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΤΗΣ MADAME P. (μυθοπλασία)

Σενάριο: SARA DRIVER

Σκηνοθεσία: SARA DRIVER

Παραγωγή: ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KINESTET)

Ποσό προέγκρισης: 100.000 €

ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ (μυθοπλασία)

Σενάριο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ

Σκηνοθεσία: ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΣΟΥΜΕΛΗ

Παραγωγή: GRAAL Α.Ε.

Ποσό προέγκρισης: 85.000 €

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