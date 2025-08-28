Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.: Χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους €370.000 για 4 κινηματογραφικά σχέδια

Το Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ. ανακοινώνει την χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους 370.000€ για τέσσερα (4) κινηματογραφικά σχέδια που υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα ΜΕΙΟΨΗΦΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Παραγωγής κατά την περίοδο 2025Α (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 30.04.2025). Συνολικά, κατά την περίοδο 2025, υποβλήθηκαν στο πρόγραμμα 22 αιτήσεις εκ των οποίων μια (1) αποσύρθηκε και δυο (2) κρίθηκαν μη επιλέξιμες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα: SEAVIEW (μυθοπλασία) Σενάριο: KATARINA MORANO, ZIGA DIVJAK Σκηνοθεσία: KATARINA MORANO Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε. Ποσό προέγκρισης: 85.000 € THANK YOU, CHARLOTTE (μυθοπλασία) Σενάριο: BERKUN OYA Σκηνοθεσία: BERKUN OYA Παραγωγή: NEDA FILM MON. I.K.E. Ποσό προέγκρισης: 100.000 € Η ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΤΗΣ MADAME P. (μυθοπλασία) Σενάριο: SARA DRIVER Σκηνοθεσία: SARA DRIVER Παραγωγή: ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KINESTET) Ποσό προέγκρισης: 100.000 € ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ (μυθοπλασία) Σενάριο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ Σκηνοθεσία: ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΣΟΥΜΕΛΗ Παραγωγή: GRAAL Α.Ε. Ποσό προέγκρισης: 85.000 €