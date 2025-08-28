Ε.Κ.Κ.Ο.ΜΕ.Δ.: Χορήγηση προέγκρισης χρηματοδότησης συνολικού ύψους €370.000 για 4 κινηματογραφικά σχέδια

Αναλυτικά τα αποτελέσματα:
SEAVIEW (μυθοπλασία)
Σενάριο: KATARINA MORANO, ZIGA DIVJAK
Σκηνοθεσία: KATARINA MORANO
Παραγωγή: ΑΤΑΛΑΝΤΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ Α.Ε.
Ποσό προέγκρισης: 85.000 €
THANK YOU, CHARLOTTE (μυθοπλασία)
Σενάριο: BERKUN OYA
Σκηνοθεσία: BERKUN OYA
Παραγωγή: NEDA FILM MON. I.K.E.
Ποσό προέγκρισης: 100.000 €
Η ΑΛΛΟΚΟΤΗ ΣΑΓΗΝΗ ΤΗΣ MADAME P. (μυθοπλασία)
Σενάριο: SARA DRIVER
Σκηνοθεσία: SARA DRIVER
Παραγωγή: ΚΟΝΤΟΒΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (KINESTET)
Ποσό προέγκρισης: 100.000 €
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΟΥ (μυθοπλασία)
Σενάριο: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΚΑΡΑΚΗΣ
Σκηνοθεσία: ΒΑΓΓΕΛΙΩ ΣΟΥΜΕΛΗ
Παραγωγή: GRAAL Α.Ε.
Ποσό προέγκρισης: 85.000 €