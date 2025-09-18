Από τα ράφια… στις προθήκες: Ξενάγηση για το ευρύ κοινό στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο πλαίσιο της δράσης «Από τα ράφια… στις προθήκες», οργανώνει ξενάγηση για το ευρύ κοινό στις θεματικές προβολές τεκμηρίων από τις συλλογές της.

Οι συμμετέχοντες/-ούσες θα ξεναγηθούν σε μια πολιτιστική διαδρομή που συνδέει ποίηση, μουσική, θέατρο και ιστορική γνώση με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η «(Μελο)ποίηση» αναδεικνύει τη μοναδική σχέση μεταξύ ποίησης και μουσικής, παρουσιάζοντας επιλεγμένα τεκμήρια από τη Γενική Συλλογή της ΕΒΕ έργων που μελοποιήθηκαν από σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, αναδεικνύοντας τον μοναδικό διάλογο μεταξύ λέξεων και μουσικών φράσεων. Λίγο πιο πέρα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση και 20 χρόνια από τον θάνατο του Μανόλη Αναγνωστάκη παρουσιάζονται σπάνιες εκδόσεις ποιημάτων του, ανθολογίες, συλλογικοί τόμοι, το σημαντικό περιοδικό του Κριτική και μεταφράσεις του σε ευρωπαϊκές γλώσσες.

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