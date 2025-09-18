ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Από τα ράφια… στις προθήκες: Ξενάγηση για το ευρύ κοινό στην Εθνική Βιβλιοθήκη
Magazino
07:22 - 18 Σεπ 2025

Από τα ράφια… στις προθήκες: Ξενάγηση για το ευρύ κοινό στην Εθνική Βιβλιοθήκη

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, στο πλαίσιο της δράσης «Από τα ράφια… στις προθήκες», οργανώνει ξενάγηση για το ευρύ κοινό στις θεματικές προβολές τεκμηρίων από τις συλλογές της. 

Οι συμμετέχοντες/-ούσες θα ξεναγηθούν σε μια πολιτιστική διαδρομή που συνδέει ποίηση, μουσική, θέατρο και ιστορική γνώση με τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

Η «(Μελο)ποίηση» αναδεικνύει τη μοναδική σχέση μεταξύ ποίησης και μουσικής, παρουσιάζοντας επιλεγμένα τεκμήρια από τη Γενική Συλλογή της ΕΒΕ έργων που μελοποιήθηκαν από σπουδαίους Έλληνες συνθέτες, αναδεικνύοντας τον μοναδικό διάλογο μεταξύ λέξεων και μουσικών φράσεων. Λίγο πιο πέρα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση και 20 χρόνια από τον θάνατο του Μανόλη Αναγνωστάκη παρουσιάζονται σπάνιες εκδόσεις ποιημάτων του, ανθολογίες, συλλογικοί τόμοι, το σημαντικό περιοδικό του Κριτική και μεταφράσεις του σε ευρωπαϊκές γλώσσες.

Διαβάστε περισσότερα στο monopoli.gr

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Επιθεώρηση Εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα φέτος το καλοκαίρι
Εργασιακά

Επιθεώρηση Εργασίας: Αύξηση 10% των ελέγχων στον τουριστικό τομέα φέτος το καλοκαίρι

Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων
Ακίνητα

Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

Στη ζώνη των $116.500 το Bitcoin πριν τη συνεδρίαση της Fed
Νομίσματα

Στη ζώνη των $116.500 το Bitcoin πριν τη συνεδρίαση της Fed

Παπαστράτος: Θερμό αντίο στον Θέμη Χασιώτη - Η Μαρίνα Σπυριδάκη αναλαμβάνει καθήκοντα Director Public Affairs
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Παπαστράτος: Θερμό αντίο στον Θέμη Χασιώτη - Η Μαρίνα Σπυριδάκη αναλαμβάνει καθήκοντα Director Public Affairs

Κομισιόν: Προχωρά σε κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών - Πολιτικό και οικονομικό μήνυμα στο Τελ Αβίβ
Ειδήσεις

Κομισιόν: Προχωρά σε κυρώσεις κατά Ισραηλινών υπουργών - Πολιτικό και οικονομικό μήνυμα στο Τελ Αβίβ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Ιστορικός περίπατος σε κτήρια-σταθμούς για την ιστορία της
Magazino

Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος: Ιστορικός περίπατος σε κτήρια-σταθμούς για την ιστορία της

Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης
Ειδήσεις

Προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα σε κτήριο της Εθνικής Βιβλιοθήκης

Συλλυπητήρια Μενδώνη για την απώλεια του Φίλιππου Τσιμπόγλου
Πολιτική

Συλλυπητήρια Μενδώνη για την απώλεια του Φίλιππου Τσιμπόγλου

Πέθανε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππος Τσιμπόγλου
Ειδήσεις

Πέθανε ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Βιβλιοθήκης, Φίλιππος Τσιμπόγλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 20:00

Ευρωαγορές: Αναστροφή κλίματος και άνοδος με οδηγό τους ημιαγωγούς

Πολιτική
09/07/2026 - 19:42

Παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελλος από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - Ο Πολάκης διεκδικεί την αρχηγία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:38

Φλόριντα: Το αεροδρόμιο μετονομάστηκε σε «President Donald J. Trump International Airport»

Πολιτική
09/07/2026 - 19:25

Πολάκης πριν την κρίσιμη KE: Kαλεί τους αποχωρούντες να μην συμμετάσχουν στην ψηφοφορία

Ειδήσεις
09/07/2026 - 19:09

Βρετανία: Σε εξέλιξη η διαδικασία διαδοχής Στάρμερ στους Εργατικούς – Φαβορί ο Άντι Μπέρναμ

Ανακοινώσεις
09/07/2026 - 18:55

Fais Group: Επιστροφή κεφαλαίου 0,11133 ευρώ ανά μετοχή από 17 Ιουλίου

Ειδήσεις
09/07/2026 - 18:55

ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα και ΠΟΕ: Οι επιπτώσεις του πολέμου ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγάλο διάστημα

Πολιτική
09/07/2026 - 18:45

Συνάντηση Τσίπρα - Μοσκοβισί: Οι προοδευτικές δυνάμεις πρέπει να απαντήσουν στην άνοδο της Ακροδεξιάς

Φορολογία
09/07/2026 - 18:33

ΑΑΔΕ: Νέες απλουστεύσεις για τις επαναλαμβανόμενες εισαγωγές όμοιων εμπορευμάτων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ