Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

Με το νόμο 5024/2023 θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων – ακινήτων της δημόσιας περιουσίας που έχουν καταληφθεί παράνομα από ιδιώτες – υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αυστηροί όροι της νομοθεσίας.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πέρυσι σε δύο φάσεις, ανάλογα με τις περιφερειακές ενότητες: από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για ορισμένες περιοχές και από τις 31 Οκτωβρίου 2024 για τις υπόλοιπες.
Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για όλες τις περιοχές παρατείνεται κατά ένα έτος, προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.