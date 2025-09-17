Παράταση έως 11 Σεπτεμβρίου 2026 για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr παρατείνεται κατά ένα χρόνο. Πρόκειται για την τελική καταληκτική ημερομηνία, καθώς ο νόμος δεν προβλέπει περαιτέρω δυνατότητα παράτασης.

Με το νόμο 5024/2023 θεσπίστηκε η δυνατότητα εξαγοράς των διακατεχόμενων δημοσίων κτημάτων – ακινήτων της δημόσιας περιουσίας που έχουν καταληφθεί παράνομα από ιδιώτες – υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι αυστηροί όροι της νομοθεσίας.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε πέρυσι σε δύο φάσεις, ανάλογα με τις περιφερειακές ενότητες: από τις 30 Σεπτεμβρίου 2024 για ορισμένες περιοχές και από τις 31 Οκτωβρίου 2024 για τις υπόλοιπες.

Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, η προθεσμία για όλες τις περιοχές παρατείνεται κατά ένα έτος, προκειμένου οι πολίτες να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα αυτή και να επιλυθούν εκκρεμότητες που παραμένουν έως σήμερα.