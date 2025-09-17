Στη ζώνη των $116.500 το Bitcoin πριν τη συνεδρίαση της Fed

Λίγες ώρες πριν από την πολυαναμενόμενη συνεδρίαση της Fed που έχει προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα, η τιμή του Bitcoin σημείωσε άνοδο σε ένα νέο υψηλό πολλών εβδομάδων, λίγο πάνω από τα 117.200 δολάρια, πριν υποχωρήσει κάτω από τα 116.500 δολάρια. Αντίθετα, τα περισσότερα altcoins δεν κατάφεραν να σημειώσουν σημαντικές κινήσεις την τελευταία ημέρα, ενώ το BNB σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό.

Το Bitcoin βρίσκεται σε εμφανή ανοδική τάση την τελευταία εβδομάδα περίπου, μετά την ανάκαμψη από το επίπεδο στήριξης των 111.000 δολαρίων την περασμένη Τρίτη (9/9). Το περιουσιακό στοιχείο άρχισε να ανακτά σχεδόν αμέσως μέρος του εδάφους που είχε χάσει πρόσφατα και είχε ανέλθει σε πάνω από 116.000 δολάρια μέχρι την Παρασκευή (12/9).

Αρχικά απέτυχε και παρέμεινε σταθερό για το μεγαλύτερο μέρος του Σαββατοκύριακου, τουλάχιστον μετά την άνοδο στα 116.800 δολάρια το Σάββατο (13/9), όπου σταμάτησε γρήγορα. Οι «ταύροι» πέρασαν στην επίθεση τη Δευτέρα (15/9), αλλά η επακόλουθη απόρριψη στο ίδιο επίπεδο ώθησε το Bitcoin στα 114.400 δολάρια.

Ωστόσο, το Bitcoin ανέκαμψε ξανά και ανέβηκε σε λίγο πάνω από 117.200 δολάρια νωρίτερα σήμερα, το οποίο έγινε το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων. Βέβαια, αναμένεται περισσότερη μεταβλητότητα αργότερα σήμερα, όταν η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα ανακοινώσει αν θα μειώσει πράγματι τα επιτόκια, όπως πολλοί αναμένουν.

Ημερήσιες τάσεις

Αυτή τη στιγμή, το Bitcoin βρίσκεται στα 116,350,50 δολάρια και σημειώνει ημερήσια άνοδο 0,89%. Προς το παρόν, η κεφαλαιοποίηση της αγοράς του βρίσκεται σε λίγο πάνω από 2,318 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins ανέρχεται σε 56,20%.

Στα altcoins, το Ethereum σημειώνει πτώση 0,43% και βρίσκεται στα 4,483.51 δολάρια το XRP διολισθαίνει κατά 0,51% στα 3.0160 δολάρια και το Solana υποχωρεί κατά 0,45% και είναι στα 234,42 δολάρια.

Το Polkadot κινείται πτωτικά κατά 0,89% και διαμορφώνεται στα 4,1741 δολάρια, το Cardano ενισχύεται κατά 0,20% στα 0.8723 δολάρια και το Dogecoin ανεβαίνει κατά 0,26% και βρίσκεται στα 0.2654 δολάρια.

Το BNB ξεπέρασε τα 960 δολάρια νωρίτερα σήμερα, σημειώνοντας νέο ιστορικό υψηλό. Το HYPE πλησίασε επίσης το δικό του ρεκόρ, αλλά τώρα διαπραγματεύεται στα 55 δολάρια. Τα LINK, AVAX, XLM και HBAR είναι ελαφρώς στο κόκκινο σε ημερήσια βάση.

Το MYX έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των εναλλακτικών νομισμάτων με μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση, κερδίζοντας πάνω από 52% σε μια μέρα και διαπραγματευόμενο πάνω από τα 16 δολάρια. Το IP και το SKY βρίσκονται πολύ πίσω με άνοδο 7% και 2% αντίστοιχα.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων έχει αυξηθεί στα 4,124 τρισεκατομμύρια δολάρια στο CG, κερδίζοντας περισσότερα από 140 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες ημέρες.