ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πέντε ταινίες της Diane Keaton που αγαπήσαμε – και πού θα τις δείτε
Magazino
07:15 - 14 Οκτ 2025

Πέντε ταινίες της Diane Keaton που αγαπήσαμε – και πού θα τις δείτε

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την αξεπέραστη παρουσία της, η Diane Keaton δεν έπαιξε απλώς σε ταινίες, τις σημάδεψε με στυλ και γοητεία. Ακολουθούν πέντε αγαπημένες, που μπορείτε να αναζητήσετε αυτή τη στιγμή στις πιο γνωστές πλατφόρμες.

Η Diane Keaton, με καριέρα που απλώνεται σε δεκαετίες, δεν ήταν απλώς μια από τις σημαντικότερες κωμικές ηθοποιούς του Χόλυγουντ ήταν μια δυναμική, αστείρευτα ταλαντούχα προσωπικότητα που δεν χώρεσε ποτέ σε ένα μόνο κουτί. Ξεκίνησε από το Broadway, συνεργάστηκε με «τέρατα» του σινεμά όπως Francis Ford Coppola και Woody Allen, και χάραξε μια πορεία που δύσκολα ξεχνιέται. Η φιλμογραφία της είναι πλούσια και πολυδιάστατη: από βαθιά δράματα που σε βάζουν σε φιλοσοφικές κουβέντες στις 3 το πρωί, μέχρι ξεκαρδιστικές κωμωδίες που βλέπεις με πιτζάμες και ποπ κορν στο χέρι.

Και δεν έμεινε μόνο στην υποκριτική, είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο και πίσω από την κάμερα σκηνοθετώντας 4 ταινίες, πάντα με στυλ. Μιλώντας για στυλ… η Keaton ήταν και θα είναι για πάντα ένα τεράστιο style icon. Μπορεί να μάς άφησε μόλις πριν δύο μέρες (στις 11 Οκτωβρίου), όμως θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ταινίες της, τα γέλια και τα δάκρυα που μάς χάρισε. Για να κρατήσουμε τη μνήμη της ζωντανή και να τη “γιορτάσουμε” όπως της αξίζει, ετοιμάσαμε μια μικρή λίστα με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές της ταινίες, τις οποίες μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή στις πιο γνωστές πλατφόρμες.

Περισσότερα στο monopoli.gr

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2025 - 19:00
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά
Ειδήσεις

Δίκη Βαλυράκη: «Είμαστε αθώοι» υποστήριξε ο πρώτος κατηγορούμενος – Αύριο η απολογία του δεύτερου ψαρά

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια
Ειδήσεις

Μαίρη Λίντα: Έσβησε στα 91 της η σπουδαία ερμηνεύτρια

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών
Ειδήσεις

Νεκρός στο γραφείο του o ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου – Σε εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής
Ειδήσεις

Χανιά: Τροχαίο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ – Νεκρός ο ασθενής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
01/08/2026 - 09:15

Τι πλοία χτίζουν και πού ποντάρουν οι μεγαλύτεροι Έλληνες εφοπλιστές

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
01/08/2026 - 09:02

Η GEO Mobility Hellas συμπληρώνει έναν χρόνο παρουσίας στην Ελλάδα

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 23:34

Wall Street: Άνοδος με «όχημα» τις Big Tech – Στο +15% η Amazon

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:31

Reuters: Πώς είναι η αμερικανική οικονομία μετά από 18 μήνες Τραμπ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 23:19

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό, απειλούνται σπίτια – Μέτωπα σε Κάρυστο και Αίγιο

Πολιτική
31/07/2026 - 22:55

ΠΑΣΟΚ: Απάντηση στην πρόταση της ΕΛΑΣ για τα «υπερχρεωμένα» κόμματα – Ο Τσίπρας ως «Αντίνοος»

Υγεία
31/07/2026 - 22:38

Ύπνος και εγκέφαλος: Πώς οι φάσεις NREM και REM μας κρατούν υγιείς

Ειδήσεις
31/07/2026 - 22:19

Μυστήριο στην Ελβετία: Άγνωστη ζωονόσος πλήττει αγελάδες γαλακτοπαραγωγής

Ειδήσεις
31/07/2026 - 21:51

Ιταλία: Αναστέλλει τη Σένγκεν με την Ισπανία – Στους 57 οι νεκροί στη Θέουτα

Ανακοινώσεις
31/07/2026 - 21:15

Dimand: Δύο deals €158,3 εκατ. με τη ΔΕΔΔΗΕ για ακίνητα σε Ελαιώνα και Περιστέρι

Υγεία
31/07/2026 - 21:15

Ταυρίνη, Βιταμίνη D & Σίδηρος: Η αλήθεια για το μητρικό γάλα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου

Πολιτική
31/07/2026 - 20:50

Βουλή: Εγκρίθηκε η αύξηση της πραγματικής έκτισης ποινής των ισοβίων στα 30 έτη

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
31/07/2026 - 20:17

ΔΕΗ: Επεκτείνεται στην αγορά της Πολωνίας αποκτώντας χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ 277,3 MW

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
31/07/2026 - 19:56

Τράπεζες: Τα «κλειδιά» των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου – Ψηλότερα ο πήχης για το 2026

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:35

ΗΑΕ: Αλλαγές στον «χάρτη» τιμολόγησης του πετρελαίου μετά την αναταραχή στο Ορμούζ

Ειδήσεις
31/07/2026 - 19:15

Ισραήλ: «Απαράδεκτη» η συμφωνία αφοπλισμού της Χαμάς, κατά τον ακροδεξιό Μπεν Γκβίρ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
31/07/2026 - 18:53

Η Ford προωθεί την αλλαγή επιβραβεύοντας τα «ηλεκτρικά χιλιόμετρα»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:47

ΗΠΑ: Ανακάμπτει η καταναλωτική εμπιστοσύνη, αλλά οι πληθωριστικές πιέσεις επιμένουν

Πολιτική
31/07/2026 - 18:33

Γεωργιάδης: Με εθνικούς πόρους συνεχίζεται το πρόγραμμα πρόληψης «Σπύρος Δοξιάδης»

Ειδήσεις
31/07/2026 - 18:11

Μόνιμο πρόγραμμα εθνικής εμβέλειας ο «Προσωπικός Βοηθός» με ετήσια χρηματοδότηση €53 εκατ.

Σχόλια Αγοράς
31/07/2026 - 17:48

Κράτησε τα υψηλά 17ετίας το Χρηματιστήριο – Μηνιαία κέρδη 4,5%, άνοδος 21% στο επτάμηνο

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:39

Ρέθυμνο: Στον εισαγγελέα το στέλεχος του ΔΕΔΔΗΕ που συνελήφθη για την πυρκαγιά – Τι δείχνει η έρευνα

Ειδήσεις
31/07/2026 - 17:21

Στις φλόγες η περιφερειακή Αιγάλεω: Αγωνιώδεις εκκενώσεις στο Χαϊδάρι και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Οικονομία
31/07/2026 - 17:11

ΑΑΔΕ: Ναρκωτικά, λεφτά μέχρι και… παπαγάλους βρήκαν οι ελεγκτές στα τελωνεία

Χρηματιστήρια
31/07/2026 - 16:46

Ανοδικά κινείται η Wall Street με ώθηση από την Amazon

Ναυτιλία
31/07/2026 - 16:38

Δικαιώθηκε η ΟΛΘ για το λιμάνι του Βόλου – Ακυρώθηκε η ματαίωση του διαγωνισμού

Ειδήσεις
31/07/2026 - 16:25

Άλλος ένας «καυτός» Αύγουστος στην Ευρώπη – Κλιματική κρίση, πυρκαγιές και ενεργειακές πιέσεις

Νομίσματα
31/07/2026 - 16:10

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Υγεία
31/07/2026 - 16:03

Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία: Οδηγίες προστασίας από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

Αυτοδιοίκηση
31/07/2026 - 16:00

Δήμος Αθηναίων: «Κλείνουν» οι Λόφοι Λυκαβηττού και Φινόπουλου λόγω κινδύνου πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ