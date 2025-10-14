Πέντε ταινίες της Diane Keaton που αγαπήσαμε – και πού θα τις δείτε

Με την αξεπέραστη παρουσία της, η Diane Keaton δεν έπαιξε απλώς σε ταινίες, τις σημάδεψε με στυλ και γοητεία. Ακολουθούν πέντε αγαπημένες, που μπορείτε να αναζητήσετε αυτή τη στιγμή στις πιο γνωστές πλατφόρμες.

Η Diane Keaton, με καριέρα που απλώνεται σε δεκαετίες, δεν ήταν απλώς μια από τις σημαντικότερες κωμικές ηθοποιούς του Χόλυγουντ ήταν μια δυναμική, αστείρευτα ταλαντούχα προσωπικότητα που δεν χώρεσε ποτέ σε ένα μόνο κουτί. Ξεκίνησε από το Broadway, συνεργάστηκε με «τέρατα» του σινεμά όπως Francis Ford Coppola και Woody Allen, και χάραξε μια πορεία που δύσκολα ξεχνιέται. Η φιλμογραφία της είναι πλούσια και πολυδιάστατη: από βαθιά δράματα που σε βάζουν σε φιλοσοφικές κουβέντες στις 3 το πρωί, μέχρι ξεκαρδιστικές κωμωδίες που βλέπεις με πιτζάμες και ποπ κορν στο χέρι.

Και δεν έμεινε μόνο στην υποκριτική, είχε και πρωταγωνιστικό ρόλο και πίσω από την κάμερα σκηνοθετώντας 4 ταινίες, πάντα με στυλ. Μιλώντας για στυλ… η Keaton ήταν και θα είναι για πάντα ένα τεράστιο style icon. Μπορεί να μάς άφησε μόλις πριν δύο μέρες (στις 11 Οκτωβρίου), όμως θα συνεχίσει να ζει μέσα από τις ταινίες της, τα γέλια και τα δάκρυα που μάς χάρισε. Για να κρατήσουμε τη μνήμη της ζωντανή και να τη “γιορτάσουμε” όπως της αξίζει, ετοιμάσαμε μια μικρή λίστα με μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές της ταινίες, τις οποίες μπορείς να βρεις αυτή τη στιγμή στις πιο γνωστές πλατφόρμες.

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