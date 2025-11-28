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Δίχασε το αποκαλυπτικό φόρεμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ
Magazino
11:21 - 28 Νοε 2025

Δίχασε το αποκαλυπτικό φόρεμα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Reporter.gr Newsroom
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Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ επέλεξε ένα αποκαλυπτικό φόρεμα για την εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού επιμελητηρίου με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, στην οποία έδωσε το παρών.

Η επιλογή της προκάλεσε ποικίλα σχόλια και δίχασε τον κόσμο στα social media.

Κάποιοι είπαν πως το συγκεκριμένο φόρεμα παραπέμπει σε influencer και όχι σε διπλωμάτη, ενώ κάποιοι άλλοι θεώρησαν πως παραήταν αποκαλυπτικό.

Αξίζει να σημειωθεί πως η εμφάνισή της δεν σχολιάστηκε μόνο στα ελληνικά social media αλλά και διεθνώς, με το ερώτημα αν ταιριάζει μία τέτοια στυλιστική επιλογή με το θεσμικό της ρόλο.

Οι εποχές βέβαια έχουν αλλάξει· καθένας και καθεμία μπορεί να ντύνεται όπως θέλει, αρκεί να νιώθει καλά και φυσικά να μην προσβάλλει τον άλλον. Επισημαίνουμε, δε, πως η συγκεκριμένη εμφάνιση έγινε σε δεξίωση και όχι σε κάποια άλλη πιο σοβαρή περίσταση.

Το μόνο σίγουρο είναι, πάντως, πως η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ξέρει πως να κάνει εντύπωση και να τραβάει τα βλέμματα.

{https://www.instagram.com/reel/DRkuExRDAzK/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/11/2025 - 15:32
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