Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μέσω σημερινής της ανάρτησης (1/7) στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο της ιστορίας τους.

Ειδικότερα, η τοποθέτησή της έγινε με αφορμή τη συμμετοχή της στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.

Παράλληλα, η Γκίλφοϊλ εξήρε τη συμβολή του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας αισιοδοξία για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στο μέλλον.

Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση της κας. Γκίλφοϊλ

«Ήταν πραγματικά υπέροχο να μιλήσω στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα. Το @AmChamGR έχει εδώ και χρόνια φέρει κοντά φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ισχυρότερης σχέσης στην ιστορία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.

Είμαι περήφανη για όσα έχουν οικοδομήσει από κοινού οι δύο χώρες μας και ανυπομονώ για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, ώστε να ανεβάσουμε αυτή τη σχέση ακόμη υψηλότερα».