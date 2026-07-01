Γκιλφόιλ: Ισχυρότερη από ποτέ στην ιστορία η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας

Ειδικότερα, η τοποθέτησή της έγινε με αφορμή τη συμμετοχή της στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα.
Παράλληλα, η Γκίλφοϊλ εξήρε τη συμβολή του Επιμελητηρίου στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, εκφράζοντας αισιοδοξία για περαιτέρω εμβάθυνση και ανάπτυξη των διμερών σχέσεων στο μέλλον.
Ακολουθεί η σχετική ανάρτηση της κας. Γκίλφοϊλ
«Ήταν πραγματικά υπέροχο να μιλήσω στην ετήσια Γενική Συνέλευση του Αμερικανο-Ελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα. Το @AmChamGR έχει εδώ και χρόνια φέρει κοντά φίλους, συνεργάτες και υποστηρικτές που συμβάλλουν στην ενίσχυση της ισχυρότερης σχέσης στην ιστορία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ελλάδας.
Είμαι περήφανη για όσα έχουν οικοδομήσει από κοινού οι δύο χώρες μας και ανυπομονώ για τις ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά μας, ώστε να ανεβάσουμε αυτή τη σχέση ακόμη υψηλότερα».
It was wonderful to speak at the American-Hellenic Chamber of Commerce’s annual General Assembly in Athens. @AmChamGR has long brought together the friends, partners, and champions who are helping drive the strongest U.S.-Greece relationship in history.— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) July 1, 2026
I am proud of what our… pic.twitter.com/tkIRizU3IM