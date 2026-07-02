Γκιλφόιλ για επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη: Δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία

Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με τις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα.

Σε ανάρτησή της στο Χ, η Αμερικανίδα πρέσβης υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία», τονίζοντας την ανάγκη απόλυτης καταδίκης τέτοιων περιστατικών.

Παράλληλα, ανέφερε ότι εξέφρασε προσωπικά τα συλλυπητήριά της προς τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τα θύματα των πρόσφατων εμπρηστικών επιθέσεων, τις οποίες χαρακτήρισε «δειλές».

«Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα και θρηνούμε την απώλεια της μητέρας της, της Βάγιας Νέστορα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η κ. Γκιλφόιλ επικαλέστηκε επίσης τις δηλώσεις του πρωθυπουργού και του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, σύμφωνα με τις οποίες οι υπεύθυνοι για τις επιθέσεις πρέπει να λογοδοτήσουν στη Δικαιοσύνη, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν υπάρχει χώρος στις κοινωνίες μας για πολιτική βία».

{https://x.com/USAmbassadorGR/status/2072632421573337371}