Πέθανε ο τραγουδιστής Κρις Ρία, γνωστός για το Driving Home for Christmas

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Ο Βρετανός τραγουδιστής και κιθαρίστας Κρις Ρία, γνωστός για επιτυχίες όπως το «Driving Home for Christmas», πέθανε σε ηλικία 74 ετών, σύμφωνα με εκπρόσωπο της οικογένειάς του.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του αγαπημένου μας Κρις. Έφυγε ήρεμα από τη ζωή στο νοσοκομείο νωρίτερα σήμερα, ύστερα από μια σύντομη ασθένεια, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο μουσικός γεννήθηκε το 1951 στο Μίντλεσμπρο, στη βορειοανατολική Αγγλία, από Ιταλό πατέρα και Ιρλανδή μητέρα.

Υπέφερε από προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παγκρέατος ενώ το 2016 υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο.

Ο Κρις Ρία υπήρξε μια ξεχωριστή μουσική φυσιογνωμία, συνδυάζοντας μπλουζ, ποπ, σόουλ και soft rock σε μια καριέρα που περιλάμβανε 25 στούντιο άλμπουμ.

Ανάμεσα στις μεγαλύτερες επιτυχίες του συγκαταλέγονται τα «The Road to Hell», «On the Beach», «Josephine» και φυσικά το «Driving Home for Christmas», το οποίο έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως. Συνολικά, πούλησε περισσότερα από 30 εκατομμύρια άλμπουμ.