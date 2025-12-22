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Νέο ΔΣ για την Εθνική Ασφαλιστική – Πρόεδρος ο Γεώργιος Κώτσαλος
ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
18:11 - 22 Δεκ 2025

Νέο ΔΣ για την Εθνική Ασφαλιστική – Πρόεδρος ο Γεώργιος Κώτσαλος

Reporter.gr Newsroom
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Η Εθνική Ασφαλιστική ανακοίνωσε τη Δευτέρα (22/12) την νέα σύνθεση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κατόπιν σχετικής απόφασης που λήφθηκε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2025. Η νέα δομή, που συνδυάζει την ασφαλιστική τεχνογνωσία με την τραπεζική και χρηματοοικονομική εμπειρία, θα οδηγήσει την Εθνική Ασφαλιστική στην ολοκλήρωση του επιχειρησιακού και ψηφιακού μετασχηματισμού της.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Γεώργιος Κώτσαλος, στέλεχος με μακρά εμπειρία σε ανώτατες διοικητικές θέσεις στον ασφαλιστικό κλάδο.

Ο κ. Δημήτρης Μαζαράκης παραμένει στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου, Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ, διασφαλίζοντας τη συνέχεια στη διοίκηση και την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου της Εταιρείας.

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

• Γεώργιος Κώτσαλος – Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Δημήτρης Μαζαράκης – Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

• Γεώργιος Γεωργόπουλος – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Human Resources Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Θεόδωρος Γναρδέλλης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Financial Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Βασίλειος Κουτεντάκης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Chief Retail Banking Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος • Χαράλαμπος Μαργαρίτης – Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Group Chief Operating Officer Ομίλου Πειραιώς, Μη Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Τριαντάφυλλος Λυσιμάχου – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

• Χαράλαμπος Μυλωνάς – Chief Executive Officer, Abu Dhabi National Insurance Company (ADNIC), Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος • Δέσποινα Ξενάκη – Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αναμένεται να συμβάλει στη στρατηγική συνέχεια, τη σταθερότητα και τη βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Εταιρείας.

Με αφορμή την εκλογή του, ο κ. Κώτσαλος δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα να αναλαμβάνω την προεδρία της ιστορικότερης ασφαλιστικής εταιρείας της χώρας σε μια τόσο κομβική συγκυρία. Στόχος μας είναι να συνδυάσουμε την πλούσια κληρονομιά της Εθνικής Ασφαλιστικής με τη σύγχρονη τεχνολογία και την εξωστρέφεια, ενισχύοντας την ηγετική μας θέση και προσφέροντας προστιθέμενη αξία στους ασφαλισμένους μας». Ο κ.Μαζαράκης δήλωσε σχετικά: «Θα ήθελα να καλωσορίσω τον κ.Κώτσαλο και τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η εμπειρία και η τεχνογνωσία τους θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην επιτάχυνση του στρατηγικού μας πλάνου και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, αποτελεσματικού και βιώσιμου οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στις εξελίξεις της αγοράς».

Με την ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου, η Εθνική Ασφαλιστική ευχαριστεί θερμά τους κ.κ. Αθανάσιο Ζαρκαλή, Βασίλειο Μαστρόκαλο και Σταύρο Καραγρηγορίου για τη συνεισφορά και το έργο που επιτέλεσαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη σταθερότητα και την εξέλιξη της Εταιρείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 22/12/2025 - 18:43
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